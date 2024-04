7代目による新時代のシリーズの監督に、スタイリッシュアクションを得意とするフィルムメイカーが名乗りを上げている。『デッドプール2』(2018)や『ワイルド・スピード/スーパーコンボ』(2019)のデヴィッド・リーチだ。

リーチ監督が『007』の映画に興味を示しているのには理由がある。米で語ったところによると、7代目ジェームズ・ボンドの最有力候補として話題の俳優、アーロン・テイラー=ジョンソンと再び仕事がしたいからだというのだ。

『ブレット・トレイン』(2022)、最新作『フォールガイ』と2人のタッグが続いているが、アーロンと仕事を続けたい理由は何なのだろうか。

「アーロンとは十分にアクションをやりきれていません。考えられませんよね。『ブレット・トレイン』や『フォールガイ』でもご一緒しましたが、彼とはアクション映画を作りたい。なぜなら彼は素晴らしいアスリートだからです。アーロンのような人は最高です。もしかしたら、そのチャンスが近々あるかもしれません。僕がボンドを監督しますよ。」

リーチ監督は、アーロンについて「彼なら素晴らしいボンドになります」と太鼓判を押している。過去には『007』シリーズ2代目ボンド俳優のや5代目ボンドのから支持を得ていたアーロンだが、果たして7代目就任なるか。

ハリウッドで引っ張りだこのアーロンの最新作はマーベル映画『クレイヴン・ザ・ハンター』。強靭な肉体を披露しており、アクション俳優としてのステータスをまた一つ上げることになりそうだ。

