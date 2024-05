エイスースが新ゲーミングスマホ「ROG Phone 8」と「ROG Phone 8 Pro」、「ROG Phone 8 Pro Edition」を日本で5月17日発売!

ASUS JAPANは15日、同社が展開するゲーミングブランド「ROG(Republic of Gamers)」の新商品として5G対応ゲーミングスマートフォン(スマホ)「ROG Phone 8(型番:AI2401)」および「ROG Phone 8 Pro(型番:AI2401)」、「ROG Phone 8 Pro Edition(型番:AI2401)」(ともにASUSTeK Computer製)を日本向け製品を2024年5月17日(金)に発売すると発表しています。また発売に先立って5月15日(水)11時より予約販売を順次開始しています。

WW version:

5G SA & NSA: SA & NSA: N1, N2, N3, N5, N7, N8, N12, N18(Not available in JP), N20, N25, N26(Not available in JP), N28, N38, N40(Not available in JP), N41, N48, N66, N77, N78, N79

FDD-LTE: band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 32(1500), 66 (1700/2100)

TD-LTE: 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500),42(3500), 43, 48(3600)

WCDMA: HSDPA 800 (19)/ 850(5/6) / 900(8) / 1700(4) / 1900 (2) / 2100 (1)

EDGE/GPRS/GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz)

