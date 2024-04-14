¡Ú³¤³°È¯¡ªBreaking News¡Û¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÏÈþ¤·¤¤¡ª¡×¡¡¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ëÂç¤ÎÏÓ¤ò»ý¤Ã¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿Ì¼¡Ê2¡Ë¤ËÅÁ¤¨Â³¤±¤ëÊì¿Æ¡Ê¹ë¡Ë
¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç2021Ç¯²Æ¡¢º¸Â¦¾åÈ¾¿È¤¬ÈîÂç¤·¡¢¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤ÎÂç¤¤µ¤ÎÏÓ¤ò»ý¤Ä½÷»ù¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£Ì¼¤Î»Ñ¤ò½é¤á¤Æ¸«¤¿Î¾¿Æ¤Ï¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÌÀ¤ë¤¯¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤âÁ°¸þ¤¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÌ¼¤ËÊ³¤¤Î©¤¿¤µ¤ì¡¢Æü¡¹¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤È¤Æ¤âÈþ¤·¤¤¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£±Ñ¥Ë¥å¡¼¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡ØThe Mirror¡Ù¤Ê¤É¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ú¤³¤Îµ»ö¤ÎÂ¾¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û
¹ë¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥é¥ó¥É½£¥Ö¥ê¥¹¥Ù¥ó¤Ë½»¤à¥¸¥§¥·¡¼¡¦¥¥ã¥ó¥Ù¥ë¤Á¤ã¤ó¡ÊJessi Campbell¡¢2¡Ë¤Ï2021Ç¯8·î28Æü¡¢º¸¶»¤«¤éÏÓ¡¢¼ê»Ø¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎÉô°Ì¤¬¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ëÂç¤ËÈîÂç¤·¤¿¾õÂÖ¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
Êì¥¢¥Þ¥é¤µ¤ó¡ÊAmara¡¢34¡Ë¤Ï¡¢Ç¥¿±19½µ¤ÎÄ¶²»ÇÈ¸¡ºº¤Ç¡ÖÂÛ»ù¤ÎÏÓ¤ËÂç¤¤Ê¼ðáî¤¬¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢°å»Õ¤ÏÅö»þ¡¢Âç¾®ÍÍ¡¹¤Ê¥ê¥ó¥Ñ¤ÎÂÞ¡ÊÇ¹Ë¦¡Ë¤¬´ó¤ê½¸¤Þ¤Ã¤Æ¥³¥Ö¾õ¤Î²ô¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¥ê¥ó¥Ñ´É´ñ·Á¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤È¤³¤í¤¬Åö»þ¡¢¥¢¥Þ¥é¤µ¤ó¤ÈÉ×¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¤µ¤ó¡ÊJonathan¡¢35¡Ë¤Ï¡¢ÏÓ¤Î¼ðáî¤¬¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤«ÁÛÁü¤¹¤é¤Ç¤¤º¡¢ÃÂÀ¸¤·¤¿Ì¼¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿»þ¤Î¾×·â¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£
¥¢¥Þ¥é¤µ¤ó¤Ï¡ÖÌ¼¤ÏÂÎ½Å3430¥°¥é¥à¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ë¡¢º¸¶»¤«¤éÏÓ¡¢¼ê»Ø¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î½Å¤µ¤À¤±¤ÇÌó1¥¥í¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢Åö»þ¤Î¤³¤È¤ò¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼Â¤ÏÊ¬ÊÚÃæ¡¢»ä¤Ï3¥ê¥Ã¥È¥ë¤â¼º·ì¤·¡¢ÃÂÀ¸¤«¤é3Æü¸å¤Ë¤ä¤Ã¤ÈÌ¼¤ÈÂÐÌÌ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¡£¤Ç¤âÌ¼¤ÏÂÎ¤Îº¸Â¦¤ÎÈîÂç¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê¹ó¤¯¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ËÈéÉæ¤ÏÇ»¤¤»ç¤Ç¡¢¡Ø¤³¤ì¤ÏÂçÊÑ¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ù¤È¶²¤í¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤è¡£¡×
