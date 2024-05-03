U-15日本代表、クロアチア遠征メンバー22名を発表！10番は鹿島レジェンドの長男・小笠原央
日本サッカー協会（JFA）は2日、クロアチア遠征に臨むU-15日本代表のメンバー22名を発表した。
国際大会「International U-15 tournament “Vlatko Marković” 2024」に参加するU-15日本代表。招集リストは以下の通りとなった。
GK：
1．大下幸誠（鹿島アントラーズつくばジュニアユース）
12．川中碧音（セレッソ大阪 西U-15）
DF：
2．エゼモクェチメヅェ海（セレッソ大阪 西U-15）
19．伊藤優（三菱養和サッカークラブ巣鴨ジュニアユース）
15．中村孝成（バディージュニアユース横浜）
5．石田慶次（アビスパ福岡U-15）
3．倉橋幸暉（鹿島アントラーズジュニアユース）
4．草野陸（横浜F・マリノスジュニアユース）
22．相馬陸人（FC東京U-15むさし）
16．茂木勇人チュクソム（柏レイソルU-15）
MF：
8．長南開史（柏レイソルU-15）
20．滝澤周生（鹿島アントラーズジュニアユース）
6．齋藤太陽（名古屋グランパスU-15）
17．和田武士（浦和レッドダイヤモンズジュニアユース）
11．北原槙（FC東京U-15むさし）
7．佐伯俊哉（横浜Ｆ・マリノスジュニアユース追浜）
18．池田顕太（横浜FCジュニアユース）
14．小枝朔太郎（ジュビロ磐田U-15）
FW：
9．永添功樹（セレッソ大阪U-15）
10．小笠原央（鹿島アントラーズジュニアユース）
21．高橋成海（徳島ヴォルティスジュニアユース）
13．郄木瑛人（鹿島アントラーズジュニアユース）
選手は全員が2009年生まれ。2032年のブリスベン五輪で中心となる世代だ。10番は、元日本代表で鹿島アントラーズのレジェンド、小笠原満男の長男・小笠原央（ひろ）がつける。
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平田礼次監督率いるチームは5月11日（土）に現地へ向けて出発。15日（水）にU-15ベルギー代表、16日（木）にU-15フランス代表、17日（金）にU-15ポルトガル代表とグループステージで対戦する。