「モンスター・ヴァース」のゴジラとコングが共演する『ゴジラ×コング 新たなる帝国』は、2021年の『ゴジラvsコング』に続く内容の作品だ。

監督は2作ともアダム・ウィンガード。対決の『vs』から共闘の『x』ときて、ウィンガードの中では次回作の構想もあるらしい。

「映画を2作撮ったら、きっとそのまま3作目もやるべきなんですよね。トリロジー(3部作)というものがありますから」と、ウィンガードは3部作構想に惹かれていることを米に語っている。

「もちろん、さらなるストーリーもあります」というウィンガードだが、実現するかどうかは『ゴジラxコング 新たなる帝国』の結果次第だと続けている。「ひどく外交的な回答かも知れませんが(笑)。でも本当に正直言うと、僕はあのモンスターたちのさらなる物語を持っていますし、どう進めるかもわかっている。もしうまくいけば、もう一作やれるのがとても楽しみです!」

『ゴジラvsコング』では怪獣王ゴジラとコングが禁断の対決。地下空洞世界の発見や共通の敵メカゴジラの登場といった物語が描かれた前作に続き、『ゴジラ×コング』では地下空洞世界の支配者スカーキングに立ち向かうため、コングはゴジラとタッグを組むことになりそうだ。

現時点で続編の発表はなされていないが、『ゴジラ×コング』がヒットすれば、製作のレジェンダリー・ピクチャーズはさらなる作品を求めるだろう。2021年に公開された『ゴジラvsコング』は全世界4億7,000万ドルを記録し、当時コロナ禍に苦しんでいた映画業界における救世主のうちの一作となっていた。

『ゴジラ×コング 新たなる帝国』は2024年4月26日、日本公開。