¡Ö¤½¤ì¤Ç¤âÌ¼¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Î¥á¥¤¥¿¡¼¾®»ùÉÂ±¡¤Ë10Æü´ÖÆþ±¡¸å¡¢µ¢Âð¤Ç¤¤¿¤Î¡£¤¿¤ÀÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿»Ò¶¡Éþ¤Ï¤É¤ì¤â¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤Í¡£Éþ¤ÏÆÃÃí¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¡£¡×
¤Ê¤ª¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¤µ¤ó¤Ï¥¸¥§¥·¡¼¤Á¤ã¤ó¤¬Âà±¡¸å¡¢¤¹¤°¤Ë¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥µ¥¤¥È¡ÖGoFundMe¡×¤ËÀìÍÑ¥Ú¡¼¥¸¤òÀßÃÖ¤·¡¢¼£ÎÅÂå¤äÉþ¤Ê¤É¤Î´óÉÕ¤òÊç¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ì¼¤¬¡Ö¥¯¥ê¥Ã¥Ú¥ë¡¦¥È¥ì¥Î¥Í¡¼¾É¸õ·²¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤Î¼À´µ¤ÏÀèÅ·À¤Î·ì´É´ñ·Á¤Ç¡¢¥¸¥§¥·¡¼¤Á¤ã¤ó¤Î¤è¤¦¤ËÊÒÂ¦¤ÎÏÓ¤À¤±¤¬²áÀ®Ä¹¤·¤¿¤ê¡¢»Í»è¤ËÂç¤¤ÊÌÓºÙ·ì´É´ñ·Á¡¢ÀÅÌ®´ñ·Á¡¢¥ê¥ó¥Ñ´É´ñ·Á¤Ê¤É¤òÈ¼¤¦¤È¤¤¤¦¡£¤½¤·¤ÆÀ®Ä¹¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ°²½¤·¡¢¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤È´µÉô¤ÎÄË¤ß¡¡±ê¾É¡¢´¶À÷¤Ê¤É¤Î¹çÊ»¾É¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢º¬¼£¤ÏÆñ¤·¤¤¤½¤¦¤À¡£
¤½¤Î¤¿¤á¥¸¥§¥·¡¼¤Á¤ã¤ó¤ÏÀ¸¸å´Ö¤â¤Ê¤¯¡¢¥ê¥ó¥ÑÉâ¼ð¤Î¾É¾õ²þÁ±¤Î¤¿¤áÃÆÀÃå°á¤Ç¹Ô¤¦¡Ö°µÇ÷ÎÅË¡¡×¤ò»Ï¤á¤¿¤Û¤«¡¢Ìô¤âÉþÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿ÊÑ·Á¤·¤¿ÀÅÌ®¤Ë¹Å²½ºÞ¤òÃíÆþ¤·¤ÆÀÅÌ®áî¤òÄÙ¤¹¡Ö¹Å²½ÎÅË¡¡×¤ò2022Ç¯7·î¡¢2023Ç¯6·î¡¢2024Ç¯2·î¤È3²ó¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢º¸¶»¤¬¤ï¤º¤«¤Ê¤¬¤é¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢º£¸å¤â¼£ÎÅ¤Ï·ÑÂ³¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¸½ºß¤Î¥¸¥§¥·¡¼¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢ÈîÂç¤·¤¿´µÉô¤Î½Å¤ß¤ÇÇØ¹ü¤¬×¿¶Ê¤·¡¢Êâ¤¯»þ¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤¿¤á¤É¤¦¤·¤Æ¤âÁ°¤Î¤á¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤Þ¤¿º¸¤Î¼ê¤ÎÊ¿¤ÏÂç¤¤Ê¥·¥ã¥Ü¥ó¶Ì¤Î¤è¤¦¤ËÈîÂç¤·¡¢3ËÜ¤Î»Ø¤ÏÂç¤¤¯ËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¿å¼£ÎÅË¡¡¢Íý³ØÎÅË¡¡¢ºî¶ÈÎÅË¡¤Ê¤É¤â¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£¤Î¤È¤³¤í¤³¤ì¤é¤Î¼£ÎÅ¤ËÀ®²Ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¡¢¥¢¥Þ¥é¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼Â¤ÏÌ¼¤ÎÏÓ¤ò¸«¤¿¿Í¤Ë¡Ø¥¾¥Ã¤È¤¹¤ë¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Í¡£¤¢¤Î»Ò¤¬³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¿´ÇÛ¤Ê¤Î¡×¤ÈÉÔ°Â¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
