The Wind、PURPLE K!SS、東京ドームシティ開催のランダムダンスイベントに参加！

KPOPファン必見の特別なランダムダンスイベント「DGDG&KRD JAPAN ‘Kpop Random Play Dance' in TOKYO」が、2024年12月1日(日)に東京ドームシティで開催される。本イベントでは、DGDGとKRD JAPANによるKPOPランダムダンスが開催されるほか、K-POPアイドルグループのThe WindとPURPLE K!SSによるバスキング(路上公演)ショーも予定されており、韓国エンターテインメントの魅力を存分に感じることができる。

さらに、KBS Worldのテレビクルーが本イベントで密着取材し、韓国国内のKBSチャンネルやYouTubeチャンネルなどで放送を予定、世界中のKPOPファンに当イベントの様子が発信される。今回KRD JAPANとDGDG STUDIOとの協力体制のもと、韓国のKPOPカルチャーを日本のファンに直接届け、実際に体験できる特別な機会を準備している。

■イベント概要

「DGDG&KRD JAPAN ‘Kpop Random Play Dance' in TOKYO」

【日時】

2024年12月1日(日)

13:00〜13:20:The Wind SHOW

14:00〜15:00:RANDOM DANCE by DGDG

15:15〜16:15:RANDOM DANCE by KRD JAPAN

17:00〜17:30:BUSKING SHOW by DGDG



<参加方法>

ランダムプレイダンス参加希望者のみ専用フォームから申請

※参加・観覧費 無料



【会場】

ランダムプレイダンス:東京ドーム 22ゲート前

アイドルダンスバスキング:東京ドームシティ ラクーアガーデンステージ前 広場



【出演】

ランダムプレイダンス:The Wind

アイドルダンスバスキング:PURPLE K!SS



<放送予定>

放送チャンネル:KBS World

配信:KBS YouTube公式チャンネル Dinga Dinga Studio

※放送日・公開日は未定



<イベントに関するお問い合わせ>

KRD(KPOP RANDOM DABCE JAPAN)公式ホームページ



<ランダムプレイダンス参加希望者 申込先>

・DGDG

・KRD JAPAN



主催:KRD JAPAN、DGDG STUDIO

共催:KBS清州、KBS JAPAN

協力:東京ドームシティ



