¡¡À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤Ï30Æü¡¢¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ¤Ø´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿FWóîÆ£À»¼·(24)¤È¤Î·ÀÌó¤ò¹¹¿·¤·¡¢Íèµ¨¤«¤éÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£

¡¡óîÆ£¤Ïº£µ¨¡¢¥ì¥ó¥¿¥ëÀè¤Î·²ÇÏ¤ÇJ2¥ê¡¼¥°2»î¹ç¡¢Å·¹ÄÇÕ1»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£À¶¿åÉüµ¢¤ËºÝ¤·¤Æ¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¾å¤Ç¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Áª¼ê¤È¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë»à¤ËÊª¶¸¤¤¤ÇÀï¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÁªÂò¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡£ºÆ¤Ó»°ÊÝ¤Ç³§¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¨¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹!¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£

°Ê²¼¡¢¥¯¥é¥ÖÈ¯É½¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë&¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸

¡üFWóîÆ£À»¼·

(¤µ¤¤¤È¤¦¡¦¤»¤Ê)

¢£À¸Ç¯·îÆü

2000Ç¯11·î21Æü(24ºÐ)

¢£½Ð¿ÈÃÏ

¿ÀÆàÀî¸©

¢£¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å

171cm/66kg

¢£·ÐÎò

Ê¡ÅÄFC-FC¥Ñ¥ë¥Ô¥¿¡¼¥ì-À¶¿å¥æ¡¼¥¹-Î®ÄÌ·ÐºÑÂç-À¶¿å-ÁêÌÏ¸¶-À¶¿å-·²ÇÏ

¢£ÂåÉ½¡¦ÁªÈ´Îò

U¡¾19Á´ÆüËÜÂç³ØÁªÈ´(2019)¡¢Á´ÆüËÜÂç³ØÁªÈ´(2022)

¢£½Ð¾ìÎò

J2¥ê¡¼¥°:3»î¹ç

J3¥ê¡¼¥°:12»î¹ç

¥«¥Ã¥×Àï:2»î¹ç

Å·¹ÄÇÕ:2»î¹ç

¢£¥³¥á¥ó¥È

¢¦À¶¿å

¡ÖÀ¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£Âç¹¥¤­¤Ê³¹¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ç¤â¤¦°ìÅÙ¥×¥ì¡¼¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Áª¼ê¤È¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë»à¤ËÊª¶¸¤¤¤ÇÀï¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÁªÂò¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡£ºÆ¤Ó»°ÊÝ¤Ç³§¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¨¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹!±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×

¢¦·²ÇÏ

¡Ö¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î³§ÍÍ¡¢1Ç¯´Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¶¯¤¤³Ð¸ç¤ò»ý¤Á¡¢Î×¤ó¤À·²ÇÏ¤Ç¤Î¥·¡¼¥º¥ó¡£Êú¤¨¤Æ¤¤¤ëÉ¨¤Î²ø²æ¤òºÆÈ¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¶ì¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±¦¤âº¸¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤·²ÇÏ¤ÎÃÏ¤ÇÀè¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¢¤Î»þ¤Ï¡¢²¿ÅÙ¤â¥µ¥Ã¥«¡¼¤«¤éÌÜ¤òÇØ¤±¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê»þ¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬½Ð¤¿¼¡¤Î¥Û¡¼¥à¤Î»î¹ç¤Ç¤Î¼«Ê¬¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎÃÆËë¡£¤½¤ÎÃÆËë¤Ç¼«Ê¬¤Ïµß¤ï¤ì¤ÆÁ°¤ò¸þ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿¡£

¥Ô¥Ã¥Á¤«¤éÊ¹¤³¤¨¤ë³§¤µ¤ó¤ÎÀ¼±ç¤Ï°µ¤¬À¨¤¯¡¢Ç÷ÎÏËþÅÀ¤Ç¿´¤Ë¶Á¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Ã¤È³§¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤·¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤ÆÍß¤·¤«¤Ã¤¿¡£

¤Þ¤¿¤É¤³¤«¤Ç¤ª²ñ¤¤¤Ç¤­¤¿»þ¤ÏÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤Á¤ç¤³¤Ã¤È¤Ïµ¤¤Ë¤«¤±¤ÆÌã¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£

ÁÇÅ¨¤Ê³¹¡¢¥¯¥é¥Ö¤ËÍè¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿!¡×