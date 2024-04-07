[4.7 J1第7節](サンガS)

※14:00開始

主審:先立圭吾

<出場メンバー>

[京都サンガF.C.]

先発

GK 94 ク・ソンユン

DF 2 福田心之助

DF 3 麻田将吾

DF 5 アピアタウィア久

DF 44 佐藤響

MF 7 川崎颯太

MF 16 武田将平

MF 18 松田天馬

FW 9 マルコ・トゥーリオ

FW 14 原大智

FW 23 豊川雄太

控え

GK 21 ヴァルネル・ハーン

DF 4 松田佳大

DF 24 宮本優太

DF 28 鈴木冬一

MF 10 福岡慎平

MF 17 安齋悠人

FW 11 山崎凌吾

監督

チョウ・キジェ

[ジュビロ磐田]

先発

GK 1 川島永嗣

DF 15 鈴木海音

DF 26 西久保駿介

DF 36 リカルド・グラッサ

DF 50 植村洋斗

MF 7 上原力也

MF 14 松本昌也

MF 37 平川怜

MF 77 藤原健介

FW 11 ジャーメイン良

FW 99 マテウス・ペイショット

控え

GK 20 坪井湧也

DF 3 森岡陸

MF 13 藤川虎太朗

MF 16 レオ・ゴメス

MF 18 高畑奎汰

MF 19 ブルーノ・ジョゼ

MF 31 古川陽介

監督

横内昭展