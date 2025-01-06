ケンタッキー「食べ放題」期間限定で開催！ 東京・大阪など353店舗限定で
「ケンタッキーフライドチキン」が、1月6日（月）に公式Xを更新。1月14日（火）〜1月24日（金）の期間中、平日16時00分より、「オリジナルチキン食べ放題」を353店舗限定で実施することを発表した。
【写真】ケンタッキー「オリジナルチキン食べ放題」詳細
■制限時間は45分！
今回実施される「オリジナルチキン食べ放題」は、ケンタッキーの人気メニュー「オリジナルチキン」「ポテト」「ビスケット」「ドリンク」が食べ放題になるキャンペーン。
制限時間は45分で、価格は一人あたり、一般2000円、小学生980円、幼児0円（※一般1名に対して、幼児1名。幼児2人目から980円）だ。
実施店舗は、北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、愛知、三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山、鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、愛媛、高知、沖縄にある353店舗限定。1月6（月）から1月13日（月）までの期間、店舗へ直接の問い合わせで、予約を受け付ける。
実施店舗353店舗は以下の通り
■「食べ放題」実施店舗
【北海道】
琴似店
江別店
札幌環状通東店
イオン札幌元町店
【青森】
湊高台店
石堂店
弘前城東店
八戸田面木店
イオンスーパーセンター十和田店
イオンタウン弘前樋の口店
イオン八戸田向店
サンロード青森店
シーナシーナ青森店
ラ・セラ青森東バイパス店
【岩手】
イオンモール盛岡南店
イオンスーパーセンター一関店
イオン北上江釣子店
イオンモール盛岡インター店
イオンタウン釜石店
盛岡永井店
【宮城】
仙台六丁の目店
ルート286鈎取店
ザ・モール仙台長町店
イオンスタイル仙台卸町店
仙台鶴ケ谷バイパス店
イオンタウン矢本店
【秋田】
大館店
イオンモール秋田店
秋田新国道店
イオンスーパーセンター横手南店
イオンモール大曲店
【山形】
鶴岡ミーナ店
【福島】
鹿島街道いわき店
【埼玉】
越谷駅前店
武蔵浦和マーレ店
浦和六辻店
蓮田店
東川口店
MEGAドン・キホーテ蓮田店
東浦和店
イオンモール浦和美園店
イオンモール与野店
川越マイン店
川越的場店
新座野火止店
所沢駅前店
ららぽーと富士見店
ベスタ狭山店
所沢北中店
ソコラ所沢店
西川口店
南浦和店
ミエル川口店
イオンモール川口前川店
浦和仲町店
イオン北浦和店
【千葉】
浦安店
ららぽーとTOKYO-BAY店
西船橋駅北口店
市川駅北口店
本八幡店
ショップス市川鬼高店
東船橋店
イオン市川妙典店
津田沼駅南口店
蘇我店
ミスターマックスおゆみ野店
都賀店
茂原店
稲毛マリンピア店
千葉高品店
イオン稲毛店
東金バイパス店
MEGAドン・キホーテ市原店
MEGAドン・キホーテ成東店
市原国分寺台店
姉ヶ崎店
木更津店
アリオ市原店
イオンモール木更津店
【東京】
中野駅前店
高円寺店
京王笹塚店
都立家政店
五反田店
武蔵小山店
銀座ＩＮＺ店
四谷駅前店
蒲田店
蒲田東口店
荻窪店
国分寺店
武蔵境店
吉祥寺南口店
武蔵小金井店
永福町店
久米川店
保谷店
小平駅前店
くるる府中店
モリタウン昭島店
河辺店
西武拝島店
成城店
経堂店
三軒茶屋店
