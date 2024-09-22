¡ÚÆÈÀêÆþ¼ê¡Û1ËÜ¤Î¥¹¥È¥í¡¼¤òÎ¾Ã¼¤«¤é¤¯¤ï¤¨¡Ä½ÉÇñÀè¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç´é¤òÀÖ¤é¤á¤¿Ê¿Ìî»çÍÔ¤È´ßÍ¥ÂÀ
¡Ö¥¤¥Ê¥º¥Þ¡¢¥º¥Þ¡¢¥º¥Þ¡¢¥º¥Þ¡Ä¡Ä¡×
¡Ú¼Ì¿¿¡Û1ËÜ¤Î¥¹¥È¥í¡¼¤ò2¿Í¤Ç¤¯¤ï¤¨¤ëÊ¿Ìî»çÍÔ¤È´ßÍ¥ÂÀ
¡¡°ìÅÙ¡¢Ä°¤¤¤¿¤é¼ª¤«¤éÎ¥¤ì¤Ê¤¤ÆÃÄ§Åª¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ØNumber_i¡Ù¤Î¿·¶Ê¡ØINZM¡Ê¥¤¥Ê¥º¥Þ¡Ë¡Ù¡£9·î23Æü¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿1st¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬È¯Çä¤È¤Ê¤ë¡£
¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¡ØINZM¡Ù
¡Ö¡ØINZM¡Ù¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¤µ¤ó¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿³Ú¶Ê¤Ç¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥ê¡¼¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¿Ìî»çÍÔ¤µ¤ó¡¢¿ÀµÜ»û¤µ¤ó¡¢´ßÍ¥ÂÀ¤µ¤ó¤Ï2023Ç¯10·î¤ËNumber_i¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢King & Prince¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿»þÂå¤È¤ÏÂç¤¤¯¥¤¥á¡¼¥¸¤Î°Û¤Ê¤ëHIP HOP¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î¶Ê¤ò¼¡¡¹¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê²»³Ú¥é¥¤¥¿¡¼¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¥é¥Ã¥×¤¬Ãæ¿´¤Î³Ú¶Ê¤¬Â¿¤¯¡¢
¡Ö¥¥ó¥×¥ê¤Î¤³¤í¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢¸ÍÏÇ¤¤¤ò³Ð¤¨¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¤âÁ´¶ÊHIP HOPÄ´¤Ê¤Î¤«¡¢¥¥ó¥×¥ê»þÂå¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡Ä¡Ä¡×
¡¡¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÈ¯Çä¤ËÀè¤¬¤±¤Æ¡¢YouTube¤Ç¤Ï¡ØINZM¡ÙÄÌ¾ï¤ÎMV¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤µ¤ì¤¿¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ÎMV¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇMV»£±Æ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£3¿Í¤Ç³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¾Ð¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¼Ì¿¿¤â¤¢¤ê¡¢Ãç¤Î¤è¤µ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡¤³¤¦¤·¤¿3¿Í¤Î´Ø·¸¤Ï¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºJr.»þÂå¤«¤éÂ³¤¯¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö³Ú²°¤Ç¤â¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦¤Õ¤¶¤±¤ÆÍ·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤äÉñÂæ¤ÇÃÏÊý¤Ë½ÉÇñ¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÉô²°¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
ÆÈÀêÆþ¼ê¤·¤¿ÃçÎÉ¤·Æ°²è
¡Ø½µ´©½÷ÀPRIME¡Ù¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÊ¿Ìî¤È´ß¤Îµ®½Å¤Ê¡È¥¤¥Á¥ã¥¤¥Á¥ãÆ°²è¡É¤òÆÈÀêÆþ¼ê¡ª
¡¡ÇÙ³èÎÌ¤Î¾¡Éé¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¼þ°Ï¤«¤é¡Ö¤è¡¼¤¤¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¡ª¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤«¤«¤ë¤È¡¢Ê¿Ìî¤È´ß¤¬1ËÜ¤Î¥¹¥È¥í¡¼¤òÎ¾Â¦¤«¤é¤¯¤ï¤¨¤Æ¡¢´é¤ò¿¿¤ÃÀÖ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤éÂ©¤ò¿á¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥È¥í¡¼¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬´ß¤Î¸ý¤Ë¤³¤Ü¤ì¤Æ¡¢Ê¿Ìî¤Î¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¾¡Éé¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢´ß¤Ï¡Ö¥Þ¥¸ÌµÍý¡ª¥Þ¥¸¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¡¢Ê¿Ìî¤ÎÇÙ³èÎÌ¤Ë¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¡£
¡Ö2016Ç¯9·î¤Ë¡¢Ê¡²¬¸©¤ÎÇîÂ¿ºÂ¤ÇÊ¿Ìî»çÍÔ¤µ¤ó¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿ÉñÂæ¡Ø¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¡¦¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡Ù¤¬¾å±é¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¡¢½ÉÇñÀè¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡Æ°²è¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÊ¿Ìî¤È´ß¤Î2¿Í¤À¤±¤À¤¬¡¢
¡Ö¼þ°Ï¤Ç¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¿ÀµÜ»û¤µ¤ó¤È¥¥ó¥×¥ê¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î´ä¶¶¸¼¼ù¤µ¤ó¤Ê¤ó¤À¤È¤«¡£Ê¿Ìî¤µ¤ó¤Ï°ÊÁ°¤«¤é¡¢ÇÙ³èÎÌ¤¬Â¾¤Î¿Í¤è¤ê¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼«Éé¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ç¾¡Éé¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£Åö»þ¤ÏÆ±¤¸Jr.Æ±»Î¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤Þ¤ë¤Ç³Ø¹»¤ÎÍ§Ã£¤Î¤è¤¦¤Ë¤Õ¤¶¤±¤¢¤¨¤ë´Ø·¸¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤ëº£¤Î³èÆ°¤Ë¤â·ë¤ÓÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×
¡¡¡ÈINZM¡É¤Î¤è¤¦¤ÊÂ®¤µ¤ÇÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¡ª