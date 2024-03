米ソニー・ピクチャーズが手がける『スパイダーマン:スパイダーバース』シリーズの新作短編アニメ『The Spider Within: A Spider-Verse Story(原題)』より、ティザー予告映像が公開された。2024年3月27日(水)22時(日本時間)、米ソニー・ピクチャーズ・アニメーションの公式YouTubeアカウントでいよいよ配信開始となる。

『The Spider Within』は、『スパイダーマン:アクロス・ザ・スパイダーバース』(2023)の世界を舞台に、ティーンエイジャー、友人、学生、スパイダーマンとしての責任のバランスを取ることに苦しむマイルスの姿を追う物語。プレッシャー過多によりパニック障害を発症してしまうマイルスは、自身が抱える不安の現れと立ち向かい、街を悪から守ることと同じくらい、「助けを求めること」は勇敢な行為なのだということを学んでいく。

映像では、帰宅したマイルスが幻聴に苛まれる姿が映し出される。「こんなに帰りが遅いなんて、何回目だ」「あなたのポテンシャルはこんなものじゃないでしょ」「そんなの受け入れられないよ、マイルス」。呼吸を乱しながらもふと我に返ったマイルスに、父ジェファーソンが「大丈夫か」と声をかけ、不穏な蜘蛛のデザインが表示されるところで映像は締めくくられている。



本企画は、ソニー・ピクチャーズ・アニメーションとソニー・ピクチャーズ・イメージワークスが主催する、「過小評価グループ(Underrepresented group)」に属する業界志願者向けの長期指導プログラム「LENS」の一環として製作されたもの。今回の配信リリースは、自身もメンタルヘルスの問題を抱えていたケヴィン・ラブによって設立された基金「Kevin Love Fund」とのパートナーシップにより実現した。

監督と脚本には、それぞれジャレル・ダンピアーとカイラ・アマザンが抜擢。2023年6月にはアヌシー国際アニメーション映画祭でプレミア上映が先がけて行われていた。

『The Spider Within: A Spider-Verse Story(原題)』は、日本時間2024年3月27日(水)22時、米ソニー・ピクチャーズ・アニメーションの公式YouTubeアカウントで配信開始。

