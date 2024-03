『スター・ウォーズ エピソード1/ファントム・メナス』(1999)が、初の4K版で再上映されることになった。

「スター・ウォーズの日」(5月4日)の前日である5月3日(金・祝)~6日(月・祝)限定で、北海道から沖縄まで全国25の劇場で上映される。

『エピソード1/ファントム・メナス』は今年(2024年)で公開25周年。ライトセーバーを構えるオビ=ワンらの姿が描かれた、25年前の興奮が蘇る新ポスタービジュアルが[入場者特典]として配布されることも決定した(本発表時点でサイズ不明)。

同作は1983年に旧三部作の完結編となる『スター・ウォーズ/ジェダイの帰還(エピソード6)』が公開されて以来、16年ぶりの新作として劇場公開された。当時、世界的大ヒットを記録した「スター・ウォーズ」の新作がシリーズ生みの親ジョージ・ルーカスの手によって再び描かれることに世界中が大興奮の渦に包まれた。

ハリウッドスターの手形が刻まれていることで有名なグローマンズ・チャイニーズ・シアターには、公開の1ヶ月以上前からファンによる長蛇の列ができ、日本でも芸能人が150人以上集まる大規模なプレミア試写会が行われ、公開当日にはコスプレしたファンが映画館に殺到。「スター・ウォーズ」のキャラクターのボトルキャップ付きで発売されたペプシコーラは、発売元のサントリーが2500万本を準備していたものの生産が追い付かなくなるほどの人気になるなど、公開前から世界中で社会現象が巻き起こるほどの大盛り上がりを見せた。

本作の現在(3/26)までの興行収入は127億円を超え、全世界の興行収入は10.27億ドル(Boxofficemojo調べ。3/26現在)を突破する大記録を打ち立てており、今でも愛され続ける作品の一つである。

(C)2024 Lucasfilm Ltd. 『スター・ウォーズ エピソード1/ファントム・メナス』上映劇場 TOHO シネマズ すすきの グランドシネマサンシャイン 池袋 TOHO シネマズ 海老名 中川コロナシネマワールド TOHO シネマズ 岡南 TOHO シネマズ 仙台 109 シネマズ川崎 シネマイクスピアリ TOHO シネマズ 梅田 広島バルト 11 TOHO シネマズ 日比谷 ローソン・ユナイテッド シネマ STYLE-S みなとみらい ユナイテッド・シネマ 浦和 TOHO シネマズ なんば ユナイテッド・シネマ キャナルシティ 13 TOHO シネマズ 新宿 イオンシネマ みなとみらい シネマサンシャイン ららぽーと沼津 TOHO シネマズ 二条 熊本ピカデリー TOHOシネマズ 六本木ヒルズ 横浜ブルク 13 ミッドランドスクエア シネマ TOHOシネマズ 西宮 OS ユナイテッド・シネマ PARCO CITY 浦添

※イオンシネマみなとみらいのみ、4D 版(2K)も上映予定

『スター・ウォーズ/ファントム・メナス(エピソード1)』は2024年5月3日(金・祝)より全国 25 劇場にて公開。

