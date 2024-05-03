U-15日本代表、クロアチア遠征メンバー22名を発表！10番は鹿島レジェンドの長男・小笠原央

日本サッカー協会（JFA）は2日、クロアチア遠征に臨むU-15日本代表のメンバー22名を発表した。

国際大会「International U-15 tournament “Vlatko Marković” 2024」に参加するU-15日本代表。招集リストは以下の通りとなった。

GK：

1．大下幸誠（鹿島アントラーズつくばジュニアユース）

12．川中碧音（セレッソ大阪 西U-15）

DF：

2．エゼモクェチメヅェ海（セレッソ大阪 西U-15）

19．伊藤優（三菱養和サッカークラブ巣鴨ジュニアユース）

15．中村孝成（バディージュニアユース横浜）

5．石田慶次（アビスパ福岡U-15）

3．倉橋幸暉（鹿島アントラーズジュニアユース）

4．草野陸（横浜F・マリノスジュニアユース）

22．相馬陸人（FC東京U-15むさし）

16．茂木勇人チュクソム（柏レイソルU-15）

MF：

8．長南開史（柏レイソルU-15）

20．滝澤周生（鹿島アントラーズジュニアユース）

6．齋藤太陽（名古屋グランパスU-15）

17．和田武士（浦和レッドダイヤモンズジュニアユース）

11．北原槙（FC東京U-15むさし）

7．佐伯俊哉（横浜Ｆ・マリノスジュニアユース追浜）

18．池田顕太（横浜FCジュニアユース）

14．小枝朔太郎（ジュビロ磐田U-15）

FW：

9．永添功樹（セレッソ大阪U-15）

10．小笠原央（鹿島アントラーズジュニアユース）

21．高橋成海（徳島ヴォルティスジュニアユース）

13．郄木瑛人（鹿島アントラーズジュニアユース）

選手は全員が2009年生まれ。2032年のブリスベン五輪で中心となる世代だ。10番は、元日本代表で鹿島アントラーズのレジェンド、小笠原満男の長男・小笠原央（ひろ）がつける。

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平田礼次監督率いるチームは5月11日（土）に現地へ向けて出発。15日（水）にU-15ベルギー代表、16日（木）にU-15フランス代表、17日（金）にU-15ポルトガル代表とグループステージで対戦する。