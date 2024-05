【Hookah Haze】7月11日 発売予定価格:1,980円

アニプレックスは、Nintendo Switch/PC用アドベンチャー「Hookah Haze(フーカーヘイズ)」を7月11日に発売する。価格は1,980円。

シーシャ屋を経営する炭木トオルを主人公に、3人のヒロインとの物語を描く「Hookah Haze」の発売日がついに決定した。体験版の配信についても製品版の発売1カ月前にあたる6月11日に決定。こちらでは本編の物語とは異なるストーリーが展開されるという。

(C) Aniplex Inc. ACQUIRE Corp. All rights reserved.