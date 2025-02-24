¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤¬ÌÀ¤«¤¹ ¥¡¼¶É¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ë¡É¾åÇ¼¡É¤µ¤ì¤«¤±¤¿Ìë
£²¼¡²ñ¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤ÇÍÍ»Ò¤¬°ìÊÑ
¸µSMAP¤ÎÃæµïÀµ¹»á¡Ê52¡Ë¤¬°úÂà¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯Ã¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Ì±Êü³Æ¶É¤Ï¡È¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤äÂçÊª·ÝÇ½¿Í¤Ë¸¥¾å¤µ¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡©¡É¤È¤¤¤¦¼ÒÆâÄ´ºº¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¡£
¼«¾Î¡¦¤ÉÄìÊÕ¥°¥é¥É¥ë¤Ç¤¢¤ëÉ®¼Ô¤â¼Â¤Ï°û¤ß²ñ¤Ç¸¥¾å¤µ¤ì¤«¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¤¢¤Þ¤ê¤Ë¶»¥¯¥½°¤¤ÏÃ¤À¤Ã¤¿¤«¤éµ²±¤ÎÃæ¤«¤éËõ¾Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ï¢Æü¤ÎÊóÆ»¤Ç¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤È¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤¬»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢·ù¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¢¤ì¤Ï¡¢³Î¤«¤â¤¦£´¡¢£µÇ¯Á°¤Î¤³¤È¡£
Åö»þ¤ÎÉ®¼Ô¤Ï¡¢¥é¥¤¥¿¡¼¤Ç¿©¤¨¤ë¤Û¤É»Å»ö¤â¤Ê¤¯¡¢¤â¤Á¤í¤ó¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¿©¤¨¤ë¤Û¤É»Å»ö¤â¤Ê¤¯¡¢²ÎÉñ´ìÄ®¤Î¥Ð¡¼¤Î¥Ð¥¤¥È¤È¥®¥ã¥é°û¤ß¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤É¤·¤Æ²¿¤È¤«¿©¤¤·Ò¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë¡¢¤¿¤Þ¤Ë¥®¥ã¥é°û¤ß¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëY¤Á¤ã¤ó¤È¤¤¤¦»Ò¤¬¤¤¤¿¡£Èà½÷¤Ï¤è¤¯¹Á¶è¤Ç¥®¥ã¥é°û¤ß¤ò¥Ï¥·¥´¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê»Ò¤À¤Ã¤¿¡£°ìÈÌÅª¤Ê¹Á¶è½÷»Ò¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤è¤¯¸À¤¨¤ÐÀ¶Á¿¡¢°¤¯¸À¤¨¤Ð·ë¹½ÃÏÌ£¤Ê¸«¤¿ÌÜ¡£Èà½÷¤Ï¡Ö¼Â²È¤Ï³«¶È°å¤Ç°å»ÕÌÈµö¤ò¼è¤ë¤¿¤á¤ËÊÙ¶¯Ãæ¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉËèÆü¥®¥ã¥é°û¤ß¤ËÀº¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤¢¤ë»þ¡¢Èà½÷¤Ë¡ÖË¿¥¡¼¶É¤Î°Î¤¤¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¾Ò²ð¤¹¤ë¤è¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£°ì±þ¸À¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤¬¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤Îº¢¤ÎÉ®¼Ô¤ÏÇ¯¤Ë£±²ó¤ÏÃÏ¾åÇÈ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¼¡¤Ë·Ò¤¬¤é¤º¡¢ÏÎ¤Ë¤â¤¹¤¬¤ë»×¤¤¤Ç¡Ö»²²Ã¤¹¤ë¡ª¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
°û¤ß²ñ¤Î¾ì½ê¤Ï¹Á¶è¡£¥¡¼¶É¤Î°Î¤¤¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¡¢¾®ÂÀ¤ê¤Ç¤ä¤ä»é¥®¥Ã¥·¥å¡£¤µ¤é¤ËËÜÅö¤Ë¥Ý¥í¥·¥ã¥Ä¤Ë¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼´¬¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡Ö¡ÈÌ¡²è¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡É¤½¤Î¤Þ¤ó¤Þ¤Î¥ª¥Ã¥µ¥ó¤À¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Âè°ì°õ¾Ý¤À¤Ã¤¿¡£
¤â¤¦£±¿Í¤Î»²²Ã¼Ô¤ÎÃËÀ¤ÏÈ©¤¬ÉÔ¼«Á³¤Ë¹õ¤¯¡¢ÇÉ¼ê¤Ê¥¥ã¥Ã¥×¤ËÇÉ¼ê¤Ê¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Ë¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥ó¥Ä¡£¤½¤·¤Æ¤Ê¤¼¤«¸¤¤ò»¶Êâ¤¹¤ë»þ¤Ë¥Þ¥À¥à¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¾®¤µ¤¤¥Ð¥Ã¥°¤ò»ý¤Ä¡¢Åµ·¿Åª¤Ê¥¹¥«¥¦¥È¥Þ¥óÉ÷¾ð¡£¤½¤Î£²¿Í¤ËY¤Á¤ã¤ó¤ÈÄìÊÕ¥°¥é¥É¥ë¤Î»ä¤Î£´¿Í¤È¤¤¤¦¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿¡£
