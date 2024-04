米テキサス州オースティン出身で身長が208センチを超えるメイシー・クーリンさん(Maci Currin、21)は2020年、「世界で最も長い脚を持つ女性」の ギネス世界記録 の認定を受けた。そんなメイシーさんがこのたび、高身長ゆえの悩み、現在の目標などについて語り、ネットメディア『Obozrevatel』などが伝えて注目されている。テキサス州ジョージタウンに住むメイシー・クーリンさんは2020年10月、「最も長い脚を持つティーンエイジャー」および「世界で最も長い脚を持つ女性」で、 ギネス世界記録 に認定された。メイシーさんは208.28センチという高身長で、左脚が135.267センチ、右脚が134.3センチあり、脚が身長の60%以上を占める。

そんなメイシーさんは現在、動画クリエイター、そして時にはモデルとして SNS で長い脚を惜しみなく披露しているが、世界記録認定から4年目に入り、「記録を保持していることは、今の私にとって何の意味も持たないの。それはどちらかといえば過去のこと。もし私の記録を更新する人が現れれば心から祝福するわ」ときっぱりと語る。実はメイシーさん、保育園の頃から人より頭一つ背が高く、脚の長さでとやかく言われることはなかったものの、高身長であるが故にいじめられてきたそうで、「子供の頃は背が高いことが大嫌いだった」と明かしている。それでも現在は、高身長で脚が長い自分のことを「ユニークで、唯一無二の存在」と誇りに思っているそうで、 SNS で前向きな発信を続けている。しかしながらメイシーさんの SNS には、外見に対する否定的なコメントが少なからず届くそうで、「ヒューマノイド(ヒト型ロボット)と呼ばれたり、ホラー映画『スレンダーマン 奴を見たら、終わり』(原題:Slender Man)に登場する長身の怪人、スレンダーマンに似ていると言われるの。ほかにも『本当に実在するの?』『怖すぎる』『男なの?』『キモイ』などと言ってくるのよ」と明かす。また日々生活していくうえでも苦労は絶えないそうで、次のように述べた。「戸口を通過する時は常に、腰をかがまなければならなくて。そんな時はいつも、金づちでドアを叩いで壊したくなるの。」「服を探すのも大変なのよ。ほとんどの服は高身長向けの『 アメリカ ン・トール(American Tall)』で購入するけど、自分にピッタリの長ズボンは置いてなくてね。特注だと1本約250ドル(約3万8000円)もするから、ジーンズは2本しか持っていないの。」そしてプライベートに関しては、「自分はバイセクシュアルだけど、今はデートには全く興味がないの」と述べ、このように続けた。「実はこれまでデートした男性は皆、私よりもかなり背が低かった。公の場でキスするのを嫌がるし、私に対して気後れしているような感じでね。どうにも居心地が悪かったのよ。」一方でメイシーさんは、友人や母を含むたくさんの人から温かいサポートを受けており、「『あなたはとても美しいけど、モデルなの?』と聞かれたり、『外見のユニークさを活かしてモデルになれば?』と言ってくる人もいるのよ」と嬉しそうに語った。また現在、最も力を入れていることについては「自分と同じように高身長の女性たちを力づけること」と力強く述べており、テックインサイト編集部からはメイシーさんに「前向きな姿勢を持ち続けて!」と応援メッセージを送っている。そしてこのニュースには、次のようなコメントが寄せられている。「高身長で自分に誇りを持つ女性を知っている。彼女も同じように頑張って欲しいわ。」「彼女が前向きなことが嬉しい。」「私も彼女ほどではないけど高身長。服や戸口だけでなく、車や飛行機のエコノミーシートでは体が収まらないなど、小さな人には分からない悩みがあるわ。」「まだ若いから、年を重ねるごとに自分に自信が持てるようになるといいね。」「高身長で細い体を見る限りでは、マルファン症候群なのでは、と心配になる。」「巨人症は骨や心臓に問題を引き起こし、寿命も短くなる。医師の診察を受けているといいけど…。彼女の健康を祈るよ。」「外見のことで人をからかうことは理解できない。今の姿勢を忘れないで。」「背が高いって利点がたくさんあると思う。」「太っているよりいいと思うよ!」「人と違うということが困難な時代。幸運を祈るよ。」ちなみに身長の高さでは2021年、トルコ在住のルメイサ・ゲルギさん(Rumeysa Gelgi)が215.16センチで「最も背の高い存命中の女性(tallest woman living)」にギネス認定されており、「記録は誇り」と語っていた。