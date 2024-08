ぺこぱと高校生、橋本社長に突撃取材！三井化学「RE:CLIMATE」

三井化学が番組スポンサーとしてコラボレーションした、地球再生バラエティ「RE:CLIMATE」(YouTube)の第4弾動画が2024年8月19日(月)に公開されました。

三井化学「RE:CLIMATE」

■第4弾

「エシカル高校社長突撃部・三井化学編〜あなたは今日も三井化学に触れている!?〜」

<エシカル高校社長突撃部・三井化学編>

この国の未来の担い手である、環境問題への意識の高い高校生と、ぺこぱの松陰寺太勇・シュウペイがエシカル高校の社長突撃部として、リジェネラティブな社会の実現に挑戦している化学メーカー三井化学の橋本修社長に、環境問題やプラスチックのこれまでとこれから、そして三井化学の掲げる「改プラ」が切り拓く未来について取材をする企画。

今の高校生は環境問題やプラスチックに関してどのようなギモンを抱いているのか、またそのギモンに三井化学の橋本社長はどのように答えるのか。

高校生とぺこぱの突撃取材に注目!

<ゲスト>

松陰寺太勇(ぺこぱ)

シュウペイ(ぺこぱ)

高校生4名

<他の公開動画(第1弾〜第3弾)>

第1弾:「プラスチックに触れるたびに-1,000円!?ラランド・ニシダ、プラなし生活に初挑戦!」

<プラスチックに触れたら賞金没収ゲーム>

ラランド・ニシダさんが、ファンの誕生日会に参加するため、お買い物をしながら会場を目指す。

その間の道中や、誕生日会場で、プラスチックに一度も触れずに過ごせたら賞金10万円。

但し、触れる度に-1,000円されていく。

果たして、ニシダさんは賞金を全額獲得することができるのか…?

<ゲスト>

ニシダ(ラランド)

第2弾:「プラストローvs紙ストローに決着!?地球も人間もお店もハッピーなストローって何だろう?」

<地球も人間もお店もハッピーなストローって何だろう?>

エシカル魔女学園3年生の世良マリカさんが、トンツカタン・森本さん、飲食店店長の橋本さんと考える、地球も人間もお店もハッピーなストローとは?「悪者」にされがちなプラスチックストローと紙ストロー、本当に環境に良いのはどっち?多角的な視点で検証し、それぞれの立場から最適なストロー素材考えます。

<ゲスト>

世良マリカ

森本晋太郎(トンツカタン)

第3弾:「大喜利回答連発!?ママタルト、森脇梨々夏が環境問題の用語に関するクイズに挑戦!」

<環境問題の用語に関するクイズに挑戦する「エシカル部屋」>

環境問題について学びたいけれど、重要なテーマであるほど難しい単語や横文字が多く、最初から諦めてしまう人も多いです。

本企画では、環境問題の用語に関するクイズに正解しないと脱出できない「エシカル部屋」に閉じ込められたママタルト、森脇梨々夏が「カーボンニュートラル」「サーキュラーエコノミー」に関するクイズに挑戦します。

果たして、三人はエシカル部屋から脱出することができるのか…?

<ゲスト>

檜原洋平(ママタルト)

大鶴肥満(ママタルト)

森脇梨々夏

