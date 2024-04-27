群馬vs長崎 スタメン発表
[4.27 J2第12節](正田スタ)
※14:00開始
主審:大坪博和
<出場メンバー>
[ザスパ群馬]
先発
GK 21 櫛引政敏
DF 2 城和隼颯
DF 3 大畑隆也
DF 24 酒井崇一
DF 36 中塩大貴
MF 5 川上エドオジョン智慧
MF 10 佐藤亮
MF 22 高橋勇利也
MF 35 玉城大志
FW 9 北川柊斗
FW 23 平松宗
控え
GK 42 石井僚
DF 50 菊地健太
MF 7 和田昌士
MF 11 杉本竜士
MF 17 山中惇希
MF 41 永長鷹虎
FW 40 佐川洸介
監督
大槻毅
[V・ファーレン長崎]
先発
GK 31 原田岳
DF 5 田中隼人
DF 23 米田隼也
DF 25 櫛引一紀
DF 27 モヨマルコム強志
MF 6 マテウス・ジェズス
MF 13 加藤大
MF 17 秋野央樹
FW 8 増山朝陽
FW 11 エジガル・ジュニオ
FW 33 笠柳翼
控え
GK 21 若原智哉
DF 40 白井陽貴
MF 7 マルコス・ギリェルメ
MF 19 澤田崇
MF 37 瀬畠義成
MF 38 松澤海斗
FW 9 フアンマ・デルガド
監督
下平隆宏
※14:00開始
主審:大坪博和
<出場メンバー>
[ザスパ群馬]
先発
GK 21 櫛引政敏
DF 2 城和隼颯
DF 3 大畑隆也
DF 24 酒井崇一
DF 36 中塩大貴
MF 5 川上エドオジョン智慧
MF 10 佐藤亮
MF 22 高橋勇利也
MF 35 玉城大志
FW 9 北川柊斗
FW 23 平松宗
控え
GK 42 石井僚
DF 50 菊地健太
MF 7 和田昌士
MF 11 杉本竜士
MF 17 山中惇希
FW 40 佐川洸介
監督
大槻毅
[V・ファーレン長崎]
先発
GK 31 原田岳
DF 5 田中隼人
DF 23 米田隼也
DF 25 櫛引一紀
DF 27 モヨマルコム強志
MF 6 マテウス・ジェズス
MF 13 加藤大
MF 17 秋野央樹
FW 8 増山朝陽
FW 11 エジガル・ジュニオ
FW 33 笠柳翼
控え
GK 21 若原智哉
DF 40 白井陽貴
MF 7 マルコス・ギリェルメ
MF 19 澤田崇
MF 37 瀬畠義成
MF 38 松澤海斗
FW 9 フアンマ・デルガド
監督
下平隆宏