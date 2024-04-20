¾èÇÏ¥¯¥é¥Ö¤ÎÇÏ¾®²°¤¬Á´¾Æ ÇÏ3Æ¬»à¤Ì °ñ¾ë¡¦°ðÉß»Ô
¡¡°ñ¾ë¸©¤Î¾èÇÏ¥¯¥é¥Ö¤ÇÇÏ¾®²°¤¬Á´¾Æ¤¹¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢ÇÏ3Æ¬¤¬»à¤Ë¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û²ÐºÒ¤¬¤ª¤¤¿¾èÇÏ¥¯¥é¥Ö¤ÎÇÏ¾®²°
¡¡¾ÃËÉ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸áÁ°4»þ¤´¤í¡¢°ñ¾ë¸©¡¦°ðÉß»Ô¤Ë¤¢¤ë¾èÇÏ¥¯¥é¥Ö¤Ç¡ÖÇÏ¾®²°¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÇÏ¤¬5Æ¬¤¤¤ë¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ý¥ó¥×¼Ö¤Ê¤É8Âæ¤¬½ÐÆ°¤·¡¢²Ð¤Ï1»þ´ÖÈ¾¤Û¤É¤Ç¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌÚÂ¤Ê¿²°·ú¤Æ¤ÎÇÏ¾®²°120Ö¤¬Á´¾Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åö»þ¡¢¼þÊÕ¤Ë½¾¶È°÷¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î²Ð»ö¤ÇÇÏ¾®²°¤Ë¤¤¤¿3Æ¬¤ÎÇÏ¤¬»à¤Ë¡¢1Æ¬¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¸½¾ì¤Ë²Ð¤Îµ¤¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢·Ù»¡¤ÏËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤òÃµ¤¹¤Ê¤É¤·¤Æ²Ð»ö¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë