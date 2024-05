マッツ・ミケルセン、トム・ヒドルストン、ノーマン・リーダスら豪華ゲスト集結！大阪コミコン2024 オープニングセレモニー

最高のテクノロジーと最高のポップ・カルチャーが融合した「コミックコンベンション(コミコン)」

2024年5月3日(金)〜5月5日(日・祝)の3日間、インテックス大阪にて「大阪コミックコンベンション 2024」を開催!

海外コミック、アニメ、ゲーム、映画など、ポップカルチャーを中心としたイベントです。

今回は、そんな「大阪コミコン2024」のオープニングイベントの様子をレポートします☆

大阪コミコン2024 オープニングセレモニー

開催期間:2024年5月3日(金)〜5月5日(日・祝)

開催場所:インテックス大阪(〒559-0034 大阪市住之江区南港北1-5-102)

2016年の第1回から毎年関東圏にて開催されていた東京コミコンが、2023年5月より「大阪コミコン」として大阪にも登場。

「大阪コミコン2023」では、海外の有名俳優や著名アーティストとの交流、映画で使用されたプロップ(小道具)の展示・撮影、コスプレイヤー同士の交流の場など、ポップ・カルチャーの祭典として会場中が熱狂と感動に包まれました。

そんな「大阪コミコン」待望の第2回となる「大阪コミコン2024」が、2024年5月3日(金)よりインテックス大阪にて開幕!

「大阪コミコン2024」には、マッツ・ミケルセンさん、ノーマン・リーダスさん、クリストファー・ロイドさん、トーマス・F・ウィルソンさん、ピーター・ウェラーさん、トム・ヒドルストンさん、ソフィア・ディ・マルティーノさん、ジェイソン・モモアさん、ジョー・フラニガンさん、テムエラ・モリソンさん、ダニエル・ローガンさんの豪華11名のセレブゲストが来日。

(ジェイソン・モモアさん、ジョー・フラニガンさんの2名は5月4日より参加予定)

会場となるインテックス大阪では、各種展示やハリウッドスターなどの海外セレブたちとの撮影会&サイン会をはじめとした様々なイベントが予定されています。

初日となる5月3日(金)には「オープニングセレモニー」に来日セレブ9名とアンバサダー、PR大使、メインMCが登壇し、大阪コミコン2024の開催を盛大に盛り上げました☆

マッツ・ミケルセンさん

マッツ・ミケルセンさんは映画『007/カジノ・ロワイヤル』の敵役となるル・シッフル役で世界的評価を得たのち、デンマーク映画『偽りなき者』ではカンヌ映画祭主演男優賞を受賞。

その後ドラマシリーズ『ハンニバル』のレクター博士役や映画『ドクター・ストレンジ』のカエシリウス役、『ローグ・ワン/スター・ウォーズ・ストーリー』のゲイレン・アーソ役などを務めました。

さらに『ファンタスティック・ビーストとダンブルドアの秘密』では、ゲラート・グリンデルバルド役も演じている大人気実力派俳優です。

2023年5月に開催された「大阪コミコン2023」、そして2023年12月の「東京コミコン2023」に続き、「大阪コミコン2024」と3回連続の参加になります☆

ノーマン・リーダスさん

ノーマン・リーダスさんは大ヒットドラマ『ウォーキング・デッド』シリーズの主要キャラクターであるダリル・ディクソン役で一躍有名となった人気俳優です。

シリーズ完結までの12年にわたり同役を熱演。

2023年からは同シリーズのスピンオフ作品で、現在U-NEXTでシーズン1を独占配信中、US本国ではシーズン2の制作も決定している『ウォーキング・デッド:ダリル・ディクソン』で主演を務め、さらなる注目を集めています。

また、世界中で大ヒットを記録した日本のビデオゲーム『DEATH STRANDING』でも主人公のモーションキャプチャー/吹き替えを担当しており、幅広いジャンルで活躍している実力派俳優です。

