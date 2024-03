令和ラブコメ最大ヒット『恋するプリテンダー』5月10日公開決定 ─ グレン・パウエル＆シドニー・スウィーニーW主演、ポスター＆予告編が到着

『トップガン マーヴェリック』(2022)グレン・パウエル&(2023)のシドニー・スウィーニーW主演、2023年12月のホリデーシーズンに公開されるやいなや、令和のラブコメ映画史上No.1の超特大ヒットをたたき出した『Anyone But You』が邦題を『恋するプリテンダー』として、2024年5月10日(金)より日本公開となることが決定した。

弁護士を目指してロースクールに通うビー(シドニー・スウィーニー)は、街角のカフェで出会った金融マンのベン(グレン・パウエル)と最高の初デートをするが、ちょっとした行き違いによって燃え上がったはずの恋心が一気に凍りついてしまう。数年後、そんな2人はオーストラリアで同じ結婚式に出席することになり最悪にも再会。真夏のリゾートウェディングに皆が心躍らせる中、周囲も気を遣うほどの険悪ムードな2人だったが、復縁を迫る元カレから逃げたいビーと元カノの気を引いてヨリを戻したいベンは、お互いの望みを叶えるために恋人のフリをするというまさかのフェイク・カップル契約を結ぶ。

果たしてウソつきな2人は、最高のカップルを演じきることができるのか。オトナ男女の意地とプライドを懸けたラブゲームの火蓋が切って落とされる。

全世界興行収入は現時点で2億1,600万ドル越え(=約327億円 ※3月25時点レート 1ドル151円)を記録しており、ロマコメ映画としては『ブリジット・ジョーンズの日記 ダメな私の最後のモテ期』(2016)『クレイジー・リッチ!』(2018)以来の“2億ドルの大台突破”という快挙を達成。令和初の大ヒットラブコメとして海外でも大好評で、米大手口コミサイトの「Rotten Tomatoes」でもオーディエンススコアが87%(本記事掲載時点)を記録している。



主演を務めるのは、今ハリウッドで最もホットで引っ張りだこな2人の新世代トップスターだ。ビーを演じるのは、映画やドラマ、とにかくオファーが絶えないZ世代のニューヒロイン、シドニー・スウィーニー。デビュー当初は「クリミナル・マインド」「グレイズ・アナトミー」などの人気ドラマに脇役で出演を重ね、2019年にクエンティン・タランティーノ監督の『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』に出演したことをきっかけに注目度が上昇した。

SNS時代の若者を描いたゼンデイヤ主演の学園ドラマ「ユーフォリア/EUPHORIA」では数々の衝撃的な演技を披露し、2022年のエミー賞にノミネート。同年、「ホワイト・ロータス/諸事情だらけのリゾートホテル」シーズン1でも同賞にダブルノミネートされるなど演技力も高く評価されている実力派としても名高い。最近では、実在した元諜報員のリアリティ・ウィナーを体当たりで演じた『Reality(原題)』で2024年のクリティクス・チョイス・アワードにノミネートされ、ホラー映画『Immaculate(原題)』(2024)ではシリアスな演技も魅せるなど、活躍の場を広げている。

ファッション&ビューティ業界からもラブコールの嵐で、世界的ラグジュアリーブランド「Miu Miu(ミュウ ミュウ)」や「ARMANI Beauty(アルマーニ ビューティ)」をはじめ、様々なブランドの広告塔にも抜擢。SNSでも2,000万人以上の総フォロワーを抱える人気っぷりは正真正銘、今ハリウッドで”一番バズってる女優”としても注目。

共演には俳優のグレン・パウエル。トム・クルーズ主演のメガヒット作『トップガン マーヴェリック』では、トム演じるマーヴェリックが教官を務めるエリート・パイロットチームのメンバー、ハングマン役を演じて一躍大ブレイク。チームメイトや教官に反発するクセ者ながらも、最後には最高にカッコイイ見せ場をかっさらった。シドニーとの相性抜群なラブ・ケミストリーにも期待したい。

監督はラブコメ界の巨匠ウィル・グラック。これまでにエマ・ストーン主演の青春コメディ『小悪魔はなぜモテる?!』(2010)や、大都会ニューヨークを舞台に“都合のイイ関係”の男女をポップに描いたジャスティン・ティンバーレイク&ミラ・クニス共演の『ステイ・フレンズ』(2011)といった作品を世に送り出してきた。上記2作品に加え、『ピーターラビット』シリーズやウィル・スミス主演のミュージカル映画『ANNIE/アニー』(2014)などの世界的ヒット作も手掛けている。なかでも魅力的なサウンドトラックを駆使した映像表現に長けているグラック監督だが、本作でもその手腕が十分に発揮されている。

ハリウッドの王道ラブコメ時代が復活?映画『恋するプリテンダー』は2024年5月10日(金)より全国の映画館で公開。

