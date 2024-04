英オーディション番組『 ブリテンズ・ゴット・タレント 』などの辛口審査員で知られる サイモン・コーウェル だが、彼の邸宅が大量のモグラに荒らされているという。サイモンは昨年、長年住んだ ロンドン の豪邸を売却し、家族とともにコッツウォルズ地方にある別荘に引っ越した。ある情報筋は、広大な庭がモグラ塚だらけになったと語っており、その状況について「まるでモグラに占領されたみたいだ」と明かしている。オーディション番組の名物審査員として有名な サイモン・コーウェル (64)は、音楽プロデューサー、レコード会社役員を務めるなどエンターテインメント業界で大成功を収めている。

昨年には長年住んだ英 ロンドン の自宅豪邸を売却し、パートナーのローレン・シルバーマンさん(46)と息子エリック君(10)とともにコッツウォルズ地方の別荘に引っ越したばかりだ。しかし家族が新生活を始めたもの束の間、8エーカー(約3万2380平方メートル)もある広大な庭に、大量のモグラ塚が出没したというのだ。英メディア『The Sun』の取材に応じた情報筋は、サイモンの庭の状態について「どこもかしこも穴だらけで、まるでスイスチーズみたいです」と明かし、こう続けた。「引っ越してきた時は大丈夫でした。しかし今では、庭はモグラの丘だらけなんです。」モグラは地中で生活するが、食料となる虫を探すために穴を掘る習性がある。巣穴を広げたり、食料を探す時に掘った土を外に押し出すことがあるため、地上には“モグラ塚”と呼ばれる小さな丘ができるのだ。この情報筋は、サイモンの庭でモグラが活動し始めた頃について「モグラは家からかなり離れた、日当たりの良い場所からスタートしました」と話しており、のちにモグラはサイモンと家族が住む建物の近くまでやってきたため、敷地内に大量のモグラ塚が現れたそうで、このように述べている。「モグラは厚かましくなってきたようで、かなりの数(モグラ塚)がリビングルームの窓の前やプール、パティオなどに出没しています。」「まるで、モグラに占領されたみたいです。」サイモンはコッツウォルズの別荘を2021年のクリスマスイブに購入したが、当時は敷地内に4軒の建物があったという。購入後には巨額を投じて、5寝室やプールを備えた1軒の豪邸に改装した。サイモンは長い間 ロンドン で生活してきたが、自宅に盗難被害が相次いだことから、昨年には16年間暮らしてきたホーランドパーク地区にある豪邸を秘かに売却した。その後、ローレンさんやエリック君とともに、コッツウォルズに生活の拠点を移していた。画像は『Simon Cowell Instagram「This was a good day」「The perfect day!」「A couple more of us and Pebbles」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)