真なる力は、こんなもんじゃなかった。

どんなに大事にしていても、長く使っていくうちに劣化してしまうのがバッテリー。

Apple(アップル)のiPhoneも例外ではなく、公称値ではフル充電サイクルを500回繰り返したときに、本来の容量の最大80%を維持できるように設計されています。まぁだいたい2〜3年で20%短くなるといった感覚ですね。

しかし9to5Macの取材によれば、最新のiPhone 15シリーズ(iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max)では1,000回のフル充電サイクルで80%を維持できる。と、Appleが語っているそうな。

この1,000回サイクルへのアップデート、本当かな?と、Appleのサポート文書を確認してみたところ…

Batteries of iPhone 15 models are designed to retain 80 percent of their original capacity at 1000 complete charge cycles under ideal conditions.

(訳)

iPhone 15シリーズのバッテリーは、理想的な条件下で、1,000 回のフル充電サイクルで元の容量の80%を維持できるよう設計されています。