¤¿¤À°å»Õ¤Ë¤Ï¼£ÎÅ¤ò³«»Ï¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢¡Ö³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¯¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¡¢ÏÓ¤¬ÉáÄÌ¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢²ÈÂ²¤Ï¥¸¥§¥·¡¼¤Á¤ã¤ó¤Î¾É¾õ¤¬²þÁ±¤¹¤ë¤Î¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤·¤ÆÅö¿Í¤Ï¤È¤¤¤¦¤È¡¢¶ì¤·¤¤¼£ÎÅ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÌÀ¤ë¤¯¡¢´èÄ¥¤ê²°¤Ê¤¦¤¨´è¸Ç¤ÊÀ³Ê¤À¤½¤¦¤Ç¡¢¥¢¥Þ¥é¤µ¤ó¤ÏºÇ¸å¤Ë¤³¤¦½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÌ¼¤ÏÊâ¤¯¤³¤È¤â¡¢Êª¤òÄÏ¤à¤³¤È¤â²Ì´º¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¡¢»Ð¥½¥Õ¥£¡¼¡ÊSophie¡¢4¡Ë¤È¤â¤è¤¯Í·¤Ö¤Î¡£¼£ÎÅ¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¤À¤±¤É¡¢¤¢¤Î»Ò¤Ï¤È¤Æ¤â¤è¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¿´¤«¤é¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ó¤Ê¥¸¥§¥·¡¼¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¤Î¡£¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤È¤Æ¤âÈþ¤·¤¤¤ï¡Ù¤È¤Í¡ª¡×
¤Á¤Ê¤ß¤ËºòÇ¯¤Ë¤Ï¡¢¸ü¤¤¶»ÈÄ¡¢ÂÀ¤¤ÏÓ¤Ç¡È¥Ù¥Ó¡¼¡¦¥Ï¥ë¥¯¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÀ¸¸å9¤«·î¤Î½÷»ù¤¬¡Ö´ñÀ×¤Î»Ò¡×¤ÈÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£Êì¿Æ¤ÏÇ¥¿±Ãæ¤Ë¡¢ÂÛ»ù¤¬¥ê¥ó¥Ñ´É´ñ·Á¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤ÆÃæÀä¤ò´«¤á¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
²èÁü¤Ï¡ØGoFundMe¡¡¡ÖHelp Jessi In Life¡×¡Ù¡ØThe Sun¡¡¡Ö¡ÆWE TELL HER SHE¡ÇS BEAUTIFUL¡Ç Mum shares ¡Æshock and fear¡Ç after her baby girl was born with a ¡Æpineapple-sized¡Ç growth¡×¡ÊCredit: SWNS¡Ë¡¢¡ÖLITTLE MARVEL Tot dubbed ¡Æbaby Hulk¡Ç after being born with ENORMOUS arms and chest¡×¡ÊCredit: Caters¡Ë¡¢¡ÖCRUEL COMMENTS I was born with a huge arm because of a rare condition - some people are awesome but trolls try to tear me down¡×¡ÊCredit: Jam Press¡Ë¡Ù¡ØThe Mirror¡¡¡ÖToddler born with pineapple-size cyst under her arm so heavy that it¡Çs curving her spine¡×¡ÊImage: Amara Campbell/SWNS¡Ë¡¢¡Ö¡ÆBoy with the World¡Çs Biggest Hands¡Ç measuring 33cm has surgery to reduce their size¡×¡ÊImage: Barcroft¡Ë¡Ù¡ØMel O¡ÇConnor¡¡Facebook¡ÖPlease read, all help is massively appreciated by me, Jake and Journey¡×¡Ù¤è¤ê
¡ÊTechinsightJapanÊÔ½¸Éô¡¡A.C.¡Ë
¡Ú¤³¤Îµ»ö¤ÎÂ¾¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û
¹ë¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥é¥ó¥É½£¥Ö¥ê¥¹¥Ù¥ó¤Ë½»¤à¥¸¥§¥·¡¼¡¦¥¥ã¥ó¥Ù¥ë¤Á¤ã¤ó¡ÊJessi Campbell¡¢2¡Ë¤Ï2021Ç¯8·î28Æü¡¢º¸¶»¤«¤éÏÓ¡¢¼ê»Ø¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎÉô°Ì¤¬¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ëÂç¤ËÈîÂç¤·¤¿¾õÂÖ¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬Åö»þ¡¢¥¢¥Þ¥é¤µ¤ó¤ÈÉ×¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¤µ¤ó¡ÊJonathan¡¢35¡Ë¤Ï¡¢ÏÓ¤Î¼ðáî¤¬¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤«ÁÛÁü¤¹¤é¤Ç¤¤º¡¢ÃÂÀ¸¤·¤¿Ì¼¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿»þ¤Î¾×·â¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£
