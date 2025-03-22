¡Ö¾¾¸¶ñ¥ÂÁ¥Þ¥¸¤«¡ª¡×¡ÖÁêß·J3¥ì¥Ù¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¥¸¥§¥ÕÀéÍÕÈ¯¤ÎGK2¿Í¤¬¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ¤Ç¥Ó¥Ã¥°¥»¡¼¥ÖÏ¢È¯¡ª
J¥ê¡¼¥°Á´60¥¯¥é¥Ö¤ÎÄºÅÀ¤ò·è¤á¤ëJ¥ê¡¼¥°YBC¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×°ì²óÀï¤¬20Æü¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£Á´13»î¹ç¤ÎÃæ¤ÇÀËÇÔ¤¹¤ë¤â¡¢¥´¡¼¥ë¥¡¼¥Ñ¡¼¤Î³èÌö¤¬Ãø¤·¤«¤Ã¤¿2»î¹ç¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¾¾¸¶ñ¥ÂÁ¤¬»â»ÒÊ³¿×¤Î³èÌö
1»î¹çÌÜ¤ÏJ3¡¦ACÄ¹Ìî¥Ñ¥ë¥»¥¤¥íÂÐJ1¡¦Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¡ÊÄ¹ÌîU¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡áÄ¹Ìî»Ô¡Ë¡£
±äÄ¹Àï¤ò´Þ¤á120Ê¬¤Î·ãÆ®¤ò¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤Ç½ª¤¨¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¥Ã¥¯Àï¤Ç¤ÏÅìµþV¤ÎGKÄ¹ÂôÍ´Ìï¤Î³èÌö¤Ë¤è¤ê¥¢¥¦¥§¥¤¥Á¡¼¥à¤¬¾¡Íø¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£
¤½¤ì¤Ç¤â»î¹çÁ´ÂÎ¤òÄÌ¤·¤Æ´Ñ¤ì¤Ð¡¢Ä¹ÌîGK¾¾¸¶ñ¥ÂÁ¤Î»â»ÒÊ³¿×¤Î³èÌö¤¬¸÷¤Ã¤¿¡£
ÅìµþV¤ÏJ1¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Î´ÓÏ½¤ò¸«¤»¡¢120Ê¬ÄÌ¤¸¤Æ·×21ËÜ¤â¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Á¡¢Ä¹Ìî¥´¡¼¥ë¤ò¶¼¤«¤·¤¿¡£
·ã¤·¤¤ÌÔ¹¶¤ËÂÐ¤·¤Æ¾¾¸¶¤Ï¼éÈ÷¿Ø¤ÈÏ¢·¸¤·¤Æ¥³¡¼¥¹¤ò¸ÂÄê¤·¡¢ÅìµþV¤ÎMFÊ¿ÀîÎç¤ÎÄ¾ÀÜ¥Õ¥ê¡¼¥¥Ã¥¯¤òÃÆ¤¯¤Ê¤É¥Ó¥Ã¥°¥»¡¼¥Ö¤òÏ¢È¯¡£
2021Ç¯¤Ë¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢¤ò³«»Ï¤·¤¿J2¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤«¤é¡¢ºòµ¨´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤ÇÄ¹Ìî¤Ø¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿181Ñ¤Î¼ã¼êGK¤Ï¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤ËÀèÈ¯¤ÎºÂ¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢º£µ¨¤â¥ê¡¼¥°Àï¤ÇÀèÈ¯¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¾¾¸¶ñ¥ÂÁÁª¼ê¤Î´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û#¾¾¸¶ñ¥ÂÁ Áª¼ê¤¬2025¥·¡¼¥º¥ó¤â #ACÄ¹Ìî¥Ñ¥ë¥»¥¤¥í ¤Ø´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØÍè¥·¡¼¥º¥ó¤âACÄ¹Ìî¥Ñ¥ë¥»¥¤¥í¤Ç¥×¥ì¡¼¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Âô»³À®Ä¹¤·¤Æ·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡Ù
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤éhttps://t.co/RaVtag5fvl#jefunited pic.twitter.com/fblLzrIad7
— ¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É»Ô¸¶¡¦ÀéÍÕ¡Ú¸ø¼°X¡Û (@jef_united) December 29, 2024
Ä¹Ìî¤Ïºòµ¨¤ÎÅ·¹ÄÇÕ2²óÀï¤ÇÅìµþV¤ÈÂÐÀï¤·¡¢5Ž°0¤ÇÂçÇÔ¤·¤¿¡£¹µ¤¨GK¤È¤·¤Æ¥Ù¥ó¥Á¤«¤é»î¹ç¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤¿¾¾¸¶¤Ï»õ¤¬¤æ¤µ¤ò³Ð¤¨¤¿¤À¤í¤¦¡£
º£²ó¤Î»î¹ç¤Ç¤ÏºÇ½ªÅª¤ËÇÔËÌ¤·¤¿¤¬¡¢ºòµ¨¤È°ã¤Ã¤Æ±äÄ¹Àï¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¤âÌµ¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤¿»ö¼Â¤Ï¡¢Éð¼Ô½¤¹ÔÃæ¤Î¾¾¸¶¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¼«¿®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Ï¤º¤À¡£
