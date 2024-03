【市村 敏伸】韓国で「犬の肉を食べる」ことが禁止に…成立の背景にあった「国家イメージ」への悪影響

韓国国会で「犬食禁止法案」が賛成多数で可決されたのは、2024年1月9日のことだった。

この法案は食用を目的とした犬の飼育や犬肉の流通などを禁止するもので、厳密に言うと「犬肉を食べる行為」そのものを規制したものではない。しかし、上記規制に違反すると最大で3年以下の懲役、または3000万ウォン(約330万円)の罰金が科されるため、事実上の「犬食禁止法」と言えるだろう。

歴史を振り返れば犬を食べるという文化は決して珍しいものではなく、かつては日本でも犬肉を食べていたと考えられている。現代でもこの食文化が残っている国や地域の数はかなり少なくなっているが、なかでも韓国は犬肉の食文化が発達していることで知られている。

韓国では犬肉を使った鍋料理「ポシンタン」がスタミナ料理として知られており、犬肉料理を提供する飲食店は韓国全土に約1600軒あるとされる。家畜としての犬を飼う農業もそれなりの規模で、韓国全土に約1100ヵ所ある犬農場から出荷される犬の頭数は年間で100万頭ほどになると試算されている。

「犬食禁止」には消極的だった韓国世論

では、一体なぜその韓国で犬食禁止法が成立したのか。

韓国では長年にわたり犬食文化の是非が議論されており、犬肉を好んで食べる人は少数派とされてきた。一方、法律などによる犬食の禁止を支持する世論は小さかった。2009年の調査では「犬食の禁止を支持する」と回答した人の割合は24%に過ぎず、2004年の調査でも84%の人が「犬食を禁止するべきではない」と回答していた。

つまり、これまで韓国社会では「自分は食べないけれど、法律によって強制的に犬食を禁止することには賛成しない」という世論が大勢と考えられてきたのだ。

しかし、直近では犬食禁止の支持率が80%以上に達したとの調査結果も出ている。もっとも、こうした世論調査は動物保護団体が実施しているため、数字にバイアスがかかっている側面があるかもしれない。

それにしても、韓国社会の世論がここまで変わった背景には一体何があるのか。

ペット犬の普及

最も大きな要因と指摘されているのが、韓国におけるペット犬の普及だ。

日本以上に出生率が低く、少子高齢化が深刻な韓国では、犬や猫などのペットを飼う世帯が急速に増えている。2012年から2022年にかけて、ペットを飼育している世帯数は65%以上増加し、韓国の5人に1人は犬をペットとして飼った経験があるという調査結果もある。

とりわけ、2022年に大統領に就任した尹錫悦(ユン・ソンニョル)大統領夫妻は愛犬家として知られており、今回の法案をめぐっても大統領夫人の金建希(キム・ゴニ)氏が法案成立に向けて表立った支持運動を展開してきた。

一方、ペット犬の普及と犬食禁止への支持の広がりの関係性は薄いのではないか、という見方もある。2009年に実施された調査では、「犬食の禁止を支持するか」という質問に賛成した人の割合は、ペット犬を飼っている人で26%、ペット犬を飼っていない人で24%となっており、ペット犬を飼っているからといって犬食の禁止を支持しやすくなるという傾向は確認されなかった。

したがって、韓国で犬食が禁止されることになった背景を、ペット犬の普及だけで説明することには無理があるようにも思う。

犬食による国家イメージへの傷

犬食禁止法が成立した背景として見逃せないのが、K-POPに代表される韓国カルチャーが築き上げてきた「国家イメージ」への影響が懸念された側面だ。

韓国の犬食文化は「野蛮」「残酷」として、欧米から批判の対象になってきた。韓国では1988年のソウル五輪、2002年の日韓ワールドカップ、2018年の平昌五輪と、大規模な国際イベントがあるたびに犬食文化が批判の対象となり、政府は飲食店などに犬肉提供の自粛を求めるなどの対応に追われた。

そして、いまや韓国にとって「野蛮な食文化」としての犬食への批判は、国家の外交政策にも影響を与えかねない問題となりつつある。背景にあるのは、K-POPや韓流アイドルの台頭によって韓国が獲得した外交力の存在だ。世界的に韓国文化の人気が高まることは「韓国のファン」、つまり自国の味方が世界で増えることにつながる。特に韓国の場合は中国との対抗に向けて、文化面での外交力が重要とも指摘されている。

だからこそ、国際的な韓国のイメージを損なう可能性のある犬食を放置している訳にはいかない。今回の法案に賛成した国会議員からはこうした声も上がっており、外国からの批判が犬食禁止を大きく後押しした可能性は高い。

犬食に反対する国際団体などは、犬食文化をもつ他の国に対しても、禁止を求める運動を展開している。では、犬食は禁止するべきものなのだろうか。

後編記事『「犬」はダメだけど「フォアグラ」はいいのか…犬食文化への批判から考える「食と残酷さ」』では、犬食文化への批判のあり方について考える。

