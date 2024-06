6月11日 公開

「時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん」のコミカライズを手掛ける手名町紗帆氏は、公式Xアカウントにてヒロイン、アーリャのイラストを公開した。

本作はライトノベル「時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん」のコミカライズ作品でマンガアプリ「マガポケ」にて連載されている。6月11日分の更新はお休みとなっており、今回手名町紗帆氏によるイラストが公開された。

イラストはアーリャ(アリサ・ミハイロヴナ・九条)が描かれ、繊細な線で描かれている。

(C) 2017 KODANSHA Ltd. All rights reserved.