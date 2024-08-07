J3沼津が人気アニメとコラボした3rdユニフォーム発表! 3試合で着用へ
アスルクラロ沼津は6日、今季も人気アニメ『ラブライブ!サンシャイン!!』とのコラボユニフォームを着用することを発表した。
今回のコラボユニフォーム「2024アスルクラロ沼津 3rdユニフォーム ラブライブ!サンシャイン!!エディション」は、Aqoursキャスト来場試合や、金沢で開催されるラブライブ!ダービーを含むJ3リーグ公式戦3試合で着用。受注での一般販売は7日からスタートしている。
以下、コラボユニフォーム着用試合
■10月13日(日) J3第32節 14:00キックオフ
vs カマタマーレ讃岐
静岡県沼津市/愛鷹広域公園多目的競技場(ホーム)
『ラブライブ!サンシャイン!!コラボマッチ』
桜内梨子 役 逢田梨香子さん、小原鞠莉 役 鈴木愛奈さんが来場
■10月20日(日) J3第33節 13:00キックオフ
vs ツエーゲン金沢
石川県金沢市/金沢ゴーゴーカレースタジアム(アウェー)
『ラブライブ!ダービー2024』
黒澤ダイヤ 役 小宮有紗さん、渡辺 曜 役 斉藤朱夏さんが来場
■10月27日(日) J3第34節 14:00キックオフ
vs AC長野パルセイロ
静岡県沼津市/愛鷹広域公園多目的競技場(ホーム)
今回のコラボユニフォーム「2024アスルクラロ沼津 3rdユニフォーム ラブライブ!サンシャイン!!エディション」は、Aqoursキャスト来場試合や、金沢で開催されるラブライブ!ダービーを含むJ3リーグ公式戦3試合で着用。受注での一般販売は7日からスタートしている。
■10月13日(日) J3第32節 14:00キックオフ
vs カマタマーレ讃岐
静岡県沼津市/愛鷹広域公園多目的競技場(ホーム)
『ラブライブ!サンシャイン!!コラボマッチ』
桜内梨子 役 逢田梨香子さん、小原鞠莉 役 鈴木愛奈さんが来場
■10月20日(日) J3第33節 13:00キックオフ
vs ツエーゲン金沢
石川県金沢市/金沢ゴーゴーカレースタジアム(アウェー)
『ラブライブ!ダービー2024』
黒澤ダイヤ 役 小宮有紗さん、渡辺 曜 役 斉藤朱夏さんが来場
■10月27日(日) J3第34節 14:00キックオフ
vs AC長野パルセイロ
静岡県沼津市/愛鷹広域公園多目的競技場(ホーム)
【お知らせ】— アスルクラロ沼津【公式】 (@azulclaro1990) August 6, 2024
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