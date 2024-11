築地銀だこが、TVアニメ 『呪術廻戦』2期「懐玉・玉折 / 渋谷事変」とのコラボレーションを開催。

登場キャラクターの「五条悟」たちをイメージした「コラボたこ焼」や、描き下ろしデザインを使用したグッズの販売が実施されます!

築地銀だこ TVアニメ『呪術廻戦』コラボレーションたこ焼き/グッズ

開催期間:2024年11月15日(金)〜2025年2月14日(金)

・懐玉・玉折:2024年11月15日(金)〜12月19日(木)

・渋谷事変:2024年12月20日(金)〜 2025年2月14日(金)

開催店舗:全国の築地銀だこ店舗

※銀だこ酒場業態、球場、競馬場、催事店等の一部店舗を除く

築地銀だこが、TVアニメ『呪術廻戦』2期「懐玉・玉折 / 渋谷事変」 とのコラボレーションを期間限定で開催。

今回のコラボレーションでは、登場キャラクターの「五条悟」たちをイメージした「コラボたこ焼」や、オリジナルデザインの「だんらんパック」などが販売されます。

また、ミニキャライラスト入り限定コラボシールが付いたドリンクや描き下ろしイラスト入りのオリジナルアクスタコースターを販売。

さらに一部店舗では今回の描き下ろしキャラクターをモチーフにした限定デザイン特大スタンドピック付きメニューの販売など、ドリンクも充実しています!

コラボレーションメニュー

価格:各種1舟8個入り 980円(税込)

※「お持ち帰り限定商品」 となりますが、店内飲食される場合は税率・価格が異なります

※特製スリーブのみ、限定コラボカードのみの販売は実施されません

※コラボ限定メニューのため、回数券、引換券、各種割引券の対象外となります

登場キャラクターの五条悟らをイメージしたコラボ限定のたこ焼をオリジナルデザインの「特製スリーブ」 に入れ販売。

コラボたこ焼1舟ご購入で「限定コラボカード」1枚がプレゼントされます。

コラボたこ焼購入でもらえる「限定コラボカード」は、各弾10種類、合計50種類。

今回のコラボ限定描き下ろしキャラクターやアニメの名場面などがデザインされた特製カードになっています。

全てのカードの表面は 「豪華な箔押し」 仕上げ。

さらに限定コラボカードには、 「スペシャルver.」 のカード が入っていることも・・・!?

第1弾:五条悟の 「『赫』の蒸し鶏とチリソース」 ピリ辛ラー油付き

発売日:2024年11月15日(金)〜 無くなり次第終了

たこ焼にシャキシャキの ”ねぎ” とコクのある “卵黄マヨネーズ”、 “チリソースを絡めた蒸し鶏” をのせ、香ばしい “揚げネギ” をトッピングし、五条悟の術式反転 『赫』 をイメージし仕上げた特製たこ焼。

お好みで “小袋ラー油” を「術式反転 『赫』 」 と唱えながらふりかければ 「ぜったいうまい!! ピリ辛最強たこ焼」 が爆誕します!

第2弾:夏油傑の 「和風醤油のゆずタルタル」

発売日:2024年11月29日(金)〜 無くなり次第終了

夏油傑の 『呪霊操術』 を彷彿とさせる 「醤油だれ」 を塗ったたこ焼に、コクと旨味の “卵黄マヨネーズ” をかけ、シャキシャキ食感の “九条ネギ” と夏油のキャラカラーをイメージした “ゆず風味の特製タルタルソース” をのせた『夏油傑の 「和風醤油のゆずタルタル」』

仕上げに “特製のゆずダレ” で仕上げた、さっぱりとしたゆず風味のたこ焼です。

第3弾:虎杖悠仁の 「九条ねぎマヨ 鶏団子あんかけ〜刻みしょうが添え〜」

発売日:2024年12月20日(金)〜 無くなり次第終了

『虎杖悠仁の鶏だんご鍋』をイメージした、舟の端に添えた刻みしょうがを 『思ってる倍』 のせて味わう『虎杖悠仁の 「九条ねぎマヨ 鶏団子あんかけ〜刻みしょうが添え〜」』

特製醤油だれのたこ焼にコクと旨味の “卵黄マヨネーズ”、 “九条ネギ” をのせ、 “ごぼうと鶏団子の特製あんかけ” で仕上げた心も体も温まる冬にピッタリの一品です。

第4弾:虎杖悠仁と伏黒恵と釘崎野薔薇の 「アボカドシュリンプ」

発売日:2025年1月10日(金)〜 無くなり次第終了

てりやきソースのたこ焼に “オニオンスライス” をのせ「虎杖悠仁」のキャラカラーをイメージした “チェダーチーズソース” と ”コブサラダドレッシング“ をかけた『杖悠仁と伏黒恵と釘崎野薔薇の 「アボカドシュリンプ」』

