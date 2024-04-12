hide、改訂版『君のいない世界 〜hideと過ごした2486日間の軌跡〜』5月発売
初版発行から6年。改訂版『君のいない世界〜hideと過ごした2486日間の軌跡〜』が2024年5月1日に発売される。
◆hide 画像
1998年5月2日(享年33歳)、不慮の事故により永眠したX JAPANのギタリストであり、ソロアーティスト、hide。常に革新的でオリジナリティに溢れたhideの音楽とライブパフォーマンスは、幅広い世代に愛され続け、その人気は没後26年を経た現在でも衰えることを知らない。彼に魅了された人々は音楽ファンだけにとどまらず、多くのアーティスト達が圧倒的なリスペクトを寄せている。
そんなhideの音楽のバックグラウンドには、必ず共同制作者I.N.A.の姿があった。X JAPANのマニピュレーターとしてhideと出会い、hideのソロ活動をはじめ音楽活動のすべてを支え、共に楽曲を作り続けたI.N.A.だけが知る、hideの人柄、音楽に対する真摯な姿勢と想い。これまで誰にも語られることのなかったhideの姿が、浮き彫りになる。改訂版『君のいない世界 〜hideと過ごした2486日間の軌跡〜』には、著者 I.N.A.が思いの丈が「あとがき」として書き足された。
■改訂版『君のいない世界 〜hideと過ごした2486日間の軌跡〜』
2024年5月1日(水)発売
定価：2,200円(10％税込)
仕様：四六判縦/256ページ
ISBN：978-4-636-115833
商品コード：GTB01101928
https://www.ymm.co.jp/feature/kimiseka.php
お求めは、全国ヤマハ特約楽器店・書店または各オンラインショップまで。
（問）ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス ミュージックメディア部
https://inquiry.yamaha.com/contact/?act=2008&lcl=ja_JP
▼I.N.A. (hide with Spread Beaver)
hideの共同プロデューサー&プログラマー、hide with Spread Beaverのメンバー、またX JAPANのツアーサポートメンバーとして、日本のロック界を裏側から支えてきた音楽プロデューサー。楽曲提供、作詞、作曲、サウンドプロデュース、アレンジ、DJ、その活動は多岐にわたり、様々なアーティストへ唯一無二のサウンドを提供。近年は、映像編集、書籍監修、執筆、グッズデザインなど創作の幅をさらに広げながらマルチに活動している。2022年公開の映画『TELL ME 〜hideと見た景色〜』では、原案協力や楽曲監修で制作に参加。
オフィシャルサイト: https://area014.pinxrecords.com/
■『REPSYCLE~hide 60th Anniversary Special Box~』
【3CD＋Blu-ray (くるみ箱収納 / 全品デジパック仕様 / 解説書付き)】
UICZ-9243 ￥16,500(税込)
▼特典
1). UNIVERSAL MUSIC STORE限定特典 : A4サイズ・クリアポスター(5枚セット)
2). Amazon.co.jp オリジナル特典 : ビジュアルシート(5枚セット)
3). ヴィレッジヴァンガード限定特典 : hideオリジナルキャラスタンド
予約：https://umj.lnk.to/DiHMpA
▼収録内容
【1】CDアルバム『HIDE YOUR FACE (2024 Remaster)』
収録曲：PSYCHOMMUNITY / DICE / SCANNER / EYES LOVE YOU (T.T.VERSION) / D.O.D. (DRINK OR DIE) / CRIME OF BREEN ST. / DOUBT (REMIX VERSION) / A STORY / FROZEN BUG '93 (DIGGERS VERSION) / T.T. GROOVE / BLUE SKY COMPLEX / OBLAAT (REMIX VERSION) / TELL ME / HONEY BLADE / 50% & 50% (CRYSTAL LAKE VERSION) / PSYCOMMUNITY EXIT
16曲 約78分収録
【2】CDアルバム『PSYENCE (2024 Remaster)』
収録曲：PSYENCE / ERASE / 限界破裂 / DAMAGE / LEMONed I Scream (CHOCO-CHIP version) / Hi-Ho / FLAME / BEAUTY&STUPID / OEDO COWBOYS / BACTERIA / GOOD-BYE / Cafe Le Psyence / LASSIE (demo master version) / POSE / MISERY (remix version) / ATOMIC M.O.M
16曲 約62分収録
【3】CDアルバム『Ja,Zoo (2024 Remaster＆REPSYCLE) : hide with Spread Beaver 』
収録曲：SPREAD BEAVER / ROCKET DIVE / LEATHER FACE / PINK SPIDER (REPSYCLE version) / DOUBT '97 (MIXED LEMONed JELLY MIX) / FISH SCRATCH FEVER / 子 ギャル (REPSYCLE version) / HURRY GO ROUND (REPSYCLE version) / BREEDING / ever free / PINK CLOUD ASSEMBLY (REPSYCLE version)
11曲 約58分収録
【4】ライブBlu-ray『hide Memorial Day 2023 "hide with Spread Beaver appear!! in TOKYO"』
収録内容：＜hide Memorial Day 2023 “hide with Spread Beaver appear!! in TOKYO” (2023.7.27)＞
Opening Act Seizi Kimura (in TOKYO/2023.7.27) / hide Memorial History (in YOKOHAMA/2023.5.2)
約180分収録予定
■＜hide 60th Anniversary Special 『hide Memorial Day 2024』＞
●Movies Day『hide Memorial Day 2024 〜hide Movies in CINECITTA’〜』
日程：2024年5月1日(水)
▼上映劇場：CINECITTA’（https://cinecitta.co.jp/）
※上映時間・スクリーン・チケット発売日は決定次第発表
上映作品
・hide 50th anniversary FILM 『JUNK STORY』
・hide 20th Memorial Project Film 『HURRY GO ROUND』
・『TELL ME 〜hideと見た景色〜』
●Live Day＜hide Memorial Day 2024〜Sing along Live "Hi-Ho!"＞
2024年5月2日(木) 神奈川・CLUB CITTA’川崎
open17:00 / start18:00
▼出演アーティスト ※順不同
hide
defspiral (演奏)
CUTT (SPEED OF LIGHETS / shame)
木村世治 (ZEPPET STORE)
TAKA (defspiral)
●Special Guest
AMI (BLOTTO ROCKERSex.TOKYO YANKEES)
DJ-INA
PATA (X JAPAN/Ra:IN)
SEXX GEORGE (LADIESROOM,我孫子神音會,SEXXXX)
w-shun (KNOCK OUT MONKEY)
and more…
▼チケット
￥6,600(税込)
※オールスタンディング
一般発売：4月6日(土)10:00〜
ローソンチケット/イープラスにて発売
（問）クラブチッタ 044-246-8888
関連リンク
◆hide オフィシャルTwitter
◆hide オフィシャルYouTubeチャンネル