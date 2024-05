【GLOCK G17 Gen5 MOS CO2GBB】5月16日 発売予定価格:36,080円

本商品は、オーストリアのグロック社による拳銃「GLOCK G17」第5世代をCO2ガスブローバックガンとして再現したもの。当初は4月中旬発売予定となっていたが、諸事情により延期となり、改めて今回5月16日に発売されることが発表された。本稿執筆時点で、同社の公式通販「Gunsmith BATON」などで予約受付が実施されている。

