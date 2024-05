歌手ライオネル・リッチー(74)の娘ソフィア・リッチー(25)が、夫エリオット・グレインジ氏(30)との第1子女児を出産したことを報告した。ソフィアは自身のSNSで娘の写真を公開するとともに、名前と誕生日も発表した。ソフィアはエリオット氏と昨年4月に結婚し、今年1月には第1子を妊娠したことを明かしていた。モデルでTVパーソナリティとして活躍するソフィア・リッチーは2021年1月、エリオット・グレインジ氏とのロマンスが浮上。同年3月にはソフィアが自身のInstagramでツーショットを公開し、2人の交際を認めた。

エリオット氏は「ユニバーサル ミュージック グループ」の最高経営責任者(CEO)ルシアン・グレインジ氏の息子だ。2016年には自身のレコード会社「10K Projects」を設立し、同社の最高経営責任者を務めている。ソフィアはエリオット氏との交際を公にして以来、自身のInstagramでツーショットをたびたび公開し、交際が順調であることを伝えていた。2022年4月には、エリオット氏がひざまずき、プロポーズをする場面を公開。ソフィアが左手薬指に巨大なダイヤモンドの指輪を着けてエリオット氏とキスをする姿も披露し、2人が婚約したことを発表した。投稿には「永遠なんて、十分な長さじゃないわ」と記した。そして2023年4月、2人はフランスのコートダジュールに面した街アンティーブにある名門ホテル「オテル・デュ・キャップ−エデン・ロック(Hotel Du Cap Eden Roc)」で、豪華な結婚式を挙げた。今年1月には、ソフィアがエリオット氏との第1子女児を妊娠したことをファッション誌『VOGUE』のインタビューで明かした。妊娠検査で陽性反応が出た時、ソフィアは妊娠4週あたりだったそうで、夫妻は大喜びしたという。「3つの検査を同時にしたら、すべて陽性だったの。彼はとても興奮して、私達は一緒に泣いちゃった。クレイジーで、圧倒されて、屋上から叫ばないようにするのが大変だったわ。」そんなソフィアが現地時間24日に自身のInstagramを更新し、第1子女児を無事に出産したことを報告した。公開したのは、ソフィアとエリオット氏がそれぞれ片手を出し、娘の両脚を支えているモノクロームショットだ。赤ちゃんの身体は、白いブランケットでくるまれている。投稿には「Eloise Samantha Grainge(エロイーズ・サマンサ・グレインジ)」と女児の名前が記され、「2024年5月20日。私の人生で最高の日」と誕生した日付を添えた。フォロワーからは、「おめでとう!」「最高のニュース! エロイーズちゃん、この世界へようこそ」「とてもかわいい」「家族3人になったね」と祝福コメントで溢れ返った。このほかにも、娘を“エロイーズ”と名付けたことに、「美しい名前」「なんて素敵な名前なの!」「最高にキュートな名前」といった声が多数寄せられた。画像は『Sofia Richie Grainge Instagram「Marry your best friend pt 2」「Eloise Samantha Grainge」「Forever isn’t long enough @elliot」「and then there were three」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)