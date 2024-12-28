¡ÖLoL¡×ÉôÌç¡¢¥ë¥Í¥µ¥ó¥¹¹âÅù³Ø¹» ²£ÉÍ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Î¥Áー¥à¡Ö¤¬¤Ã¤Æ¤£¤ó¤Æ¤£¤óEX¡×¤¬Í¥¾¡¡ª ¡ÖÂè2²ó NASEF JAPAN Á´ÆüËÜ¹â¹»e¥¹¥Ýー¥ÄÁª¼ê¸¢¡×Â®Êó
12·î28Æü ³«ºÅ
¡¡NASEF JAPAN¤¬ËÜÆü12·î28Æü¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¡ÖÂè2²ó NASEF JAPAN Á´ÆüËÜ¹â¹»e¥¹¥Ýー¥ÄÁª¼ê¸¢¡×¤Î¡Ö¥êー¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡×ÉôÌç¤Î·è¾¡Âç²ñ¤Ï¡¢¥ë¥Í¥µ¥ó¥¹¹âÅù³Ø¹» ²£ÉÍ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Î¥Áー¥à¡Ö¤¬¤Ã¤Æ¤£¤ó¤Æ¤£¤óEX¡×¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖNASEF JAPAN Á´ÆüËÜ¹â¹»e¥¹¥Ýー¥ÄÁª¼ê¸¢¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ëºß½»¤¹¤ë¹â¹»À¸¡¦Äê»þÀ©¹â¹»À¸¡¦¹âÅùÀìÌç³Ø¹»À¸¡Ê3Ç¯À¸¤Þ¤Ç¡Ë¡¦ÄÌ¿®À©¹âÅù³Ø¹»À¸¤¬»²²Ã¤Ç¤¤ëÁ´¹ñµ¬ÌÏ¤Îe¥¹¥Ýー¥ÄÂç²ñ¡£Âè2²ó¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢Á´ÉôÌç¤ÇÁ´¹ñ573¹»¡¢976¥Áー¥à¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥êー¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡×ÉôÌç¤Î·è¾¡Âç²ñ¤Ï¡¢ÉÊÀî¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¤ÎClub eX¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£´ôÉì¸©Î©´ôÉì¾¦¶È¹âÅù³Ø¹»¤Î¡Ö¸©´ô¾¦e¥¹¥Ýー¥ÄÉô¡×¡¢¥ë¥Í¥µ¥ó¥¹¹âÅù³Ø¹» ²£ÉÍ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Î¡Ö¤¬¤Ã¤Æ¤£¤ó¤Æ¤£¤óEX¡×¡¢Ê¡²¬¸©Î©È¬½÷¹©¶È¹âÅù³Ø¹»¤Î¡ÖJGGAPÇ¾¶Ú¡×¡¢N¹âÅù³Ø¹»¤Î¡ÖN1¡×¤¬½¸¤¤¡¢½à·è¾¡¤«¤é»î¹ç¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¡£¡Ú·è¾¡Âç²ñ¿Ê½Ð¥Áー¥à¡Û
¡¡·è¾¡Àï¤Ï¡¢2Âç²ñÏ¢Â³¤Ç·è¾¡¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿N¹âÅù³Ø¹»¡ÖN1¡× vs 2024Ç¯8·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¹â¹»À¸e¥¹¥Ýー¥ÄÂç²ñ¡ÖCoca-Cola STAGE:0 2024¡×¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¥ë¥Í¥µ¥ó¥¹¹âÅù³Ø¹» ²£ÉÍ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡Ö¤¬¤Ã¤Æ¤£¤ó¤Æ¤£¤óEX¡×¤È¤¤¤¦¶¯¹ë¹»Æ±»Î¤ÎÂÐ·è¤Ë¡£BO2¡Ê2ËÜÀè¼è¡Ë¤È¤Ê¤ë·è¾¡Àï¤À¤¬¡¢·ë²Ì¤Ï2－0¤Ç¡Ö¤¬¤Ã¤Æ¤£¤ó¤Æ¤£¤óEX¡×¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥êー¥Àー¤ÎKanaeviÁª¼ê¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÁÇÄ¾¤Ë¡×¤ÈÍ¥¾¡¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ú¡Ú¥êー¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÉôÌç¡ÛÂè2²ó NASEF JAPAN Á´ÆüËÜ¹â¹»e¥¹¥Ýー¥ÄÁª¼ê¸¢ Á´¹ñ·è¾¡¡Û
(C) 2024 Riot Games, Inc. League of Legends and any associated logos, are trademarks, service marks, and/or registered trademarks of Riot Games, Inc. Used With Permission.