販路はASUS Store以外ではASUS Store 楽天市場店やAmazon.co.jp、エディオン、au +1 collection、コジマ、上新電機、ソフマップ、ノジマ、ひかりTVショッピング、ビックカメラ、ヤマダデンキ、ヨドバシカメラといったECサイトや量販店となっており、各製品ともにオープン市場向けメーカー版(いわゆる「SIMフリーモデル」)として販売され、ROG Phoneシリーズとしては初のおサイフケータイ(FeliCa)に対応しています。販売されるモデルの内蔵メモリー(RAM)および内蔵ストレージはROG Phone 8が16GB RAM+256GBストレージモデル、ROG Phone 8 Proが16GB RAM+512GBストレージモデル、ROG Phone 8 Pro Editionが24GB RAM+1TBストレージモデルで、本体色はROG Phone 8がファントムブラックとレベルグレーの2色、ROG Phone 8 ProおよびROG Phone 8 Pro Editionがファントムブラックの1色のみとなります。また価格(金額はすべて税込)はオープンながらも希望小売価格および公式Webショップ「ASUS Store」ではROG Phone 8が159,800円、ROG Phone 8 Proが179,800円、ROG Phone 8 Pro Editionが219,800円となっています。その他、ROG Phone 8シリーズで使える周辺機器として外付けファン「AeroActive Cooler X」(12,480円)や「ROG Phone 8 Clear Case」(1,980円)、「ROG PHONE 8 Antibacterial Glass Screen Protector」(3,480円)も販売されます。さらにASUS JAPANではROG Phone 8シリーズ発売を記念して2024年7月31日(水)23時59分までにASUS StoreでROG Phone 8シリーズ本体と専用アクセサリーを同時購入すると、対象アクセサリー( https://jp.store.asus.com/store/asusjp/ja_JP/list/categoryID.4896493300 )が15%割引で購入できるキャンペーンを実施しているほか、先着順・数量限定でROG Phone 8およびROG Phone 8 ProをASUS Storeで購入すると、ROG SACKPACKをプレゼントします。ROG Phone 8およびROG Phone 8 Pro、ROG Phone 8 Pro EditionはASUSTeK Computer(以下、ASUS)が展開するゲーミングブランドであるROGにおけるゲーミングスマホ「ROG Phone」の新機種で、ともにチップセット(SoC)にQualcomm製の最新ハイエンド向け「Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform」が搭載されて妥協のない性能を備えており、主な違いとしてはROG Phone 8には引き続いて背面に「Auraライト」が搭載され、ROG Phone 8 ProやROG Phone 8 Pro Editionには341個のLEDライトを使用して文字やグラフィックを表示できる「AniMe Vision」が搭載されています。画面には新たに上部中央にパンチホールが配置され、その分だけ画面の周りの縁(ベゼル)が狭くなり、画面占有率は94%に達し、画面サイズは同じながらも前機種「ROG Phone 7」シリーズよりも本体サイズが小型化しています。アスペクト比9:20.4の縦長な約6.78インチFHD+(1080×2448ドット)LTPO Flexible AMOLED(有機EL)ディスプレイを搭載し、165Hzリフレッシュレートや720Hzタッチサンプリングレート、ピーク輝度2500nit、色再現精度E<1などに対応し、通常利用時には1〜120Hzの可変リフレッシュレートに対応しています。なお、画面は強化ガラス「Gorilla Glass Victus 2」(Corning製)で覆われています。またパンチホール部分には約3200万画素CMOS(1画素0.7μm、4in1、RGBW)+広角レンズ(焦点距離22mm相当)のフロントカメラが搭載され、生体認証として顔認証のほか、画面内指紋認証に対応しています。またリアカメラは以下のトリプル構成で、広角カメラには電子式手ブレ補正(EIS)と光学式手ブレ補正(OIS)に加えて6軸ジンバルモジュールを搭載し、綺麗で滑らかな動画や静止画を撮影可能なほか、リアカメラでもフロントカメラでも撮影環境を選ぶことなく一瞬逃さずすべての瞬間を美しく映し撮り、さらにライトトレイルモードを使用すれば、プロ級の写真を気軽に撮影可能です。・約5000万画素CMOS(Sony製「IMX890」、1/1.56型、1画素1.0μm、4in1)+広角レンズ(F1.9、焦点距離23.8mm相当、OIS)・約1300万画素CMOS+超広角レンズ(焦点距離12.7mm相当、画角120°)・約3200万画素CMOS(1画素0.7μm、4in1)+望遠レンズ(焦点距離65.3mm相当、光学3倍、OIS)電池は5500mAhの大容量デュアルバッテリーを搭載し、急速充電(最大65W)やQi準拠のワイヤレス充電(最大15W)に対応しており、有線での充電では縦横どちらのUSB Type-C端子からでも充電が可能なため、ゲームプレイを妨げることなく、有線・無線ともにストレスフリーな充電が可能です。また大迫力ステレオサウンドを実現したデュアルスピーカー内蔵で、ハイレゾ音源対応による原音に忠実なサウンド再生が可能なほか、空間オーディオ技術「Dirac Virtuo」による立体的な3Dサウンドに対応し、さらに「aptX Adaptive」および「aptX Lossless」による超低遅延・高再現度のBluetoothオーディオを体験することができます。ROGの冷却技術を踏襲した冷却システム「Game Cool8」を搭載し、SoCを全方位から冷却する「360° SoCCooling System Gen 2」を採用することによって熱効率が先代モデルに比べて22%向上し、さらに外付けクーラーユニットのAero Active Cooler Xを装着することでROG Phone 8シリーズの本体をより強力に冷却することができ、Aero Active Cooler Xは冷却ファンの回転速度が先代モデル比で1.1倍高速化、冷却効率が1.3倍向上しているため、背面部分の温度を最大で36℃まで低下させることが可能です。またAero Active Cooler Xは先代モデルに比べてさらに軽くコンパクトになったにも関わらず、冷却チップ部分の面積は2.6倍大きくなり、より広範囲を冷却することが可能になり、Aero Active Cooler Xのデュアルボタンにゲームの操作を割り当てることによってまるでゲームパッドで操作しているかのような快適な操作性と触覚フィードバックを可能にし、インターフェースにはUSB Type-C端子を搭載しているため、ACアダプターを接続すれば、Aero Active Cooler Xを装着した状態で給電することができます。その他にも勝利にこだわるゲーマーのための機能ゲームのパフォーマンスを最大限に高めるための統合管理アプリ「Armoury Crate」やゲームプレイで便利な計26個のアシストツールを使用できる「Game Genie」機能を搭載し、例えば、ゲームをバックグラウンドで実行するバックグラウンドモードやゲーム内のテキストデータをキャプチャーできるAI Grabberなどの機能が使用可能なのでゲーマーにとって最適なゲーム環境を提供します。なお、OSはAndroid 14ベースの独自ユーザーインターフェース「ROG UI」をプリインストールしています。

記事執筆:memn0ck