¥¢¥Þ¥é¤µ¤ó¤Ï¡ÖÌ¼¤ÏÂÎ½Å3430¥°¥é¥à¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ë¡¢º¸¶»¤«¤éÏÓ¡¢¼ê»Ø¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î½Å¤µ¤À¤±¤ÇÌó1¥¥í¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢Åö»þ¤Î¤³¤È¤ò¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼Â¤ÏÊ¬ÊÚÃæ¡¢»ä¤Ï3¥ê¥Ã¥È¥ë¤â¼º·ì¤·¡¢ÃÂÀ¸¤«¤é3Æü¸å¤Ë¤ä¤Ã¤ÈÌ¼¤ÈÂÐÌÌ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¡£¤Ç¤âÌ¼¤ÏÂÎ¤Îº¸Â¦¤ÎÈîÂç¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê¹ó¤¯¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ËÈéÉæ¤ÏÇ»¤¤»ç¤Ç¡¢¡Ø¤³¤ì¤ÏÂçÊÑ¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ù¤È¶²¤í¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤è¡£¡×
¡Ö¤½¤ì¤Ç¤âÌ¼¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Î¥á¥¤¥¿¡¼¾®»ùÉÂ±¡¤Ë10Æü´ÖÆþ±¡¸å¡¢µ¢Âð¤Ç¤¤¿¤Î¡£¤¿¤ÀÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿»Ò¶¡Éþ¤Ï¤É¤ì¤â¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤Í¡£Éþ¤ÏÆÃÃí¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¡£¡×
¤Ê¤ª¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¤µ¤ó¤Ï¥¸¥§¥·¡¼¤Á¤ã¤ó¤¬Âà±¡¸å¡¢¤¹¤°¤Ë¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥µ¥¤¥È¡ÖGoFundMe¡×¤ËÀìÍÑ¥Ú¡¼¥¸¤òÀßÃÖ¤·¡¢¼£ÎÅÂå¤äÉþ¤Ê¤É¤Î´óÉÕ¤òÊç¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ì¼¤¬¡Ö¥¯¥ê¥Ã¥Ú¥ë¡¦¥È¥ì¥Î¥Í¡¼¾É¸õ·²¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤Î¼À´µ¤ÏÀèÅ·À¤Î·ì´É´ñ·Á¤Ç¡¢¥¸¥§¥·¡¼¤Á¤ã¤ó¤Î¤è¤¦¤ËÊÒÂ¦¤ÎÏÓ¤À¤±¤¬²áÀ®Ä¹¤·¤¿¤ê¡¢»Í»è¤ËÂç¤¤ÊÌÓºÙ·ì´É´ñ·Á¡¢ÀÅÌ®´ñ·Á¡¢¥ê¥ó¥Ñ´É´ñ·Á¤Ê¤É¤òÈ¼¤¦¤È¤¤¤¦¡£¤½¤·¤ÆÀ®Ä¹¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ°²½¤·¡¢¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤È´µÉô¤ÎÄË¤ß¡¡±ê¾É¡¢´¶À÷¤Ê¤É¤Î¹çÊ»¾É¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢º¬¼£¤ÏÆñ¤·¤¤¤½¤¦¤À¡£
¤½¤Î¤¿¤á¥¸¥§¥·¡¼¤Á¤ã¤ó¤ÏÀ¸¸å´Ö¤â¤Ê¤¯¡¢¥ê¥ó¥ÑÉâ¼ð¤Î¾É¾õ²þÁ±¤Î¤¿¤áÃÆÀÃå°á¤Ç¹Ô¤¦¡Ö°µÇ÷ÎÅË¡¡×¤ò»Ï¤á¤¿¤Û¤«¡¢Ìô¤âÉþÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿ÊÑ·Á¤·¤¿ÀÅÌ®¤Ë¹Å²½ºÞ¤òÃíÆþ¤·¤ÆÀÅÌ®áî¤òÄÙ¤¹¡Ö¹Å²½ÎÅË¡¡×¤ò2022Ç¯7·î¡¢2023Ç¯6·î¡¢2024Ç¯2·î¤È3²ó¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢º¸¶»¤¬¤ï¤º¤«¤Ê¤¬¤é¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢º£¸å¤â¼£ÎÅ¤Ï·ÑÂ³¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¸½ºß¤Î¥¸¥§¥·¡¼¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢ÈîÂç¤·¤¿´µÉô¤Î½Å¤ß¤ÇÇØ¹ü¤¬×¿¶Ê¤·¡¢Êâ¤¯»þ¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤¿¤á¤É¤¦¤·¤Æ¤âÁ°¤Î¤á¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤Þ¤¿º¸¤Î¼ê¤ÎÊ¿¤ÏÂç¤¤Ê¥·¥ã¥Ü¥ó¶Ì¤Î¤è¤¦¤ËÈîÂç¤·¡¢3ËÜ¤Î»Ø¤ÏÂç¤¤¯ËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¿å¼£ÎÅË¡¡¢Íý³ØÎÅË¡