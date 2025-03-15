福岡vsFC東京 スタメン発表
[3.15 J1第6節](ベススタ)
※14:00開始
主審:清水勇人
<出場メンバー>
[アビスパ福岡]
先発
GK 31 村上昌謙
DF 20 安藤智哉
DF 37 田代雅也
DF 77 志知孝明
MF 8 紺野和也
MF 11 見木友哉
MF 22 藤本一輝
MF 25 北島祐二
MF 29 前嶋洋太
MF 88 松岡大起
FW 9 シャハブ・ザヘディ
控え
GK 24 小畑裕馬
DF 5 上島拓巳
DF 47 橋本悠
MF 6 重見柾斗
MF 7 金森健志
MF 14 名古新太郎
MF 15 秋野央樹
FW 17 ウェリントン
FW 18 岩崎悠人
監督
金明輝
[FC東京]
先発
GK 41 野澤大志ブランドン
DF 3 森重真人
DF 30 岡哲平
DF 32 土肥幹太
MF 5 長友佑都
MF 8 高宇洋
MF 18 橋本拳人
MF 33 俵積田晃太
MF 39 仲川輝人
MF 99 白井康介
FW 14 山下敬大
控え
GK 13 波多野豪
DF 44 エンリケ・トレヴィザン
DF 47 木村誠二
MF 7 安斎颯馬
MF 10 東慶悟
MF 27 常盤亨太
MF 37 小泉慶
FW 16 佐藤恵允
FW 28 野澤零温
監督
松橋力蔵
※14:00開始
主審:清水勇人
<出場メンバー>
[アビスパ福岡]
先発
GK 31 村上昌謙
DF 20 安藤智哉
DF 37 田代雅也
DF 77 志知孝明
MF 8 紺野和也
MF 11 見木友哉
MF 22 藤本一輝
MF 25 北島祐二
MF 29 前嶋洋太
MF 88 松岡大起
FW 9 シャハブ・ザヘディ
控え
GK 24 小畑裕馬
DF 5 上島拓巳
DF 47 橋本悠
MF 6 重見柾斗
MF 7 金森健志
MF 15 秋野央樹
FW 17 ウェリントン
FW 18 岩崎悠人
監督
金明輝
[FC東京]
先発
GK 41 野澤大志ブランドン
DF 3 森重真人
DF 30 岡哲平
DF 32 土肥幹太
MF 5 長友佑都
MF 8 高宇洋
MF 18 橋本拳人
MF 33 俵積田晃太
MF 39 仲川輝人
MF 99 白井康介
FW 14 山下敬大
控え
GK 13 波多野豪
DF 44 エンリケ・トレヴィザン
DF 47 木村誠二
MF 7 安斎颯馬
MF 10 東慶悟
MF 27 常盤亨太
MF 37 小泉慶
FW 16 佐藤恵允
FW 28 野澤零温
監督
松橋力蔵