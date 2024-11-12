¥é¥ó¥²¥é¥Ã¥¯¤¬Ã¦Ë¹¡Ö¤º¤ÐÈ´¤±¤ÆÀ¨¤¤¡×¡ÄÍèÆü7Ç¯¤Ç¸«¤¿¡ÈºÇ¶¯¡ÉÆüËÜ¿Í¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
Ì¾¸Å²°¤Î¼é¸î¿À¥é¥ó¥²¥é¥Ã¥¯¤¬ÆüËÜ¥¥ã¥ê¥¢¤ÇÊú¤¤¤¿»×¤¤
¡¡J1Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¿ÍGK¥é¥ó¥²¥é¥Ã¥¯¤Ï¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤ò¤â¤Ã¤ÆÆüËÜ¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤ë¡£
¡¡2018Ç¯¤Î½éÍèÆü¤«¤éÄÌ»»7Ç¯¡£¥¯¥é¥ÖÎòÂå³°¹ñÀÒÁª¼ê¤È¤·¤ÆºÇÂ¿½Ð¾ìµÏ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ì¾¼Â¤È¤â¤Ë¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿¼é¸î¿À¤ÎÌÜ¤Ë¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤äJ¥ê¡¼¥°¤ÇÂÐÀï¤·¤¿ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ï¤É¤¦±Ç¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡£²þ¤á¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡áFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡¦¶¶ËÜ ·¼¡Ë
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡
¡Ö¤³¤Î7Ç¯´Ö¡¢¤¹¤´¤¯Ã»¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£»þ¤ÎÎ®¤ì¤¬¤¹¤´¤¯Áá¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¤Ä¤¤ºÇ¶áÆüËÜ¤ËÍè¤Æ¥×¥ì¡¼¤·»Ï¤á¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤â¤¢¤ë¡×
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤â¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð7Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£2018Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿J¥ê¡¼¥¬¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÆü¡¹¤Ï¡¢ÅÜÅó¤Î¤è¤¦¤Ë²á¤®µî¤ê¡¢Ì¾¸Å²°¤Ç¤Ï±ÑÍº¥É¥é¥¬¥ó¡¦¥¹¥È¥¤¥³¥Ó¥Ã¥Á¤òÄ¶¤¨¤ëÎòÂå³°¹ñÀÒÁª¼ê¤È¤·¤ÆºÇÂ¿¤Î¸ø¼°Àï½Ð¾ì¿ô¤ò½Å¤Í¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥é¥ó¥²¥é¥Ã¥¯¤ËÆüËÜ¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤Î¤Ïº£¤«¤é8Ç¯Á°¡¢29ºÐ¤Îº¢¤À¤Ã¤¿¡£2007Ç¯¤ËÊì¹ñ¤Ç¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤Æ¤«¤é¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¤Ç¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤ß¡¢¥×¥íÁª¼ê¤È¤·¤Æ»é¤Î¾è¤Ã¤¿»þ´ü¤ò·Þ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ó¤Ê»þ¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤Þ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÈÁ´¤¯±ï¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£2010Ç¯¤«¤é5Ç¯ºßÀÒ¤·¤¿¥Ü¥ë¥·¥¢¡¦¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È»þÂå¤Ë¤Ï¹áÀî¿¿»Ê¤¬¡¢¤Þ¤¿¡¢15Ç¯¤«¤é2Ç¯¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È»þÂå¤Ë¤ÏÀõÌîÂóËá¤äºÙ³Ë¨¤ÈÆ±Î½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Èà¤é¤È¤Î¸òÎ®¤òÄÌ¤¸¤ÆÆüËÜ¤Î¤³¤È¤Ï¤¦¤Ã¤¹¤é¤ÈÍý²ò¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥«¥¬¥ïÁª¼ê¤È¤Ï¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤Ç²£¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤è¤¯ÆüËÜ¤Î¤³¤È¤òÏÃ¤·¤¿¤è¡£ÆüËÜ¿Í¤Î¹ñÌ±¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀ³Ê¤Ê¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â²¿¤È¤Ê¤¯¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤Ç¤âÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤È¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤·¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢¡ØÆüËÜ¤Ï¤³¤ó¤Ê¹ñ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£Åö»þ¤Î»×¤¤¤òÃÚ¤»¤Ê¤¬¤é¸ì¤Ã¤¿¥é¥ó¥²¥é¥Ã¥¯¤Ë¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢¤òÆüËÜ¤Ç²á¤´¤¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Íè¤ë¤È¤Ï¡¢Ì´¤Ë¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¿²¤½£¤È¤ÏÊ¸²½¡¢À¸³è´Ä¶¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¡£ÆüËÜ¹Ô¤¤Ï°ìÂç·è¿´¤È¸À¤¨¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥é¥ó¥²¥é¥Ã¥¯¤Ë¤½¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤òÃÇ¤ëµ¤»ý¤Á¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ë¹Ô¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¼ª¤Ë¤·¤¿»þ¤Ï¡¢¤â¤¦¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏÀäÂÐÆ¨¤·¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡£ÅöÁ³¡¢²ÈÂ²¤Ë¤â·èÃÇ¤ò¹ð¤²¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ºÊ¤ÎÈ¿±þ¤Ïº£¤Ç¤âÁ¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖºÇ½é¤Ï¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÊ¤Ï¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦ËÁ¸±¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¡£Åö»þ2¿Í¤Ç¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡2007Ç¯¤«¤é3Ç¯ºßÀÒ¤·¤¿Êì¹ñ¤Î¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¡¦¥Ó¥¯¥È¥ê¡¼»þÂå¡¢ACL¡ÊAFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡Ë¤ÇÍèÆü·Ð¸³¤ò»ý¤Á¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½¤Ø¤ÎÁª½ÐÎò¤â¤¢¤ë¡£¥¢¥¸¥¢¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¹ñ¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ë°¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤à¤·¤í¡Ö¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¤¡×¤È¡¢JÄ©Àï¤Ë°ÕÍß¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£
¡¡¥é¥ó¥²¥é¥Ã¥¯¤¬²ÃÆþ¤·¤¿2018Ç¯¤ÎÌ¾¸Å²°¤Ï¡¢Á°Ç¯¤ÎJ2¹ß³Ê¤«¤é1Ç¯¤ÇJ1Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤È¤Î³«ËëÀï¤ò3-2¤ÇÀ©¤·¹¬ÀèÎÉ¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¤¬¡¢Âè3Àá¤«¤é15ÀïÌ¤¾¡Íø¤È¤¤¤¦¶ì¤·¤¤»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Á´34»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢J1»ÄÎ±¤Ë¹×¸¥¤·¤¿½éÍèÆü¤Î¥·¡¼¥º¥ó¡¢Åö»þ¤Î°õ¾Ý¤ò²þ¤á¤Æ¿Ò¤Í¤ë¤È¡Ö»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿°Ê¾å¤Ë¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¤½¤³¤«¤é¥´¡¼¥ë¥Þ¥¦¥¹¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¡¢J1¤Ç¤Î½Ð¾ì¿ô¤Ï200»î¹ç¤òÄ¶¤¨¤¿¡£¡ÖÎÉ¤¤»þ¤â°¤¤»þ¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¯¤¤¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë²áµî7¥·¡¼¥º¥ó¤Ç°õ¾Ý¿¼¤¤1Ç¯¤¬¤¢¤ë¡£2021Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥Á¡¼¥à¤ÏJ1ºÇÄ¹¤Î823Ê¬´ÖÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀµÏ¿¤ò¼ùÎ©¤·¡¢¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¡ÊÇÕ¡ËÀ©ÇÆ¤â·Ð¸³¤·¤¿¡£Å´ÊÉ¤Î¼éÈ÷¤Ç¾¡Íø¤ò½Å¤Í¤¿Æü¡¹¤Ï¡¢¥Ù¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤È¤·¤Æ¥é¥ó¥²¥é¥Ã¥¯¤ÎÇ¾Î¢¤Ë¿¼¤¯¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÎÏ¶¯¤¤¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤À¡£¼ºÅÀ¤â¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢Â¿¤¯¤Î»î¹ç¤Ç¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ¤Ç¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò·Ç¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¡£¼ºÅÀ¤â¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢2021Ç¯¤¬°ìÈÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
J¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡Ö¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¤â½¼¼Â¤·¤¿Æü¡¹¤ò²á¤´¤»¤¿¡×
