À¶¿åFWóîÆ£À»¼·¤¬·²ÇÏ¤Ø¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¤«¤éÉüµ¢¡Ö»à¤ËÊª¶¸¤¤¤ÇÀï¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÁªÂò¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤Ï30Æü¡¢¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ¤Ø´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿FWóîÆ£À»¼·(24)¤È¤Î·ÀÌó¤ò¹¹¿·¤·¡¢Íèµ¨¤«¤éÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡óîÆ£¤Ïº£µ¨¡¢¥ì¥ó¥¿¥ëÀè¤Î·²ÇÏ¤ÇJ2¥ê¡¼¥°2»î¹ç¡¢Å·¹ÄÇÕ1»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£À¶¿åÉüµ¢¤ËºÝ¤·¤Æ¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¾å¤Ç¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Áª¼ê¤È¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë»à¤ËÊª¶¸¤¤¤ÇÀï¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÁªÂò¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡£ºÆ¤Ó»°ÊÝ¤Ç³§¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¨¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹!¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
°Ê²¼¡¢¥¯¥é¥ÖÈ¯É½¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë&¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸
¡üFWóîÆ£À»¼·
(¤µ¤¤¤È¤¦¡¦¤»¤Ê)
¢£À¸Ç¯·îÆü
2000Ç¯11·î21Æü(24ºÐ)
¢£½Ð¿ÈÃÏ
¿ÀÆàÀî¸©
¢£¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å
171cm/66kg
¢£·ÐÎò
Ê¡ÅÄFC-FC¥Ñ¥ë¥Ô¥¿¡¼¥ì-À¶¿å¥æ¡¼¥¹-Î®ÄÌ·ÐºÑÂç-À¶¿å-ÁêÌÏ¸¶-À¶¿å-·²ÇÏ
¢£ÂåÉ½¡¦ÁªÈ´Îò
U¡¾19Á´ÆüËÜÂç³ØÁªÈ´(2019)¡¢Á´ÆüËÜÂç³ØÁªÈ´(2022)
¢£½Ð¾ìÎò
J2¥ê¡¼¥°:3»î¹ç
J3¥ê¡¼¥°:12»î¹ç
¥«¥Ã¥×Àï:2»î¹ç
Å·¹ÄÇÕ:2»î¹ç
¢£¥³¥á¥ó¥È
¢¦À¶¿å
¡ÖÀ¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£Âç¹¥¤¤Ê³¹¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ç¤â¤¦°ìÅÙ¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Áª¼ê¤È¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë»à¤ËÊª¶¸¤¤¤ÇÀï¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÁªÂò¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡£ºÆ¤Ó»°ÊÝ¤Ç³§¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¨¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹!±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
¢¦·²ÇÏ
¡Ö¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î³§ÍÍ¡¢1Ç¯´Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶¯¤¤³Ð¸ç¤ò»ý¤Á¡¢Î×¤ó¤À·²ÇÏ¤Ç¤Î¥·¡¼¥º¥ó¡£Êú¤¨¤Æ¤¤¤ëÉ¨¤Î²ø²æ¤òºÆÈ¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¶ì¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±¦¤âº¸¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤·²ÇÏ¤ÎÃÏ¤ÇÀè¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¢¤Î»þ¤Ï¡¢²¿ÅÙ¤â¥µ¥Ã¥«¡¼¤«¤éÌÜ¤òÇØ¤±¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê»þ¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬½Ð¤¿¼¡¤Î¥Û¡¼¥à¤Î»î¹ç¤Ç¤Î¼«Ê¬¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎÃÆËë¡£¤½¤ÎÃÆËë¤Ç¼«Ê¬¤Ïµß¤ï¤ì¤ÆÁ°¤ò¸þ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ô¥Ã¥Á¤«¤éÊ¹¤³¤¨¤ë³§¤µ¤ó¤ÎÀ¼±ç¤Ï°µ¤¬À¨¤¯¡¢Ç÷ÎÏËþÅÀ¤Ç¿´¤Ë¶Á¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Ã¤È³§¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤·¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤ÆÍß¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¤É¤³¤«¤Ç¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤¿»þ¤ÏÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤Á¤ç¤³¤Ã¤È¤Ïµ¤¤Ë¤«¤±¤ÆÌã¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÇÅ¨¤Ê³¹¡¢¥¯¥é¥Ö¤ËÍè¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿!¡×