八王子店
八王子めじろ台店
町田街道森野店
大泉学園店
練馬駅前店
池袋西口店
清瀬駅前店
光が丘IMA店
ひばりが丘店
石神井公園店
遊座大山店
高島平店
王子店
サンポップ町屋店
ビーンズ赤羽店
帝京大学板橋キャンパス店
浅草店
秋葉原店
日本橋人形町店
御徒町南口店
春日白山通り店
瑞江店
葛西店
イオン南砂店
アリオ葛西店
本一色店
新小岩店
平井店
【神奈川】
川崎銀柳街店
南加瀬店
岸谷店
子母口店
武蔵新城店
伊勢佐木町店
横浜西口店
港北ニュータウン北山田店
センター北駅店
センター南駅サウスウッド店
鴨居店
向ケ丘遊園店
溝ノ口店
川崎生田店
百合ヶ丘店
新百合ヶ丘店
稲田堤店
相模原中央店
相模原大野台店
相模原相原店
愛川町店
アピタ長津田店
青葉台店
洋光台店
野庭丸山台店
大船東口店
藤沢南口店
磯子店
戸塚店
羽鳥店
ダイエー藤沢店
横浜今宿店
三ツ境店
湘南台店
緑園都市店
いずみ中央店
西友二俣川店
イオンモール座間店
京急弘明寺駅前店
中央林間店
鷺沼店
【新潟】
牡丹山店
新潟三条店
新発田店
新津店
長岡川崎店
新潟出来島店
アピタ新潟亀田店
アピタ新潟西店
村上インター店
上越高田インター店
白根店
【富山】
富山インター店
高岡西町店
アピタ富山東店
MEGAドン・キホーテUNY魚津店
ファボーレ富山店
イオンモール高岡店
富山荒川店
【石川】
金沢工大前店
小松店
金沢北安江店
【福井】
敦賀店
【山梨】
甲府東店
昭和バイパス飯喰店
甲州塩山店
【長野】
長野川中島店
諏訪インター店
南松本店
イオン豊科店
伊那店
長野エムウェーブ前店
しおだ野店
飯田店
檀田店
上田店
小諸店
塩尻店
【岐阜】
美濃加茂店
芥見店
【愛知】
アオキスーパー日進店
ヨシヅヤ名古屋名西店
アズパーク千音寺店
ポートウォークみなと店
ヨシヅヤ清洲店
西春店
春日井店
東海店
一宮店
尾西店
江南店
蟹江店
小牧店
豊山豊場店
岩倉店
アピタ東海荒尾店
【三重】
河芸店
津南郊店
伊勢上地店
湯の山街道店
鈴鹿中央通り店
イオンモール東員店
四日市店
イオンタウン伊賀上野店
アドバンスモール松阪店
アピタ四日市店
【滋賀】
堅田店
イオンモール草津店
【京都】
福知山店
嵯峨野店
東寺店
洛北店
西京極店
宇治大久保店
白梅町店
槙島店
イオン洛南店
河原町三条店
松井山手欽明台店
向日市上植野店
百万遍京都大学前店
R1山科店
イオンモール北大路店
カナートモール伏見店
9号線洛西店
新堀川伏見下鳥羽店
京都リサーチパーク店
烏丸錦小路店
9号線亀岡店
京都西院店
【大阪】
池田店
天満駅前店
十三東口店
豊中駅前店
東三国店
長田中央大通店
近鉄八尾店
上新庄店
枚方バイパス店
長吉店
千里丘店
小野原店
中央環状巨摩橋店
近鉄布施駅前店
長居店
北花田店
上本町店
緑一丁目店
あべのキューズモール店
南海難波駅店
蒲生四丁目店
藤井寺店
堺百舌鳥店
泉大津店
狭山亀の甲店
外環羽曳野店
アクロスプラザ八尾店
N.KLASS三国ヶ丘店
Ｒ２６岸和田店
セブンパーク天美店
阪南黒田店
イオンモール日根野店
河内長野店
イオン和泉府中店
サンピア光明池店
プラットプラット堺駅前店
アリオ鳳店
イオン高槻店
阪急南茨木店
吹田店
塚本駅前店
イオンタウン守口店
ＪＲ玉造駅前店
【兵庫】
西宮北口店
三宮阪急駅前店
フォレスタ六甲店
明姫別府店
阪神甲子園店
Ｒ-２芦屋店
加古川店
神戸学園都市店
西神中央店
イオン赤穂店
【奈良】
学園前店
斑鳩法隆寺店
橿原店
大和高田神楽店
奈良西大和店
【和歌山】
岩出店
紀三井寺店
御坊店
