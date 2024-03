ベン・アフレック主演のサスペンス・アクション映画『ザ・コンサルタント』(2016)の続編『The Accountant 2(原題)』の撮影がスタートした。

『ザ・コンサルタント』では、凄腕の殺し屋という裏の顔を持つ天才会計士クリスチャン・ウルフが、米大手メーカー、リビング・ロボ社の陰謀に巻き込まれていく様がスリリングに描かれた。続編では、正体不明の暗殺者に元上司を殺されたメディナ(シンシア・アダイ=ロビンソン)が、事件を解決するべくクリスチャンに協力を求める展開に。クリスチャンは、ブラクストン(ジョン・バーンサル)の助けを借りながら未解決のパズルを繋ぎ合わせていくが、3人が真実に近づくにつれ、捜査を阻止しようとする敵を引き寄せてしまう……。

ワーナー・ブラザースから続編の権利を獲得したAmazon Studiosは、米公式Instagramアカウントに撮影開始を伝えるカチンコの画像を投稿。「冒険が始まる。『ザ・コンサルタント2』主要撮影の初日」とコメントを添えて、続編の本格始動を報告した。

この投稿をInstagramで見る

続編には、クリスチャン・ウルフ役で続投するベン・アフレックのほか、ジョン・バーンサルがクリスチャンの弟で殺し屋のブラクストン役、J・K・シモンズが財務省・金融犯罪取締ネットワーク局長のレイモンド・キング役、シンシア・アダイ=ロビンソンが財務省職員のメリーベス・メディナ役で復帰。前作のギャヴィン・オコナー監督と、脚本を手がけたビル・ドゥビュークもカムバックする。

ちなみに続編については、キング役で続投するシモンズが米の取材で「最初から続編の計画はありました。確かな計画ではなくストーリーもありませんでしたが、常に可能性はありましたよ。続編を実現しようと決意したギャビン・オコナーとベン・アフレックに感謝しています」と述べていた。

『The Accountant 2(原題)』のリリース時期については未定。

Source:

The post first appeared on .