ºÇ½é¤ËÍ½Ìó¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÍÌ¾¾Æ¤ÆùÅ¹¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
ËÜÅö¤ËÈþÌ£¤·¤¯¤Æ¡Ê¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤â¡Ë´¶Æ°¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤â¡Ö¤¢¤¢¤·¤í¡×¡Ö¤³¤¦¤·¤í¡×¤È¤¦¤ë¤µ¤¤Y¤Á¤ã¤ó¤â¡Ö¤É¤ó¤É¤ó°û¤ß¤Ê¡ª¡×¤ÈÍ¥¤·¤¤¤·¡¢¤ª¤¸¤µ¤ó£²¿Í¤âÍ¥¤·¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ·ë¹½³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£
ÆÃ¤Ë»Å»ö¤ÎÏÃ¤â¤»¤º¾ÆÆù¤¬½ª¤ï¤ê¡¢£²¼¡²ñ¤ËÎ®¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡££²¼¡²ñ¤Î¾ì½ê¤Ï¶á¤¯¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤³¤ÇÍÍ»Ò¤¬°ìÊÑ¤·¤¿¡£
¡Ö²¿¤«ÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«¤â¤è¡×
Y¤Á¤ã¤ó¤ä¥¹¥«¥¦¥ÈÉ÷¤ÎÃË¤¬µÞ¤Ë¥Æ¥¡¼¥é¤ò¡Ö°û¤á°û¤á¡ª¡×¤È¤·¤Ä¤³¤¯¤Ê¤ê¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¡Ö¤³¤³¤Ë¤ª¤¤¤Ç¤è¡×¤È¼ê¾·¤¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¤Û¤é¡×¤ÈÉ¨¤Ë¾è¤ë¤è¤¦¤Ë»Ø¼¨¤ò¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÃ¯¤â¤¬ÃÎ¤ëÄ¶ÍÌ¾²»³ÚÈÖÁÈ¤Î¸µ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤À¤È¸À¤¤¡¢¡Ö¤¢¤Î¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¤µ¤¡¡¢¤Þ¤À¸½Ìò»þÂå¤Ë¡ØH¤·¤è¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤·¤Ä¤³¤¯¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¤¤¤¤Ê¤ê¤ÎË½Ïª¡£
¿´¤ÎÃæ¤Ï¡Ö¤¨¡ª¡¡¤¢¤ó¤Ê¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÀäÂÐÅª¥»¥ó¥¿¡¼¤¬¤³¤Î¥ª¥Ã¥µ¥ó¤È¤¹¤ë¤Î¡©¡¡É¬Í×¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¡Ö¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¤§¡×¤ÈÁêÄÈ¤òÂÇ¤Ä¡£
¤¹¤ë¤È¡ÖÂ¾¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤Î»Ò¤«¤é¤âÌëÃæ¤Ë¡Øº£¤«¤é¥Û¥Æ¥ë¤ËÍè¤Æ¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¤Ê¤ê¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤ê¤µ¡£¤ß¤ó¤ÊTV¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó±Ç¤ê¤¿¤¤¤ó¤À¤è¡×¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¡¢²¿²ó¤â¶»¤ò¿¨¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¿¡£
Y¤Á¤ã¤ó¤È¥¹¥«¥¦¥ÈÉ÷¤ÎÃË¤Ï¤Ò¤¿¤¹¤é¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÀ¹¤ê¾å¤²Â³¤±¡¢¤½¤ì¤«¤é¤âÈà¤¬¡Ö´Ø·¸¤ò»ý¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥É¥ë¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¼«ËýÏÃ¤¬Â³¤¤¤¿¤¬¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¥Ó¥Ã¥°¥Í¡¼¥à¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤µ¤ê¤£¤â¤µ¡¢²¿¤«ÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«¤â¤è¡ª¡×
´ÖÈ±¤¤¤ì¤º¤Ë¤¹¤°¥Æ¥¡¼¥é¡£Èà¤é¤¬»ä¤òÄÙ¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï°ìÌÜÎÆÁ³¡£¥Æ¥¡¼¥é¤ò°û¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Õ¤ê¤ò¤·¤Æ¡¢¤Á¤ç¤¤¤Á¤ç¤¤¤ª¤·¤Ü¤ê¤ËÅÇ¤Â³¤±¤ÆÅ¥¿ì¤ò²óÈò¤·¤¿¡£
¤½¤â¤½¤â¤ÎÏÃ¤À¤¬¡¢¤³¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÏÉ®¼Ô¤¬½Ð¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÈÖÁÈ¤òº£¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡¤Èµ¿Ìä¤Ë»×¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡Öº£¤Ï¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¡×¤È¤¢¤Ã¤±¤é¤«¤ó¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