オーストリート橋本彩の台店
和歌山北インター店
新宮店
【鳥取】
米子皆生店
米子米原店
鳥取千代水店
鳥取駅南店
【島根】
松江乃木店
松江店
出雲斐川店
【岡山】
イオンモール倉敷店
岡山新保店
倉敷中庄店
ハローズ玉島店
【広島】
フジグラン神辺店
福山蔵王店
広島八木店
呉店
東広島フジグラン店
三原店
HiroPa店
【山口】
カジル岩国店
【徳島】
ゆめタウン徳島店
【愛媛】
フジグラン西条店
イオンモール新居浜店
【高知】
イオンモール高知店
【沖縄】
首里末吉店
与那原店
【写真】ケンタッキー「オリジナルチキン食べ放題」詳細
■制限時間は45分！
今回実施される「オリジナルチキン食べ放題」は、ケンタッキーの人気メニュー「オリジナルチキン」「ポテト」「ビスケット」「ドリンク」が食べ放題になるキャンペーン。
制限時間は45分で、価格は一人あたり、一般2000円、小学生980円、幼児0円（※一般1名に対して、幼児1名。幼児2人目から980円）だ。
実施店舗353店舗は以下の通り
■「食べ放題」実施店舗
【北海道】
琴似店
江別店
札幌環状通東店
イオン札幌元町店
【青森】
湊高台店
石堂店
弘前城東店
八戸田面木店
イオンスーパーセンター十和田店
イオンタウン弘前樋の口店
イオン八戸田向店
サンロード青森店
シーナシーナ青森店
ラ・セラ青森東バイパス店
【岩手】
イオンモール盛岡南店
イオンスーパーセンター一関店
イオン北上江釣子店
イオンモール盛岡インター店
イオンタウン釜石店
盛岡永井店
【宮城】
仙台六丁の目店
ルート286鈎取店
ザ・モール仙台長町店
イオンスタイル仙台卸町店
仙台鶴ケ谷バイパス店
イオンタウン矢本店
【秋田】
大館店
イオンモール秋田店
秋田新国道店
イオンスーパーセンター横手南店
イオンモール大曲店
【山形】
鶴岡ミーナ店
【福島】
鹿島街道いわき店
【埼玉】
越谷駅前店
武蔵浦和マーレ店
浦和六辻店
蓮田店
東川口店
MEGAドン・キホーテ蓮田店
東浦和店
イオンモール浦和美園店
イオンモール与野店
川越マイン店
川越的場店
新座野火止店
所沢駅前店
ららぽーと富士見店
ベスタ狭山店
所沢北中店
ソコラ所沢店
西川口店
南浦和店
ミエル川口店
イオンモール川口前川店
浦和仲町店
イオン北浦和店
【千葉】
浦安店
ららぽーとTOKYO-BAY店
西船橋駅北口店
市川駅北口店
本八幡店
ショップス市川鬼高店
東船橋店
イオン市川妙典店
津田沼駅南口店
蘇我店
ミスターマックスおゆみ野店
都賀店
茂原店
稲毛マリンピア店
千葉高品店
イオン稲毛店
東金バイパス店
MEGAドン・キホーテ市原店
MEGAドン・キホーテ成東店
市原国分寺台店
姉ヶ崎店
木更津店
アリオ市原店
イオンモール木更津店
【東京】
中野駅前店
高円寺店
京王笹塚店
都立家政店
五反田店
武蔵小山店
銀座ＩＮＺ店
四谷駅前店
蒲田店
蒲田東口店
荻窪店
国分寺店
武蔵境店
吉祥寺南口店
武蔵小金井店
永福町店
久米川店
保谷店
小平駅前店
くるる府中店
モリタウン昭島店
河辺店
西武拝島店
成城店
経堂店
三軒茶屋店
八王子店
八王子めじろ台店
町田街道森野店
大泉学園店
練馬駅前店
池袋西口店
清瀬駅前店
光が丘IMA店
ひばりが丘店
石神井公園店
遊座大山店
高島平店
王子店
サンポップ町屋店
ビーンズ赤羽店
帝京大学板橋キャンパス店
浅草店
秋葉原店
日本橋人形町店
御徒町南口店
春日白山通り店
瑞江店
葛西店
イオン南砂店
アリオ葛西店
本一色店
新小岩店
平井店
【神奈川】
川崎銀柳街店
南加瀬店
岸谷店
子母口店
武蔵新城店
伊勢佐木町店
横浜西口店
港北ニュータウン北山田店
