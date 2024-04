【「闇金ウシジマくん外伝 肉蝮伝説」20巻】4月30日 発売価格:770円

小学館は、マンガ「闇金ウシジマくん外伝 肉蝮伝説」の20巻を4月30日に発売する。価格は770円。

本作は累計1,800万部を突破している裏社会マンガ「闇金ウシジマくん」のスピンオフ。掲載媒体は「やわらかスピリッツ」で、凶悪な暴力の化身であるキャラクター・肉蝮をめぐって物語が展開していく。

20巻では大団円を迎えた「麻薬カルテル編」に続き、新章「令和の地上げ屋くん編」が開幕する。

【「闇金ウシジマくん外伝 肉蝮伝説」20巻あらすじ】

『麻薬カルテル編』大団円!!

そして……

新章『令和の地上げ屋くん編』開幕!!

中南米麻薬カルテル×ニッポン暴力団 連合軍との

最終血戦に、ついに終止符が打たれる。

煽り運転野郎、迷惑系配信者……

次々出てくる新たな敵を潰しつつ、

ボコったチンピラの住むマンションに

転がり込んだ肉蝮(にくまむし)。

だがこのマンション、何かがおかしい……!?

