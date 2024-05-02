心の闇に巣食う“累”をその身に宿しながら戦う少年の物語「累々戦記」第1巻が本日発売！
【累々戦記 1】
5月2日 発売
価格：528円
5月2日 発売
価格：528円
集英社は、コミック「累々戦記 1」を本日5月2日より発売する。価格は528円。
本マンガは、漫画家・雨宮ケント氏が描く、心の闇に巣食う“累”による、学校で巻き起こる怪しい現象に、転校生・涅森蒼葉と風紀委員・朝風弥宵が立ち向かうオカルトアクションマンガである。
今回本マンガの第1巻が本日5月2日より発売しており、同社のコミック配信サイト「少年ジャンプ+」では、試し読みとして1話から3話を無料で読むことができる。
【累々戦記 第１巻発売中！】- 少年ジャンプ編集部 (@jump_henshubu) May 2, 2024
週刊少年ジャンプで好評を博した「累々戦記」！
その第1巻が5月2日（木）本日発売！
心の闇に巣食う“累”。その身に宿しながら戦う少年の物語！
試し読みは以下から！ぜひご一読を！（担当）https://t.co/tF4juYJPY7#累々戦記 #ジャンプ pic.twitter.com/6I9lj2pRbA
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