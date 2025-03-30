»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¡Ä¥µ¥Ã¥«ーJ2¡¦¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á¡¡º£¼£¤È°ú¤Ê¬¤±¡¡½ç°Ì¤Ï14°Ì¤Ë¸åÂà
¥µ¥Ã¥«ー¤ÎÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¥êー¥°¡¢¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á¤Ï30Æü¡¢¥¢¥¦¥§ー¤Çº£¼£¤ÈÂÐÀï¤·2ÂÐ2¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤Þ¤·¤¿¡£
º£¥·ー¥º¥ó¤«¤éJ2¥êー¥°¤Ë»²Æþ¤·5°Ì¤È¹¥Ä´¤Îº£¼£¤È¥¢¥¦¥§ー¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª¡£
°¦É²¸©º£¼£»Ô¤Ç¤Ï¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê»³²Ð»ö¤¬È¯À¸¤·¡¢¾Ã²Ð³èÆ°¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤ËÌ´¤ä´õË¾¤òÆÏ¤±¤è¤¦¤ÈÍ½ÄêÄÌ¤ê»î¹ç¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤¯Á°È¾17Ê¬¤Ë¤Ï¡¢¹ñÊ¬¤¬2ÅÀÌÜ¤òµó¤²¡¢»î¹ç¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¸åÈ¾¡¢º£¼£¤Ë1ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¤¿¸å¡¢»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¤ËÄÉ²ÃÅÀ¤òµö¤·¡¢2ÂÐ2¤Î°ú¤Ê¬¤±¤Ë½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª¤ÎÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï¡¢2¾¡2Ê¬¤±3ÇÔ¤Ç½ç°Ì¤Ï20¥Áー¥àÃæ14°Ì¤Ë²¼¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼¡¤Î»î¹ç¤Ï¡¢4·î5Æü¡¢¥Ûー¥à¤Ç¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£