¡¡Ì¾¸Å²°¤ËºßÀÒ´ü´ÖÃæ¡¢Â¿¤¯¤ÎÆüËÜ¿Í¥¿¥ì¥ó¥È¤ò¤½¤ÎÌÜ¤Ç¸«¤Æ¤¤¿¤Ê¤«¡¢»°ãø·°¤Î¥×¥ì¡¼¤À¤±¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡£º£¤ä¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ø¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ò¿ë¤²¤¿¥É¥ê¥Ö¥é¡¼¤¬Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì»þÂå¤ËÈäÏª¤·¤¿¤½¤Î¥×¥ì¡¼¤Ï¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¿ÍGK¤ØÁ¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¡Ö°ìÈÖ°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¤Í¡£ÀîºêÀï¤Î»þ¤ËÃæÃ«¿ÊÇ·²ðÁª¼ê¡Ê¸½GÂçºå¡Ë¤«¤é¡Ø¤³¤ÎÁª¼ê¤À¤±¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦À¼³Ý¤±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤è¡£¤½¤³¤«¤é»°ãøÁª¼ê¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤ì¤É¡¢¤â¤¦ËÜÅö¤Ë¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤°¤é¤¤À¨¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£J¥ê¡¼¥°¤ËÍè¤Æ¡¢ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤À¤±¤Ç50¿Í¤°¤é¤¤À¨¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿Áª¼ê¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â»°ãøÁª¼ê¤Ï¤º¤ÐÈ´¤±¤ÆÀ¨¤¤¡£¥¿¥ì¥ó¥ÈÀ¤¬¤¢¤ëÁª¼ê¤Ç¤¹¤·¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤â¤¢¤ëÁª¼ê¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ò¾ï¤Ë½õ¤±¤¿¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤òÏª¤ï¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µ»½Ñ¤Î¹â¤µ¤Ï¿®¤¸¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤À¤è¡×
¡¡21ºÐ¤ÇÊì¹ñ¤òÎ¥¤ì¡¢°Û¹ñ¤ÎÃÏ¤òÅ¾¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¿¥é¥ó¥²¥é¥Ã¥¯¤ÏÍèÇ¯¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç¸½ÌòÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¡£¤½¤Î·èÃÇ¤¬ÀË¤·¤Þ¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢7Ç¯´Ö¤ÎÂÀ×¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢½ªßá¤¬¹ï°ì¹ï¤ÈÇ÷¤ëº£¡¢JÎòÂåºÇ¶¯½õ¤Ã¿Í¤Î1¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¼é¸î¿À¤Ï¡¢ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤ò²þ¤á¤ÆÊû¤²¤¿¡£
¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¤â½¼¼Â¤·¤¿Æü¡¹¤ò²á¤´¤»¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Î¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¡¼¡¢»ØÆ³ÊýË¡¤â¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¥µ¥Ã¥«¡¼ÌÌ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡ØÆüËÜ¤Û¤É¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤¹¤ë¤Î¤ËÅ¬¤·¤¿´Ä¶¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤¨¤ë¤°¤é¤¤ÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Ï
¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë¡¦¥é¥ó¥²¥é¥Ã¥¯¡¿1988Ç¯8·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢½Ð¿È¡£¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¡¦¥Ó¥¯¥È¥ê¡¼¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë¡½¥Ü¥ë¥·¥¢¡¦¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë¡½¥·¥å¥È¥¥¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë¡½¥ì¥Ð¥ó¥Æ¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¡½Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¡£193cm¤ÎÄ¹¿È¤òÀ¸¤«¤·¤¿È´·²¤Î¥»¡¼¥Ó¥ó¥°¤¬Ì¥ÎÏ¡£2021Ç¯¤Ë¤ÏJ¥ê¡¼¥°¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢Ì¾¸Å²°¤ÎÎòÂå³°¹ñ¿ÍÀÒÁª¼ê¤È¤·¤ÆºÇÂ¿¸ø¼°Àï½Ð¾ì¿ô¤ò¸Ø¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡¦¶¶ËÜ ·¼ / Akira Hashimoto¡Ë