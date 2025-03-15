[3.15 J1第6節](ベススタ)

※14:00開始

主審:清水勇人

<出場メンバー>

[アビスパ福岡]

先発

GK 31 村上昌謙

DF 20 安藤智哉

DF 37 田代雅也

DF 77 志知孝明

MF 8 紺野和也

MF 11 見木友哉

MF 22 藤本一輝

MF 25 北島祐二

MF 29 前嶋洋太

MF 88 松岡大起

FW 9 シャハブ・ザヘディ

控え

GK 24 小畑裕馬

DF 5 上島拓巳

DF 47 橋本悠

MF 6 重見柾斗

MF 7 金森健志

MF 14 名古新太郎

MF 15 秋野央樹

FW 17 ウェリントン

FW 18 岩崎悠人

監督

金明輝

[FC東京]

先発

GK 41 野澤大志ブランドン

DF 3 森重真人

DF 30 岡哲平

DF 32 土肥幹太

MF 5 長友佑都

MF 8 高宇洋

MF 18 橋本拳人

MF 33 俵積田晃太

MF 39 仲川輝人

MF 99 白井康介

FW 14 山下敬大

控え

GK 13 波多野豪

DF 44 エンリケ・トレヴィザン

DF 47 木村誠二

MF 7 安斎颯馬

MF 10 東慶悟

MF 27 常盤亨太

MF 37 小泉慶

FW 16 佐藤恵允

FW 28 野澤零温

監督

松橋力蔵