2024年11月8日、9日、29年ぶりとなるとんねるずのコンサート「TUNNELS THE LIVE 2024 Budokan」が日本武道館で開催される。チケットは即完売し、あるチケットサイトでは25万円ものプレミア価格がつくほどの人気ぶりだ。

帝京高校の同級生だった石橋貴明(63)と木梨憲武(62)は、『情けねえ』(1991年、73万枚)『ガラガラヘビがやってくる』(1992年、140万枚)『一番偉い人へ』(同、60万枚)など、シングル21枚、アルバム14枚(ミニアルバム含む)をリリースしているミリオンセラーアーティストである。そんな実績を持つお笑いコンビは、とんねるず以外に存在しない。

「武道館公演、行きます。憲武に直接電話して、頼んじゃった」

とんねるずが「貴明&憲武」というコンビ名だったアマチュア時代から、バブルガム・ブラザーズのブラザー・コーンは、2人と公私ともに交流がある。

「アッキー(秋元康)とは、中央大学の学生で放送作家をやっていたときからのつき合いで、そのころから仲よかったんだよね。アッキーが作るとんねるずの歌は、一癖も二癖もあって、おちょくったり社会風刺したり、おもしろくて批判的で、すごいなと思っていました。デビュー曲の『一気!』は、インパクトがすごかった。まぁ音楽的にどうのというより、 “ネタ” に近いですからね。宴会で流行るだろうなと思っていました」

とんねるずは、バブルガム・ブラザーズの『WON’T BE LONG』に惚れ込み、『オールナイトフジ』の生放送中に3回もかけ、同曲の大ヒットに繋がったという逸話がある。さらに木梨は、パロディ曲『You can do it』(『みのもんたの逆襲』収録)まで発表。この曲はどう受け止めたのか。

「パロディにされるのは、まったくOKだし嬉しいです。とんねるずだからできるし、許されるんじゃないかな。2人は、そもそも最初から業界ネタとか、パロディをやっていたからね。音楽もその延長線上にある。だから、すごいと思うんだよね。とんねるずの音楽は、パロディが進化して、貴明の歌心が存分に発揮された『情けねえ』までいった。曲もアレンジも大丈夫かな? というくらい長渕(剛)だけど(笑)。どんどん行く感じが楽しいよね」

武道館公演目前。彼らに期待することは?

「貴明はホントに歌が好きなんだなと思わされるし、憲武はソロの新作を聴いたけど、いま抜群に歌がうまい。今後も、年1回でも音楽を続けてほしいです。応援していますよ」

【ブラザー・コーンが選ぶ「とんねるず」3曲】

1『一気!』「『オールナイトフジ』でテレビカメラを壊しましたからね。あのインパクトと歌が合ってましたね。しかし、あんな壊れ方するもんかね(笑)」

2『情けねえ』「この曲の貴明の声にちょっとジーンとしたことがあってね。あいつ、歌心あるなと思った」

3『一番偉い人へ』「あのいい加減なとんねるずのメッセージソング。説得力があるよね。『やぶさかでない』もいいけどね」

ぶらざーこーん

1955年生まれ 東京都出身 1985年3月、『忘れじのエヴリナイト』でデビュー。1991年、『NHK紅白歌合戦』に出場。2024年11月5日、コットンクラブにて「Bro.KORN Birthday Live 2024!!」を開催する