¡¢ºî¶ÈÎÅË¡¤Ê¤É¤â¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£¤Î¤È¤³¤í¤³¤ì¤é¤Î¼£ÎÅ¤ËÀ®²Ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¡¢¥¢¥Þ¥é¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼Â¤ÏÌ¼¤ÎÏÓ¤ò¸«¤¿¿Í¤Ë¡Ø¥¾¥Ã¤È¤¹¤ë¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Í¡£¤¢¤Î»Ò¤¬³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¿´ÇÛ¤Ê¤Î¡×¤ÈÉÔ°Â¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
¤¿¤À°å»Õ¤Ë¤Ï¼£ÎÅ¤ò³«»Ï¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢¡Ö³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¯¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¡¢ÏÓ¤¬ÉáÄÌ¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢²ÈÂ²¤Ï¥¸¥§¥·¡¼¤Á¤ã¤ó¤Î¾É¾õ¤¬²þÁ±¤¹¤ë¤Î¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤·¤ÆÅö¿Í¤Ï¤È¤¤¤¦¤È¡¢¶ì¤·¤¤¼£ÎÅ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÌÀ¤ë¤¯¡¢´èÄ¥¤ê²°¤Ê¤¦¤¨´è¸Ç¤ÊÀ³Ê¤À¤½¤¦¤Ç¡¢¥¢¥Þ¥é¤µ¤ó¤ÏºÇ¸å¤Ë¤³¤¦½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÌ¼¤ÏÊâ¤¯¤³¤È¤â¡¢Êª¤òÄÏ¤à¤³¤È¤â²Ì´º¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¡¢»Ð¥½¥Õ¥£¡¼¡ÊSophie¡¢4¡Ë¤È¤â¤è¤¯Í·¤Ö¤Î¡£¼£ÎÅ¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¤À¤±¤É¡¢¤¢¤Î»Ò¤Ï¤È¤Æ¤â¤è¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¿´¤«¤é¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ó¤Ê¥¸¥§¥·¡¼¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¤Î¡£¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤È¤Æ¤âÈþ¤·¤¤¤ï¡Ù¤È¤Í¡ª¡×
¤Á¤Ê¤ß¤ËºòÇ¯¤Ë¤Ï¡¢¸ü¤¤¶»ÈÄ¡¢ÂÀ¤¤ÏÓ¤Ç¡È¥Ù¥Ó¡¼¡¦¥Ï¥ë¥¯¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÀ¸¸å9¤«·î¤Î½÷»ù¤¬¡Ö´ñÀ×¤Î»Ò¡×¤ÈÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£Êì¿Æ¤ÏÇ¥¿±Ãæ¤Ë¡¢ÂÛ»ù¤¬¥ê¥ó¥Ñ´É´ñ·Á¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤ÆÃæÀä¤ò´«¤á¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
²èÁü¤Ï¡ØGoFundMe¡¡¡ÖHelp Jessi In Life¡×¡Ù¡ØThe Sun¡¡¡Ö¡ÆWE TELL HER SHE¡ÇS BEAUTIFUL¡Ç Mum shares ¡Æshock and fear¡Ç after her baby girl was born with a ¡Æpineapple-sized¡Ç growth¡×¡ÊCredit: SWNS¡Ë¡¢¡ÖLITTLE MARVEL Tot dubbed ¡Æbaby Hulk¡Ç after being born with ENORMOUS arms and chest¡×¡ÊCredit: Caters¡Ë¡¢¡ÖCRUEL COMMENTS I was born with a huge arm because of a rare condition - some people are awesome but trolls try to tear me down¡×¡ÊCredit: Jam Press¡Ë¡Ù¡ØThe Mirror¡¡¡ÖToddler born with pineapple-size cyst under her arm so heavy that it¡Çs curving her spine¡×¡ÊImage: Amara Campbell/SWNS¡Ë¡¢¡Ö¡ÆBoy with the World¡Çs Biggest Hands¡Ç measuring 33cm has surgery to reduce their size¡×¡ÊImage: Barcroft¡Ë¡Ù¡ØMel O¡ÇConnor¡¡Facebook¡ÖPlease read, all help is massively appreciated by me, Jake and Journey¡×¡Ù¤è¤ê
¡ÊTechinsightJapanÊÔ½¸Éô¡¡A.C.¡Ë