センター北駅店
センター南駅サウスウッド店
鴨居店
向ケ丘遊園店
溝ノ口店
川崎生田店
百合ヶ丘店
新百合ヶ丘店
稲田堤店
相模原中央店
相模原大野台店
相模原相原店
愛川町店
アピタ長津田店
青葉台店
洋光台店
野庭丸山台店
大船東口店
藤沢南口店
磯子店
戸塚店
羽鳥店
ダイエー藤沢店
横浜今宿店
三ツ境店
湘南台店
緑園都市店
いずみ中央店
西友二俣川店
イオンモール座間店
京急弘明寺駅前店
中央林間店
鷺沼店
【新潟】
牡丹山店
新潟三条店
新発田店
新津店
長岡川崎店
新潟出来島店
アピタ新潟亀田店
アピタ新潟西店
村上インター店
上越高田インター店
白根店
【富山】
富山インター店
高岡西町店
アピタ富山東店
MEGAドン・キホーテUNY魚津店
ファボーレ富山店
イオンモール高岡店
富山荒川店
【石川】
金沢工大前店
小松店
金沢北安江店
【福井】
敦賀店
【山梨】
甲府東店
昭和バイパス飯喰店
甲州塩山店
【長野】
長野川中島店
諏訪インター店
南松本店
イオン豊科店
伊那店
長野エムウェーブ前店
しおだ野店
飯田店
檀田店
上田店
小諸店
塩尻店
【岐阜】
美濃加茂店
芥見店
【愛知】
アオキスーパー日進店
ヨシヅヤ名古屋名西店
アズパーク千音寺店
ポートウォークみなと店
ヨシヅヤ清洲店
西春店
春日井店
東海店
一宮店
尾西店
江南店
蟹江店
小牧店
豊山豊場店
岩倉店
アピタ東海荒尾店
【三重】
河芸店
津南郊店
伊勢上地店
湯の山街道店
鈴鹿中央通り店
イオンモール東員店
四日市店
イオンタウン伊賀上野店
アドバンスモール松阪店
アピタ四日市店
【滋賀】
堅田店
イオンモール草津店
【京都】
福知山店
嵯峨野店
東寺店
洛北店
西京極店
宇治大久保店
白梅町店
槙島店
イオン洛南店
河原町三条店
松井山手欽明台店
向日市上植野店
百万遍京都大学前店
R1山科店
イオンモール北大路店
カナートモール伏見店
9号線洛西店
新堀川伏見下鳥羽店
京都リサーチパーク店
烏丸錦小路店
9号線亀岡店
京都西院店
【大阪】
池田店
天満駅前店
十三東口店
豊中駅前店
東三国店
長田中央大通店
近鉄八尾店
上新庄店
枚方バイパス店
長吉店
千里丘店
小野原店
中央環状巨摩橋店
近鉄布施駅前店
長居店
北花田店
上本町店
緑一丁目店
あべのキューズモール店
南海難波駅店
蒲生四丁目店
藤井寺店
堺百舌鳥店
泉大津店
狭山亀の甲店
外環羽曳野店
アクロスプラザ八尾店
N.KLASS三国ヶ丘店
Ｒ２６岸和田店
セブンパーク天美店
阪南黒田店
イオンモール日根野店
河内長野店
イオン和泉府中店
サンピア光明池店
プラットプラット堺駅前店
アリオ鳳店
イオン高槻店
阪急南茨木店
吹田店
塚本駅前店
イオンタウン守口店
ＪＲ玉造駅前店
【兵庫】
西宮北口店
三宮阪急駅前店
フォレスタ六甲店
明姫別府店
阪神甲子園店
Ｒ-２芦屋店
加古川店
神戸学園都市店
西神中央店
イオン赤穂店
【奈良】
学園前店
斑鳩法隆寺店
橿原店
大和高田神楽店
奈良西大和店
【和歌山】
岩出店
紀三井寺店
御坊店
オーストリート橋本彩の台店
和歌山北インター店
新宮店
【鳥取】
米子皆生店
米子米原店
鳥取千代水店
鳥取駅南店
【島根】
松江乃木店
松江店
出雲斐川店
【岡山】
イオンモール倉敷店
岡山新保店
倉敷中庄店
ハローズ玉島店
【広島】
フジグラン神辺店
福山蔵王店
広島八木店
呉店
東広島フジグラン店
三原店
HiroPa店
【山口】
カジル岩国店
【徳島】
ゆめタウン徳島店
【愛媛】
フジグラン西条店
イオンモール新居浜店
【高知】
イオンモール高知店
【沖縄】
首里末吉店
与那原店