「伏黒恵」 のキャラカラーをモチーフにした “アボカド入りたまごサラダ” に、「釘崎野薔薇」のキャラカラーをイメージした “えび” を添えた、 ”1年生3人”の如く個性と魅力に溢れた絶品たこ焼です。

第5弾:七海建人と五条悟の 「トリュフ&エッグ」 薫るトリュフの最強パウダー付き

発売日:2025年2月1日(土)〜 無くなり次第終了

最後に “薫るトリュフの絶対最強パウダー” で仕上げる、大人の味の『七海建人と五条悟の 「トリュフ&エッグ」 薫るトリュフの最強パウダー付き』

特製醤油だれのたこ焼に、香り豊かな “トリュフマヨ” & “トリュフ入りクリームソース” をかけ、 “たまごサラダ” & “パルメザンチーズ” をのせ、十劃呪法 『瓦落瓦落』 をイメージした “クルトン” をトッピングした味わうメニューです。

オリジナルデザイン だんらんパック(24個入り)

メニュー名・価格:

・だんらんパック24個入り(ソース)1,814円(税込)

・贅沢だんらんパック24個入り(ソース+てりたま+チーズ明太子)2,030円(税込)

※12月4日以降は価格改定後の販売価格となります

発売日:

<第1弾>2024年11月19日(火)〜

<第2弾>2024年12月24日(火)〜

<第3弾>2025年1月14日(火)〜

<第4弾>2025年2月4日(火)〜

※だんらんパックは、「お持ち帰り限定商品」 となりますが、店内飲食をされる場合は税率が異なります

※オリジナルデザイン だんらんパックのみ、限定デザイン クリアファイルのみでの販売は実施されません

※前半と後半でパッケージデザインが異なります

※付属する限定デザイン クリアファイルは各弾でデザインが異なります

※数量限定商品のため、各店の在庫が無くなり次第終了となります

コラボ特別仕様の 「オリジナルデザイン だんらんパック(24個入り)」 を発売。

だんらんパック1箱購入で、限定デザインのクリアファイルが1枚プレゼントされます。

「オリジナルデザイン だんらんパック」の購入でもらえる限定デザインクリアファイルは、各弾1種類、合計4種類です。

クロワッサンたい焼BOX(あずきorカスタード6匹入り)

価格:1,440円(税込)

※12月4日以降は価格改定後の販売価格となります

発売日:<前半> 2024年11月19日(火)〜/<後半> 2025年1月14日(火)〜

※クロワッサンたい焼取扱店舗のみの販売となります

※中身は 「あずき」 または 「カスタード」 から6匹が選べます

※価格の異なる期間限定メニューを選ぶ場合は、差額分が追加となります

※「お持ち帰り限定商品」となりますが、店内飲食をされる場合は税率が異なります

※オリジナルデザイン クロワッサンたい焼BOXのみ、クリアファイルのみでの販売は実施されません

※付属のクリアファイルは前半、後半でデザインが異なります

※数量限定商品のため、各店の在庫が無くなり次第終了となります

コラボ特別仕様の 「オリジナルデザイン クロワッサンたい焼BOX(あずきorカスタード6匹入り)」 を発売。

クロワッサンたい焼BOX1箱購入で、限定デザインのクリアファイルが1枚もらえます。

「オリジナルデザイン クロワッサンたい焼BOX(6匹入り)」 の購入でもらえる限定デザインのクリアファイルは、前半と後半の合計2種類です。

各社宅配サービス:オリジナルデザインBOX入り&限定デザイン クリアファイルをプレゼント

対象メニュー:たこ焼 (ソース / 24個入り)/銀だこファミリーコンボ (24個入り)/銀だこパーティーコンボ (24個入り)/クロワッサンたい焼BOX (6匹入り / 「あずき」 3匹 + 「カスタード」 3匹)

実施日:

<第1弾>2024年11月19日(火)〜

<第2弾>2024年12月24日(火)〜

<第3弾>2025年1月14日(火)〜

<第4弾>2025年2月4日(火)〜

期間中、対象店舗の各社宅配サービスで対象のメニューを購入された方には、オリジナルデザインBOXでお届け。

特典として、限定デザインのクリアファイルが1枚プレゼントされます。

※対象店舗及びそれぞれの店舗で対応可能な宅配サービスは、コラボレーション特設ページの実施店舗リストを確認ください

※オリジナルデザインBOXと限定デザインクリアファイルは数量限定のため、各店の在庫が無くなり次第終了となります

※オリジナルデザインBOXに 「たこ焼」 、または 「たい焼」を入れた状態で宅配されます

※クリアファイルのデザインやBOXのデザインは各弾によって異なります。特設サイト内の 「だんらんパック」 や 「クロワッサンたい焼」 の販売開始日を確認ください

※オリジナルデザインBOX並びに限定デザインクリアファイルの種類は選べません

※限定デザインクリアファイルはお届けメニューの袋の中に同封されます

※オリジナルデザインBOXのみ、限定デザインクリアファイルのみでの販売は実施されません

※付属する限定デザインクリアファイルは各弾でデザインが異なります

ビッグサイズドリンク、ミニキャライラスト入り限定コラボシール付

価格:店内 385円(税込)/持帰り 378円(税込)

