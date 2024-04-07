京都vs磐田 スタメン発表
[4.7 J1第7節](サンガS)
※14:00開始
主審:先立圭吾
<出場メンバー>
[京都サンガF.C.]
先発
GK 94 ク・ソンユン
DF 2 福田心之助
DF 3 麻田将吾
DF 5 アピアタウィア久
DF 44 佐藤響
MF 7 川崎颯太
MF 16 武田将平
MF 18 松田天馬
FW 9 マルコ・トゥーリオ
FW 14 原大智
FW 23 豊川雄太
控え
GK 21 ヴァルネル・ハーン
DF 4 松田佳大
DF 24 宮本優太
DF 28 鈴木冬一
MF 10 福岡慎平
MF 17 安齋悠人
FW 11 山崎凌吾
監督
チョウ・キジェ
[ジュビロ磐田]
先発
GK 1 川島永嗣
DF 15 鈴木海音
DF 26 西久保駿介
DF 36 リカルド・グラッサ
DF 50 植村洋斗
MF 7 上原力也
MF 14 松本昌也
MF 37 平川怜
MF 77 藤原健介
FW 11 ジャーメイン良
FW 99 マテウス・ペイショット
控え
GK 20 坪井湧也
DF 3 森岡陸
MF 13 藤川虎太朗
MF 16 レオ・ゴメス
MF 18 高畑奎汰
MF 19 ブルーノ・ジョゼ
MF 31 古川陽介
監督
横内昭展
※14:00開始
主審:先立圭吾
<出場メンバー>
[京都サンガF.C.]
先発
GK 94 ク・ソンユン
DF 2 福田心之助
DF 3 麻田将吾
DF 5 アピアタウィア久
DF 44 佐藤響
MF 7 川崎颯太
MF 16 武田将平
MF 18 松田天馬
FW 9 マルコ・トゥーリオ
FW 14 原大智
FW 23 豊川雄太
控え
GK 21 ヴァルネル・ハーン
DF 4 松田佳大
DF 24 宮本優太
DF 28 鈴木冬一
MF 17 安齋悠人
FW 11 山崎凌吾
監督
チョウ・キジェ
[ジュビロ磐田]
先発
GK 1 川島永嗣
DF 15 鈴木海音
DF 26 西久保駿介
DF 36 リカルド・グラッサ
DF 50 植村洋斗
MF 7 上原力也
MF 14 松本昌也
MF 37 平川怜
MF 77 藤原健介
FW 11 ジャーメイン良
FW 99 マテウス・ペイショット
控え
GK 20 坪井湧也
DF 3 森岡陸
MF 13 藤川虎太朗
MF 16 レオ・ゴメス
MF 18 高畑奎汰
MF 19 ブルーノ・ジョゼ
MF 31 古川陽介
監督
横内昭展