6·î¤Î»³¸ý¸©Æâ¤ÎÍ¸úµá¿ÍÇÜÎ¨¤Ï1.43ÇÜ¡ÄÁ°¤Î·î¤ÈÆ±¿å½à
¤³¤È¤·6·î¤Î¸©Æâ¤ÎÍ¸úµá¿ÍÇÜÎ¨¤Ï1¡¦43ÇÜ¤È¡¢Á°¤Î·î¤ÈÆ±¤¸¿å½à¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»³¸ýÏ«Æ¯¶É¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤È¤·6·î¤ÎÍ¸úµá¿¦¼Ô¿ô¤ÏÁ°¤Î·î¤ÈÈæ¤Ù0¡¦4¡ó¸º¤Î1Ëü9345¿Í¡¢Í¸úµá¿Í¿ô¤Ï¡¢0¡¦3¡ó¸º¤Î2Ëü7712¿Í¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢Í¸úµá¿ÍÇÜÎ¨¤Ï1¡¦43ÇÜ¤ÈÁ°¤Î·î¤ÈÆ±¤¸¿å½à¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Á´¹ñÊ¿¶Ñ¤Ï1.23ÇÜ¤Ç1¡¦43ÇÜ¤Ï¡¢Á´¹ñ5°Ì¤Î¹â¤¤¿ô»ú¤Ç¤¹¡£
¥Ï¥íー¥ïー¥¯ÊÌ¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢ºÇ¤â¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï»³¸ý¤Î1¡¦59ÇÜ¤Ç¡¢ºÇ¤âÄã¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÌø°æ¤Î1¡¦06ÇÜ¤Ç¤·¤¿¡£
»º¶ÈÊÌ¤Î¿·¤¿¤Êµá¿Í¿ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Á°¤ÎÇ¯¤ÎÆ±¤¸·î¤è¤ê100¿Í°Ê¾åÁý²Ã¤·¤¿¶È¼ï¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ìÊý¤Ç¡¢100¿Í°Ê¾å¸º¾¯¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö·úÀß¶È¡×¡Ê-330¿Í¡Ë¡Ö²·Çä¶È¡¦¾®Çä¶È¡×¡Ê-226¿Í¡Ë¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»³¸ýÏ«Æ¯¶É¤Ç¤Ï¡¢¸©Æâ¤Î¸ÛÍÑ¾ðÀª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ý¤ÁÄ¾¤·¤ÎÆ°¤¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢µá¿Í¤¬µá¿¦¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´ðÄ´È½ÃÇ¤ò22¤«·îÏ¢Â³¤Ç°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£