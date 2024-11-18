The Wind、PURPLE K!SS、東京ドームシティ開催のランダムダンスイベントに参加！
KPOPファン必見の特別なランダムダンスイベント「DGDG＆KRD JAPAN ‘Kpop Random Play Dance' in TOKYO」が、2024年12月1日（日）に東京ドームシティで開催される。
本イベントでは、DGDGとKRD JAPANによるKPOPランダムダンスが開催されるほか、K-POPアイドルグループのThe WindとPURPLE K!SSによるバスキング（路上公演）ショーも予定されており、韓国エンターテインメントの魅力を存分に感じることができる。
さらに、KBS Worldのテレビクルーが本イベントで密着取材し、韓国国内のKBSチャンネルやYouTubeチャンネルなどで放送を予定、世界中のKPOPファンに当イベントの様子が発信される。今回KRD JAPANとDGDG STUDIOとの協力体制のもと、韓国のKPOPカルチャーを日本のファンに直接届け、実際に体験できる特別な機会を準備している。
■イベント概要
本イベントでは、DGDGとKRD JAPANによるKPOPランダムダンスが開催されるほか、K-POPアイドルグループのThe WindとPURPLE K!SSによるバスキング（路上公演）ショーも予定されており、韓国エンターテインメントの魅力を存分に感じることができる。
■イベント概要
「DGDG＆KRD JAPAN ‘Kpop Random Play Dance' in TOKYO」
【日時】
2024年12月1日（日）
13:00〜13:20：The Wind SHOW
14:00〜15:00：RANDOM DANCE by DGDG
15:15〜16:15：RANDOM DANCE by KRD JAPAN
17:00〜17:30：BUSKING SHOW by DGDG
＜参加方法＞
ランダムプレイダンス参加希望者のみ専用フォームから申請
※参加・観覧費 無料
【会場】
ランダムプレイダンス：東京ドーム 22ゲート前
アイドルダンスバスキング：東京ドームシティ ラクーアガーデンステージ前 広場
【出演】
ランダムプレイダンス：The Wind
アイドルダンスバスキング：PURPLE K!SS
＜放送予定＞
放送チャンネル：KBS World
配信：KBS YouTube公式チャンネル Dinga Dinga Studio
※放送日・公開日は未定
＜イベントに関するお問い合わせ＞
KRD（KPOP RANDOM DABCE JAPAN）公式ホームページ
＜ランダムプレイダンス参加希望者 申込先＞
・DGDG
・KRD JAPAN
主催：KRD JAPAN、DGDG STUDIO
共催：KBS清州、KBS JAPAN
協力：東京ドームシティ
■関連リンク
KBS World HP