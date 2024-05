【累々戦記 1】5月2日 発売価格:528円

集英社は、コミック「累々戦記 1」を本日5月2日より発売する。価格は528円。

本マンガは、漫画家・雨宮ケント氏が描く、心の闇に巣食う“累”による、学校で巻き起こる怪しい現象に、転校生・涅森蒼葉と風紀委員・朝風弥宵が立ち向かうオカルトアクションマンガである。

今回本マンガの第1巻が本日5月2日より発売しており、同社のコミック配信サイト「少年ジャンプ+」では、試し読みとして1話から3話を無料で読むことができる。

(C) SHUEISHA Inc. All rights reserved.