[4.27 J2第12節](正田スタ)

※14:00開始

主審:大坪博和

<出場メンバー>

[ザスパ群馬]

先発

GK 21 櫛引政敏

DF 2 城和隼颯

DF 3 大畑隆也

DF 24 酒井崇一

DF 36 中塩大貴

MF 5 川上エドオジョン智慧

MF 10 佐藤亮

MF 22 高橋勇利也

MF 35 玉城大志

FW 9 北川柊斗

FW 23 平松宗

控え

GK 42 石井僚

DF 50 菊地健太

MF 7 和田昌士

MF 11 杉本竜士

MF 17 山中惇希

MF 41 永長鷹虎

FW 40 佐川洸介

監督

大槻毅

[V・ファーレン長崎]

先発

GK 31 原田岳

DF 5 田中隼人

DF 23 米田隼也

DF 25 櫛引一紀

DF 27 モヨマルコム強志

MF 6 マテウス・ジェズス

MF 13 加藤大

MF 17 秋野央樹

FW 8 増山朝陽

FW 11 エジガル・ジュニオ

FW 33 笠柳翼

控え

GK 21 若原智哉

DF 40 白井陽貴

MF 7 マルコス・ギリェルメ

MF 19 澤田崇

MF 37 瀬畠義成

MF 38 松澤海斗

FW 9 フアンマ・デルガド

監督

下平隆宏