ÍÌ¾²»³ÚÈÖÁÈ¤â¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¤âÉ®¼Ô¤ËÁ´¤¯´Ø·¸¤Ê¤¤¡£²Î¤âÍÙ¤ê¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤·CD¤â½Ð¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç²»³ÚÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¤É¤¦Å¾¤ó¤Ç¤â½Ð¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢ÃÎÌ¾ÅÙ¤â³Ø¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤âÌµÍý¡£¤è¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÀÜÂÔ¤¹¤ë»þ´Ö¤Ë¤Ï²¿¤Î²ÁÃÍ¤â¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤µ¤ê¤£¤â´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¡ª¡×
¤½¤ì¤Ç¤â¤·¤Ä¤³¤¯¡ÖÉ¨¤Ë¾è¤ê¤Ê¤è¡×¤È¸À¤¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÏÃÎ¿Í¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÏÃ¤Þ¤Ç»ý¤Á½Ð¤·¤Æ¡ÖB¤Á¤ã¤ó¤Ê¤ó¤«¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤è¡¢É¨¤Î¾å¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¥Á¥å¡¼¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤è¡×¤ÈÓâ¡Ê¤¦¤½¤Ö¡Ë¤¤¤¿¡£
¡Ö¤µ¤ê¤£¤â´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¡ª¡×¤ÈÓò¤·Î©¤Æ¤ë¥¥ã¥Ã¥ÁÉ÷¤ÈY¤Á¤ã¤ó¡£°ìÂÎ²¿¤ò´èÄ¥¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡Ä¡Ä¡£
¤È¤Ë¤«¤¯Áá¤¯µ¢¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¡È¥Æ¥¡¼¥é¤ÇÄÙ¤µ¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡É¤È¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Á¡¢²ò»¶¤Þ¤ÇÆ§¤óÄ¥¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤Þ¤À½ªÅÅ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¡¢°Æ¤ÎÄê¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¾è¤ë¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë²¡¤·¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Èà¤Î²È¤ÈÅö»þ¤ÎÉ®¼Ô¤Î²È¤ÏµÕÊý¸þ¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ëµ²±¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡ÖÁ÷¤ë¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢Y¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤¬ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤Ç¸«Á÷¤ëÃæ¡¢Èô¤Ó¹ß¤ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥¿¥¯¥·¡¼¤È¤¤¤¦Ì©¼¼¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤¤¤¯¤é·ù¤¬¤Ã¤Æ¤â¸ª¤òÊú¤¡¢¾¡¼ê¤Ë¼ª¤Ë¸ýÉÕ¤±¤Æ¤¤¿¤êÓñ¤¤¤Æ¤¤¿¤ê¡¢ËÜÅö¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬°¤«¤Ã¤¿¡£¿¨¤é¤ì¤Æ¤ÏÆÍ¤Êü¤¹¡£¤½¤ÎÅÙ¤Ë¡¢
¡Ö¤µ¤ê¤£¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¡©¡×
¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£¤¤¤ä¡¢¤½¤ê¤ã½Ð¤¿¤¤¤±¤É¡Ä¡Ä¡Ö¤³¤Î¿Í¤È¤·¤Æ¤Þ¤Ç½Ð¤¿¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦¤È½Ð¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¤¡£
¤½¤ì¤Ë¼ÂºÝ¡¢É®¼Ô¤ò¥Æ¥ì¥Ó¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿ÃÏ¾åÇÈ¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ä¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¸«ÊÖ¤ê¤Ê¤ó¤«Í×µá¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Î¼ñ»Ý¤Ë±è¤Ã¤Æ¡¢ÌÌÇò¤¤¸ÀÆ°¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤À¤«¤é¤È»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¼ÂºÝ¡¢ºÝ¤É¤¤ÀÜÂÔ¤ò¤·¤¿¤È¥ª¥Ã¥µ¥ó¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿B¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢TV¤ËÁ´¤¯½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬Åú¤¨¤Ê¤Î¤À¡£
ÉÔ»×µÄ¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï°Û¾ï¤Ë¼«¿®¤ËËþ¤Á°î¤ì¤¿´é¤ÇÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¡£ÊÌ¤Ë¥¤¥±¥á¥ó¤Ç¤â¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤¤¤¤¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤ÃæÆùÃæÇØ¤ÎÈà¤¬¤³¤³¤Þ¤Ç¼«¿®Ëþ¡¹¤ÇÍ¶¤¦¤Î¤Ï¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤è¡×¤Î°ìÀ¼¤Ç½÷À¤òÊú¤¤¤¿À®¸ùÎã¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¤È»×¤¦¡£
¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤·¤¿¤Í¡×
¼«ÂðÉÕ¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¹¤°¤Ë¥¿¥¯¥·¡¼¤ò¹ß¤ê¤è¤¦¡ª¡¡¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¿·½É»°ÃúÌÜ¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤ëº¢¡¢¥ª¥Ã¥µ¥ó¤¬¡Ö¥È¥¤¥ì¤¬²æËý¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤µ¤ê¤£¤Î²È¤Ë´ó¤ë¡×¤È¸À¤¤½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö¤¤¤ä¡¢·ë¹½µ÷Î¥¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¼Ú¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÃÇ¤ë¤â¡Ö·éÊÊ¤À¤«¤éÌµÍý¡ª¡¡²¿¤â¤·¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤ª´ê¤¤²È¤ËÆþ¤ì¤Æ¡×¤È¤Þ¤¿É®¼Ô¤Î¸ª¤òÊú¤¤¤Æ¡¢Â©¤ò¿á¤¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¡£ÃæÇ¯ÃËÀÆÈÆÃ¤ÎÆ÷¤¤¤¬¥Ä¥ó¤È¤·¤¿¡£
¤½¤Î¹¶ËÉÀï¤¬Â³¤¡¢É®¼Ô¤ÎÃæ¤Ç¸Â³¦¤¬¤¤¿¡£°ËÀªÃ°¤Î¸òº¹ÅÀ¤Î¿®¹æ¤Ç¥¿¥¯¥·¡¼¤¬»ß¤Þ¤ê¡¢ÀÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼Ö¤¬Áö¤ê½Ð¤¹½Ö´Ö¡¢¾¡¼ê¤Ë¼Ö¤«¤éÈô¤Ó¹ß¤ê¤¿¡£¥ª¥Ã¥µ¥ó¤Ï¥®¥ç¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ö¤´ÃÚÁöÍÍ¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤ÆÁö¤Ã¤ÆÆóÃúÌÜ¤ËÆ¨¤²¤¿¡£
¤½¤Îº¢¤è¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ð¡¼¤Ë¤¿¤Þ¤¿¤Þ´é¸«ÃÎ¤ê¤Î·Ý¿Í¤¬¤¤¤Æ¡¢º£Æü¤Î°ì·ï¤ò¥°¥Á¥°¥ÁÏÃ¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê»×¤¤¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»ä¤ÏÅìµþ¤Ë¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¡¢ÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
TV¤Ë½Ð¤¿¤«¤Ã¤¿¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ë½Ð¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¶È³¦¤Ë¤Ï¤³¤ó¤Ê±ø¤¤¥ª¥Ã¥µ¥ó¤¬¤¤¤Æ¡¢¤½¤¤¤Ä¤Ë½÷¤ò¸¥¾å¤¹¤ë·¸¤¬¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ï¥³¥Þ¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»ö¼Â¡£¼ÂºÝ¤ËÌµÍýÌðÍý¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¿´¤¬¤¹¤ê¸º¤Ã¤¿¡£¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤¬¤¤¤ë°û¤ß²ñ¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë·ù¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¡£
¸åÆü¡¢Y¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤·¤¿¤Í¡×¤È¾¯¤·ÌÂÏÇ¤½¤¦¤Ê´é¤ò¤µ¤ì¤¿¡£
¤À¤¬¡¢É®¼Ô¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¼Ö¤Ë²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤¿»þ¡¢Èà½÷¤¬¥¹¥«¥¦¥ÈÉ÷¤ÎÃË¤Ë²¿Ëç¤«¤Î¤ª»¥¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÉ®¼Ô¤Ï¸«¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤Ã¤ÈÈà½÷¤Ï¡Ö·ÝÇ½»ÖË¾¤Ç¥ä¥ì¤ë½÷¤òÏ¢¤ì¤Æ¤³¤¤¡×¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¡£¤½¤Î¤³¤È¤òÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À¤¬¡¢²ÚÎï¤Ë¥¹¥ë¡¼¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤ó¤ÊËöÃ¼¥°¥é¥É¥ë¤Ç¤â¤³¤ó¤ÊÏÃ¤Ï¥¶¥é¤Ë¤¢¤ë¡£¤È¤¤¤¦¤«½ñ¤¤¤Æ¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤À¤¬¡¢¤½¤â¤½¤â¤¢¤ÎÃæÇ¯¤ÏËÜÅö¤Ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤«¡©
¤Ò¤È¤Ä¸À¤¨¤ë¤³¤È¤Ï´Ø·¸¤ò»ý¤¿¤Ê¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤Æ¤â¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Èà¤«¤é¤Ï»Å»ö¤ò¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡§µÈÂô¤µ¤ê¤£