トム・ヒドルストンさん

トム・ヒドルストンさんは、映画、ドラマ、舞台だけでなく、アニメーション作品の吹き替えや、ドラマ作品の製作総指揮も務めるなど、幅広く活躍している俳優です。

ディズニープラスにて配信中のマーベルオリジナルドラマシリーズ「ロキ」の主演ロキとしても活躍しました。

過去「東京コミコン2018」「東京コミコン2023」にも参加し、今回3度目の参加となります。

ソフィア・ディ・マルティーノさん

ソフィア・ディ・マルティーノさんは、同じくドラマ『ロキ』にてトム・ヒドルストンさんと共演した今注目の俳優。

トム・ヒドルストンさん演ずる「ロキ」の変異体であるシルヴィ役を『ロキ』シーズン1から熱演し、世界中で一躍有名となりました。

今回、ファン待望となる日本のコミコンへの初参加となります。

クリストファー・ロイドさん

大ヒット映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー」シリーズの「ドク」役や、「アダムス・ファミリー」シリーズの「フェスター」役でも有名なアメリカの俳優、クリストファー・ロイドさん。

『ロジャー・ラビット』などの人気作にも出演しており、世界中で人気のレジェンドです。

「東京コミコン2022」「東京コミコン2023」の際に来日し、今回待望の大阪コミコン初参加となります!

トーマス・F・ウィルソンさん

トム・ウィルソンさんは、『バック・トゥ・ザ・フューチャー』シリーズで常にマーティの邪魔をする印象的な悪役ビフ・タネン役を演じ人気を集めました。

ほかにも映画・ドラマ作品のほかにアニメーションやゲームの吹き替えキャストを務めるなどマルチに活躍しています。

ピーター・ウェラーさん

映画『ロボコップ』シリーズで主役のアレックス・マーフィ/ロボコップを演じて一躍有名となったピーター・ウェラーさん。

デヴィッド・クローネンバーグ監督のカルト作『裸のランチ』やウディ・アレン監督作品『誘惑のアフロディーテ』、大ヒットSF映画『スター・トレック イントゥ・ダークネス』などの話題作に出演している人気俳優です。

近年では『MACGYVER/マクガイバー』『私立探偵マグナム』などのドラマ作品で監督も務めており、幅広いジャンルで精力的に活動し続けています。

東京コミコン2018以来の、6年ぶりの日本のコミコンへの参加となります!

テムエラ・モリソンさん

『スター・ウォーズ エピソード2/クローンの攻撃』で賞金稼ぎのジャンゴ・フェット役、

ディズニープラスで配信中の「スター・ウォーズ」オリジナルドラマシリーズ『ボバ・フェット/The Book of Boba Fett』のボバ・フェット役で出演したテムエラ・モリソンさん。

また、ディズニー映画『モアナと伝説の海』では、モアナの父親「トゥイ・ワイアリキ」の声優も務めています。

2023年の「東京コミコン2023」で日本のコミコンに初参加したテムエラ・モリソンさんはファンとの交流に歓喜し、今回の大阪コミコン2024への参加も決定しました。

ダニエル・ローガンさん

東京コミコンへの参加回数はこれまでの来日セレブの中で最多となり、東京コミコンの“セレブ親善大使”も務めるダニエル・ローガンさん。

『スター・ウォーズ エピソード2/クローンの攻撃』や『スター・ウォーズ/クローンウォーズ』のボバ・フェット役など子供時代から映画作品で活躍するベテラン俳優です。

斎藤工さん(大阪コミコン2024 アンバサダー)

大阪コミコン2024のアンバサダーを務める、斎藤工さん、

小田井涼平さん&LiLiCoさん(大阪コミコン2024 メインMC)

そして東京コミコン2023のメインMCを務める小田井涼平さん。

LiLiCoさん夫妻。

C.B.セブルスキーさん

さらに、マーベルコミックス編集長のC.B.セブルスキーさんが登場!

壇上には6つの酒樽が並べられ、

コミコンお馴染みの鏡割りで「大阪コミコン2024」が幕を開けました☆

豪華11名の来日セレブとの交流会や、貴重なコレクション、コミック・映画のプロップス展示など盛りだくさん。

「大阪コミコン2024」は、2024年5月3日(金)より3日間開催です☆

© 2024 Osaka comic con All rights reserved.

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post マッツ・ミケルセン、トム・ヒドルストン、ノーマン・リーダスら豪華ゲスト集結!大阪コミコン2024 オープニングセレモニー appeared first on Dtimes.