東京ディズニーランドでは、2025年4月8日(火)から6月30日(月)までの期間、「ディズニー・パルパルーザ」の第4弾として「ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!」を開催!

「ディズニー・パルパルーザ」第2弾で大人気だった、ドナルドが夢に描いた理想の街がさらにパワーアップし再登場します。

今回は、スペシャルグッズを紹介します。

東京ディズニーランド“ディズニー・パルパルーザ”第4弾「ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!」スペシャルグッズ

発売日:2025年4月7日(月)

東京ディズニーランドでは、「ディズニー・パルパルーザ」の第4弾として「ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!」を開催!

「ディズニー・パルパルーザ」第2弾で大人気だった、ドナルドが夢に描いた理想の街がさらにパワーアップし再登場。

ここではドナルドがNo.1でスーパースター!

日常ではありえない、はちゃめちゃで楽しい世界へと様変わりしたパークが楽しめます☆

4月7日(月)から、「ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!」をイメージしたスペシャルグッズが発売されます。

ポストカードセット

価格: 750円

ダックシティデザインのポストカードセット。

クリアホルダーセット

価格: 700円

「ドナルドダック」のユニークなデザインが入ったクリアホルダーセット。

シールセット

価格: 800円

色々な表情の「ドナルドダック」が楽しめるシールセット。

ピンバッジ

価格: 1,200円

ダックシティのテーマに合わせたピンバッジ。

カンバッジセット

価格: 1,200円

3種類のカンバッジのセット。

コレクションカード

価格: 600円

「ドナルドダック」をテーマにしたコレクションカード。

様々な職業についた「ドナルドダック」がデザインされたカードです。

グワグワスティック

価格: 1,500円

2025年も人気のグワグワスティックが登場!

黄色とピンクの2色展開です。

キラっとした王冠付きです。

アクセサリー(グワグワスティック用)

価格: 単品1,200円 BOX6,000円

グワグワスティック用アクセサリー。

ドナルドイメージのファンキャップ☆

ランダムの他、全種セットのBOXも販売されます。

ディズニー・ビークル・コレクション〈トミカ〉

価格: 1,600円

「ドナルドダック」カラーのイベント限定のディズニーリゾートクルーザートミカ。

レジャーシート

価格: 950円

パーク内はもちろん、ピクニックやアウトドアにぴったりのレジャーシート。

持ち運びできるケース付きです。

ストラップ

価格: 1,400円

「ドナルドダック」デザインのストラップ。

バッグチャーム(シリコンケース付き)

価格: 1,400円

王冠付きのクワッキーダックのバッグチャーム。

イエローと

ピンクの2色展開です。

「ミッキーマウス」ぬいぐるみバッジ

価格: 2,800円

イベントコスチュームの「ミッキーマウス」のかわいいぬいぐるみバッジ。

「ミニーマウス」ぬいぐるみバッジ

価格: 2,800円

イベントコスチュームの「ミニーマウス」のぬいぐるみバッジ。

「ドナルドダック」ぬいぐるみバッジ

価格: 2,800円

イベントコスチュームの「ドナルドダック」のかわいいぬいぐるみバッジ。

王様コスチュームです☆

「デイジーダック」ぬいぐるみバッジ

価格: 2,800円

イベントコスチュームの「デイジーダック」のぬいぐるみバッジ。

「チップ&デール」ぬいぐるみバッジ

価格: 3,600円

イベントコスチュームの「チップ&デール」のぬいぐるみバッジセット。

「ピート」ぬいぐるみバッジ

価格:2,800円

2024年に東京ディズニーリゾートに初登場した「ピート」のぬいぐるみバッジが登場!

ロングフェイスタオル

価格: 2,400円

大きめサイズのフェイスタオル。

ウォッシュタオル

価格: 950円

スクエアのウォッシュタオル。

Tシャツ

価格: 4,200円

「ドナルドダック」のデザインのTシャツ。

バックプリントデザインです。

付け襟

価格: 2,100円

「ドナルドダック」に簡単になりきれる付け襟。

リング

価格: 1,500円

クワッキーダックデザインのリング。

シュシュ

価格: 2,800円

コミック調のデザインがかわいい黄色いリボンシュシュ。

パッチン

価格: 1,200円

コミック調のデザインがかわいい赤いリボンパッチン。

カチューシャ

価格: 2,400円

「ドナルドダック」の帽子付きカチューシャ。

後ろに黄色いリボン付きです。

ぬいぐるみカチューシャ

価格:2,400円

両側にハートがついた「ドナルドダック」のぬいぐるみカチューシャ。

ハット

価格:3,600円

総柄デザインのハット。

ベレー帽

価格: 3,400円

「ドナルドダック」のおしりモチーフベレー帽。

足形付きです☆

きんちゃくセット

価格: 2,100円

イベントのコミックアート柄きんちゃく3枚セット。

カードホルダー

価格:1,800円

クワッキーダックデザインのカードホルダー。

ショルダーバッグ

価格: 3,600円

「クワッキーダック」デザインのショルダーバッグ。

グワグワスティックを固定してしまえます。

ぬいぐるみショルダーバッグ

価格: 3,600円

「ドナルドダック」デザインのショルダーバッグ。

グミ

価格: 1,000円

クワッキーダックデザインの缶入りパッケージがかわいいグミ。

チョコレート

価格: 1,200円

「ドナルドダック」のパッケージがかわいいチョコレート。

クッキー

価格: 1,000円

「ドナルドダック」の楽しいデザインがプリントされたクッキー。

全8種のうちどれか1枚シールが入っています。

せんべい

価格: 1,500円

和風の味わいが楽しめる「ドナルドダック」デザインのせんべい。

えびせんべい

価格:1,600円

カラフルなクワッキーダックがデザインされたえびせんべい。

トートバッグ付きです☆

ドナルドまん

価格:1,500円

・ミルク味×2個 ・レモン味×2個

2種類の味とドナルドの表情が楽しめるスウィーツ☆

東京ディズニーリゾート・フローズンセレクションは 東京ディズニーリゾート・アプリでのご注文となります。

*スペシャルイベントおよびスペシャルプログラム関連のグッズについては、 在庫状況により、期間中であっても品切れや販売終了となる場合があります。

*販売開始日の2日前から、東京ディズニーリゾート・アプリに 商品情報が公開されます。

第4弾の主役はドナルドダック!

東京ディズニーランド“ディズニー・パルパルーザ”「ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!」スペシャルグッズの紹介でした。

© Disney

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post お土産全紹介!東京ディズニーランド“ディズニー・パルパルーザ”第4弾「ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!」スペシャルグッズ appeared first on Dtimes.