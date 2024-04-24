茨城県北部・南部と栃木県南部、千葉県北西部で震度４…津波の恐れなし
２４日午後８時４０分頃、茨城県北部を震源とする地震があり、茨城県北部・南部、栃木県南部、千葉県北西部で震度４を観測した。
気象庁によると、この地震による津波の心配はない。震源の深さは約６０キロ、地震の規模を示すマグニチュードは５・０と推定される。
各地の主な震度は次の通り。
▽震度４
水戸市、茨城県日立市、土浦市、ひたちなか市、常陸大宮市、城里町、東海村
栃木県市貝町
千葉県野田市
▽震度３
茨城県石岡市、結城市、下妻市、常総市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、笠間市、取手市、つくば市、鹿嶋市、守谷市、那珂市、筑西市、坂東市、稲敷市、かすみがうら市、桜川市、行方市、鉾田市、小美玉市、茨城町、大洗町、大子町、美浦村、阿見町、八千代町、五霞町、境町
宇都宮市、栃木県足利市、日光市、小山市、真岡市、大田原市、さくら市、那須烏山市、益子町、茂木町、芳賀町、壬生町、高根沢町、那珂川町
千葉県市川市、成田市、八千代市、鎌ヶ谷市、白井市
福島県いわき市、白河市、田村市、鏡石町、棚倉町、矢祭町、玉川村、浅川町
群馬県桐生市、渋川市
埼玉県熊谷市、東松山市、春日部市、宮代町
▽震度２
東京都千代田区、新宿区など
宮城県岩沼市
横浜市など