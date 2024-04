プレコンセプションケアをはじめる女性に！未来ヘルスケア「ミトコアBeauty」

未来ヘルスケアは、将来子供を持ちたいと思う独身女性の、ライフプランの不安を取り除きたいという思いから誕生したプレコンケア特化型サプリメント「ミトコアBeauty」を2024年4月8日に販売開始しました。

未来ヘルスケア「ミトコアBeauty」

商品名:ミトコアBeauty

内容量:28粒

価格 :4,980円(税込)/定期注文15%OFF 4,233円(税込)

発売日:2024年4月8日

妊娠準備のミトコンドリア栄養補給サプリのパイオニアとして、2015年より「ミトコア300mg」シリーズを30万セット販売してきた未来ヘルスケア。

これまでの経験と実績を活かし、プレコンセプションケアをはじめる女性に、プレコンケア特化型サプリメント「ミトコアBeauty」の販売を開始しました。

<公式オンラインショップ>

https://shop.mirai-healthcare.jp/lp-preconcare/?utm_source=atpress&utm_medium=pr&utm_campaign=0417

プレコンセプションケア(プレコンケア)とは、妊娠を計画している女性が妊娠前に健康的な状態を維持するために行う、医療的・栄養的な対策やケアのことを指します。

これには、適切な栄養摂取、運動、禁煙、アルコールの制限などが含まれます。

また、妊娠前のケアは、胎児の発育や妊娠中の合併症のリスクを減少させ、健康な妊娠と出産を促進するために重要とされます。

今なぜプレコンセプションケア(プレコンケア)が必要なのか

女性には2つのタイムリミットが存在すると言われています。

<1つ目は卵子の老化が始まる35歳>

20代で排卵した卵子と40代で排卵した卵子を比較した場合、40代で排卵した卵子ではミトコンドリアが少なく卵子の質が低下、また染色体異常も増加しています。

20代で排卵した卵子と40代で排卵した卵子の比較

<2つ目は出生率が10%くらいまで下がる40歳>

母の年齢と出生数・流産率の推移を見てみると、35歳を境にグラフに変化があらわれます。

母の年齢と出生数・流産率のグラフ

パートナーがいない、バリバリ仕事に取り組みたいなど理由は様々ですが、のんびりしているとこれらタイムリミットのラインを超え将来、不妊やリスクのある妊娠を伴う可能性があります。

プレコンセプションケア(プレコンケア)を実践するには

抗酸化サプリメントなどで20代から卵子ミトコンドリアに意識して栄養素を補給することも有効

質の高い生活を実現するためには、食生活や運動といった基本的なことから改善していく必要があります。

また、妊娠準備に適した体を維持するために、抗酸化サプリメントなどで20代から卵子ミトコンドリアに意識して栄養素を補給することも有効です。

20代のうちから取り組むことは決して早すぎることではありません。

理想のライフプランを実現するために早いうちからプレコンセプションケアは必要です。

日本初!*プレコンケアのための「ミトコアBeauty」

プレコンケア特化型サプリメント「ミトコアBeauty」*自社調べ 2023年12月。

日本国内におけるプレコンセプションケアサプリメントとして

ミトコア300mgシリーズは、2015年より30万セットを販売した妊娠準備のミトコンドリア栄養補給サプリのパイオニア。

主成分としてイースタティックミネラルとコエンザイムQ10が配合されています。

また、胃酸の影響を受けにくい耐酸性カプセルを使用しています。

1日1粒**でいいから続けやすく、プレコンケアをはじめる女性をサポートします。

*自社調べ 2023年12月。

日本国内におけるプレコンセプションケアサプリメントとして

**1日の摂取目安量