X¡ÊµìTwitter¡Ë¾å¤Ç¤Ï¾¾¸¶¤Î³èÌö¤Ë¡Ö¾¾¸¶ñ¥ÂÁ¥Þ¥¸¤«¡ª¡×¡Ö¾¾¸¶ñ¥ÂÁ¤Ï¥¸¥§¥Õ¤¬°é¤Æ¤¿¡×¤Ê¤É¡¢22ºÐ¤Î¼é¸î¿À¤Ë¾Þ»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
Âç¥±¥¬¤«¤éÉü³è¤·¤¿¼é¸î¿À
2»î¹çÌÜ¤ÏJ3ÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£FCÂÐJ1¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤À¡£
J3»²Æþ½éÇ¯ÅÙ¤È¤Ê¤ë¿·»²¤ÎÆÊÌÚC¤¬¡¢J¥ê¡¼¥°ÁÏÀß»þ¤«¤éJ2¹ß³Ê·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤ÀäÂÐ²¦¼Ô¡¦¼¯Åç¤ò·Þ¤¨·â¤Ä·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿»î¹ç¤ÏÀÜÀï¤Ø¤È¤â¤Ä¤ì¹þ¤ó¤À¡£
¼¯Åç¤ÏÁ°È¾¤«¤é¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò²¿ÅÙ¤âÁÏ½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÆÊÌÚC¤ÎGKÁêß·¥Ô¡¼¥¿¡¼¥³¥¢¥ß¤Î¹¶¼é¤Ë¤è¤ê¡¢¥·¥å¡¼¥È¤¬¥´¡¼¥ë¥Ý¥¹¥È¤ËÃÆ¤«¤ì¤ë¤Ê¤ÉÀèÀ©¤Î¹¥µ¡¤ò°ï¤·¤¿¡£
¸åÈ¾7Ê¬¤Ë¤Ï¼¯ÅçFW¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¥ë¡¦¥Á¥ã¥ô¥ê¥Ã¥Á¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤ÇÅÝ¤µ¤ì¤ÆPK¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤¬¡¢¼¯ÅçMF¹ÓÌÚÎËÂÀÏº¤¬¥´¡¼¥ë±¦Â¦¤ËÊü¤Ã¤¿¥·¥å¡¼¥È¤òÁêß·¤¬ÃÆ¤¯¥Ó¥Ã¥°¥»¡¼¥Ö¤òÈäÏª¡£
¤È¤³¤í¤¬¸åÈ¾24Ê¬¤Ë¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤ò¼¯ÅçDFÇ»Ìî¸ø¿Í¡Ê¤¤ß¤È¡Ë¤¬²¡¤·¹þ¤à¤È¡¢¼¯ÅçGKÁáÀîÍ§´ð¤Î½¸ÃæÎÏ¤òÀÚ¤é¤µ¤Ê¤¤¼éÈ÷¤Ë¤è¤Ã¤Æ´°Éõ¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¼Â¤Ï¾¾¸¶¤ÈÆ±¤¸¤¯Áêß·¤âÀéÍÕ¤Ç¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢¤ò»ÏÆ°¤µ¤»¤¿¼é¸î¿À¤Î°ì¿Í¤À¡£ÆüËÜÊ¸Íý¹âÂ´¶È¸å¤Î2019Ç¯¤Ë¥¸¥§¥ÕÀéÍÕ¤Ø²ÃÆþ¤¹¤ë¤â¡¢¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤Î8·î¤Ëº¸¤Ò¤¶Æð¹üÂ»½ý¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁ´¼£5¥«·î¤Î½Å½ý¤òÉé¤Ã¤¿¡£
2021Ç¯¤Ë¥¸¥§¥ÕÀéÍÕ¤ò·ÀÌóËþÎ»¸å¡¢2021JPFA¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿ºÝ¤ÎÀÜ¿¨¥×¥ì¡¼¤Ë¤è¤êÁ´¼£Ì¤Äê¤ÎÃæ¿´ÀÀÔ¿ñ¡Ê¤»¤¤º¤¤¡ËÂ»½ý¤òÉé¤Ã¤¿¡£
¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢·ÑÂ³¤¹¤é´í¤Ö¤Þ¤ì¡¢JFL¥é¥¤¥ó¥á¡¼¥ëÀÄ¿¹¤äJ3¥ô¥¡¥ó¥é¡¼¥ìÈ¬¸Í¤Ç¤â»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤Ãæ¡¢2023Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿JPFA¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤ò·Ð¤Æºòµ¨Åö»þJFL¤ËÉüµ¢¤·¤¿ÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£FC¤Ë²ÃÆþ¡£ÀèÈ¯¤ÎºÂ¤ò¤Ä¤«¤à¤È¥Á¡¼¥à½é¤È¤Ê¤ëJFLÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤âJ3¤ÇÀµ¼é¸î¿À¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»î¹ç¤Ë¤ÏÀË¤·¤¯¤âÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢X¡ÊµìTwitter¡Ë¾å¤Ç¤Ï193cm¤Î¹â¿ÈÄ¹GK¤Î³èÌö¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÁêß·J3¥ì¥Ù¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡ÖPK¥¹¥È¥Ã¥×¡¢áã¤ì¤¿¡Ä¡×¤Ê¤ÉÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£µ¨¤Î¥¸¥§¥Õ¤Ï°ã¤¦¡ªJ2ºÇ¶¯¥¯¥é¥¹¤Î·ø¼é¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤Î¼ÂÎÏ¤ËÇ÷¤ë
´ñ¤·¤¯¤â¡¢Æ±¤¸¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¤ÇÌÜ¤ò¸«Ä¥¤ë³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¥¸¥§¥ÕÈ¯¤Î¼ã¼êGK¾¾¸¶¤ÈÁêß·¡£¥¸¥§¥Õ¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÏÆó¿Í¤ÎÆ°¸þ¤ËÍ×ÃíÌÜ¤À¡£