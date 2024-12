【第2回 NASEF JAPAN 全日本高校eスポーツ選手権 決勝 リーグ・オブ・レジェンド部門】12月28日 開催

NASEF JAPANが本日12月28日に開催した「第2回 NASEF JAPAN 全日本高校eスポーツ選手権」の「リーグ・オブ・レジェンド」部門の決勝大会は、ルネサンス高等学校 横浜キャンパスのチーム「がってぃんてぃんEX」が優勝した。

「NASEF JAPAN 全日本高校eスポーツ選手権」は、日本国内に在住する高校生・定時制高校生・高等専門学校生(3年生まで)・通信制高等学校生が参加できる全国規模のeスポーツ大会。第2回となる今回は、全部門で全国573校、976チームが参加した。

「リーグ・オブ・レジェンド」部門の決勝大会は、品川プリンスホテルのClub eXにて開催。岐阜県立岐阜商業高等学校の「県岐商eスポーツ部」、ルネサンス高等学校 横浜キャンパスの「がってぃんてぃんEX」、福岡県立八女工業高等学校の「JGGAP脳筋」、N高等学校の「N1」が集い、準決勝から試合が行なわれた。

【決勝大会進出チーム】

決勝戦は、2大会連続で決勝トーナメントに進出したN高等学校「N1」 vs 2024年8月に開催された高校生eスポーツ大会「Coca-Cola STAGE:0 2024」で優勝したルネサンス高等学校 横浜キャンパス「がってぃんてぃんEX」という強豪校同士の対決に。BO2(2本先取)となる決勝戦だが、結果は2-0で「がってぃんてぃんEX」が勝利した。

試合後、リーダーのKanaevi選手は「めちゃくちゃ嬉しいですね。素直に」と優勝した気持ちを語った。

(C) 2024 Riot Games, Inc. League of Legends and any associated logos, are trademarks, service marks, and/or registered trademarks of Riot Games, Inc. Used With Permission.