実施日:

<第1弾>2024年11月15日(金)〜

<第2弾>2024年11月29日(金)〜

<第3弾>2025年1月10日(金)〜

<第4弾>2025年2月1日(土)〜

シールサイズ:約4.8cm×4.8cm

期間中、対象店舗でビッグサイズドリンクを1杯注文ごとに限定コラボシールをプレゼント。

ミニキャライラストを使った「五条悟」たち全5種類からいずれか1枚がランダムでもらえます。

「ビッグサイズドリンク」 購入でもらえる限定コラボシールは、4弾合計全10種類です。

※ソフトドリンク取扱店舗のみの販売となります

※好きなソフトドリンクの種類を選べます

※数量限定のため、各店の在庫が無くなり次第終了となります

※シールのみでの販売は実施されません

※付属する限定デザイン シールは各弾で絵柄が異なります

※シールはランダムで配布されます

各弾全国4,500個限定店頭販売「オリジナルアクスタコースター」

価格:1セット 2,420円(税込)

発売日・デザイン:

<第1弾>2024年11月23日(土)〜 無くなり次第終了描き下ろし「五条悟・夏油傑・家入硝子」 デザイン<第2弾>2025年1月18日(土)〜 無くなり次第終了描き下ろし 「虎杖悠仁・伏黒恵・釘崎野薔薇」 デザイン<第3弾>2025年2月1日(土)〜 無くなり次第終了描き下ろし 「七海建人・五条悟」 デザイン

販売数量:各全国4,500個限定

期間中、対象店舗で描き下ろしイラスト入りのオリジナルアクスタコースターを販売。

アクスタコースターは、アクリルスタンドとして飾ることも可能です。

※一人一会計につき2セットの販売となります

※アクスタコースターは期間によって絵柄が異なります

※数量限定商品のため、各店の在庫が無くなり次第終了となります

※使用の前に必ず同封の取扱説明書を確認ください

オリジナルコラボドリンク

価格:店内 605円(税込)/持帰り 594円(税込)

発売日・内容:

<第1弾>2024年11月23日(土)〜 無くなり次第終了『五条悟・夏油傑・家入硝子』 をイメージした 「懐玉・玉折」 コラボドリンク<第2弾>2025年1月18日(土)〜 無くなり次第終了『虎杖悠仁・伏黒恵・釘崎野薔薇』 をイメージした 「渋谷事変」 コラボドリンク<第3弾>2025年2月1日(土)〜 無くなり次第終了『七海建人・五条悟』 をイメージした 「渋谷事変」 コラボドリンク

今回のコラボ用に描き下ろしたキャラクターをイメージした 「オリジナルコラボドリンク」 を販売。

コラボドリンク1杯の注文で、描き下ろしイラスト入り特大スタンドピックが1枚プレゼントされます。

※一部店舗のみの販売となります

※特製ピックのみでの販売は実施されません

※付属する特製ピックは各弾で絵柄が異なります

※数量限定メニューのため、各店の在庫が無くなり次第終了となります

特設サイトにて 「コラボ限定オリジナルグッズ」 を発売

販売期間:コラボレーション期間中の2025年2月14日(金)まで

※受付終了後、製造を行い発送されます(製造開始から約2〜3ヵ月後のお届けとなります)

※特設サイトのみで予約・購入ができます(店頭販売は実施されません)

築地銀だこのコラボレーション特設サイトにて、オリジナルグッズを販売。

制服姿の「五条悟」たちをデザインした描きおろしイラスト入りのアクリルスタンドや缶バッジのほか

ポストカードやミニキャライラストをデザインしたグッズ、

メインビジュアルを使用したアクリルスタンドやファインボードなどが販売されます。

さらに2023年のコラボ時に販売され人気を博したグッズも新デザインで登場します。

TVアニメ 『呪術廻戦』 2期「懐玉・玉折 / 渋谷事変」で活躍するキャラクターたちをメインにしたメニューやグッズが登場。

築地銀だこのTVアニメ『呪術廻戦』コラボレーションたこ焼き・グッズは、2024年11月15日より販売開始です☆