¡¡óîÆ£¤Ïº£µ¨¡¢¥ì¥ó¥¿¥ëÀè¤Î·²ÇÏ¤ÇJ2¥ê¡¼¥°2»î¹ç¡¢Å·¹ÄÇÕ1»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£À¶¿åÉüµ¢¤ËºÝ¤·¤Æ¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¾å¤Ç¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Áª¼ê¤È¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë»à¤ËÊª¶¸¤¤¤ÇÀï¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÁªÂò¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡£ºÆ¤Ó»°ÊÝ¤Ç³§¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¨¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹!¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡üFWóîÆ£À»¼·
(¤µ¤¤¤È¤¦¡¦¤»¤Ê)
¢£À¸Ç¯·îÆü
2000Ç¯11·î21Æü(24ºÐ)
¢£½Ð¿ÈÃÏ
¿ÀÆàÀî¸©
¢£¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å
171cm/66kg
¢£·ÐÎò
Ê¡ÅÄFC-FC¥Ñ¥ë¥Ô¥¿¡¼¥ì-À¶¿å¥æ¡¼¥¹-Î®ÄÌ·ÐºÑÂç-À¶¿å-ÁêÌÏ¸¶-À¶¿å-·²ÇÏ
¢£ÂåÉ½¡¦ÁªÈ´Îò
U¡¾19Á´ÆüËÜÂç³ØÁªÈ´(2019)¡¢Á´ÆüËÜÂç³ØÁªÈ´(2022)
¢£½Ð¾ìÎò
J2¥ê¡¼¥°:3»î¹ç
J3¥ê¡¼¥°:12»î¹ç
¥«¥Ã¥×Àï:2»î¹ç
Å·¹ÄÇÕ:2»î¹ç
¢£¥³¥á¥ó¥È
¢¦À¶¿å
¡ÖÀ¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£Âç¹¥¤¤Ê³¹¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ç¤â¤¦°ìÅÙ¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Áª¼ê¤È¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë»à¤ËÊª¶¸¤¤¤ÇÀï¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÁªÂò¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡£ºÆ¤Ó»°ÊÝ¤Ç³§¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¨¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹!±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
¢¦·²ÇÏ
¡Ö¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î³§ÍÍ¡¢1Ç¯´Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶¯¤¤³Ð¸ç¤ò»ý¤Á¡¢Î×¤ó¤À·²ÇÏ¤Ç¤Î¥·¡¼¥º¥ó¡£Êú¤¨¤Æ¤¤¤ëÉ¨¤Î²ø²æ¤òºÆÈ¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¶ì¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±¦¤âº¸¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤·²ÇÏ¤ÎÃÏ¤ÇÀè¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¢¤Î»þ¤Ï¡¢²¿ÅÙ¤â¥µ¥Ã¥«¡¼¤«¤éÌÜ¤òÇØ¤±¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê»þ¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬½Ð¤¿¼¡¤Î¥Û¡¼¥à¤Î»î¹ç¤Ç¤Î¼«Ê¬¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎÃÆËë¡£¤½¤ÎÃÆËë¤Ç¼«Ê¬¤Ïµß¤ï¤ì¤ÆÁ°¤ò¸þ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ô¥Ã¥Á¤«¤éÊ¹¤³¤¨¤ë³§¤µ¤ó¤ÎÀ¼±ç¤Ï°µ¤¬À¨¤¯¡¢Ç÷ÎÏËþÅÀ¤Ç¿´¤Ë¶Á¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Ã¤È³§¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤·¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤ÆÍß¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¤É¤³¤«¤Ç¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤¿»þ¤ÏÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤Á¤ç¤³¤Ã¤È¤Ïµ¤¤Ë¤«¤±¤ÆÌã¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÇÅ¨¤Ê³¹¡¢¥¯¥é¥Ö¤ËÍè¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿!¡×