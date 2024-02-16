ÌîÅÄ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¡ÏÃÂê¤ÎàµÈËÜº¿¹ñá¤Ë¸ÀµÚ¡Ö¤â¤È¤â¤Èº¿¹ñ¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö£Î£Ï£Î¡¡£Ó£Ô£Ù£Ì£Å¡×¤ÎÀÐÅÄÌÀ¤¬£±£¶ÆüÌë¡¢¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö£Î£Ï£Î¡¡£Ó£Ô£Ù£Ì£ÅÀÐÅÄÌÀ¤Î¤è¤¤¡Á¤ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥ê¡¼¤ÎÌîÅÄ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ºÇ¶áÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëàµÈËÜº¿¹ñá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
àµÈËÜº¿¹ñá¤È¤Ï¡¢µÈËÜ¶½¶È¤Î·à¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥é¥¤¥Ö¤ËµÈËÜ¶½¶È½êÂ°¤Î·Ý¿Í°Ê³°¤Ï½Ð±é¤µ¤»¤Ê¤¤Êý¿Ë¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
àµÈËÜº¿¹ñá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀÐÅÄ¤«¤é¡Ö¤É¤¦»×¤¦¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢ÌîÅÄ¤Ï¡ÖÀÎ¤ÎµÈËÜ¤ËÌá¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·ÀÐÅÄ¤Ï¡Ö¤â¤È¤â¤È¡¢µÈËÜ¤½¤ä¤Í¤ó¤Ê¡×¤ÈÆ±Ä´¤·¤¿¡£
¡¡ÌîÅÄ¤Ï¡ÖµÈËÜ¤Ï¤â¤È¤â¤Èº¿¹ñ¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤¬¤ß¤ó¤Ê¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢ËÍ¤é¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¤Û¤«¤Î»öÌ³½ê¤ÈÃç¤¤¤¤·Ý¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Æ¡£ÆÃ¤ËÅìµþ¤Ê¤ó¤«¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê»öÌ³½ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¤È»ØÅ¦¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤Æ¡¢·ë²ÌÅª¤ËµÈËÜ¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Äà³«¹ñá¤·¤À¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢ÀÐÅÄ¤â¡Ö¤½¤¦¤Í¡¢³«¹ñ¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡£
¡¡³«¹ñ¤·¤¿·ë²Ì¡Ö¤¤¤Þ¤ÎµÈËÜ¤Î¾Ð¤¤¤Ï¡¢¥Í¥¿¸«¤¿¤À¤±¤¸¤ãµÈËÜ¤«¤Û¤«¤Î»öÌ³½ê¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÌîÅÄ¤¬¸À¤¦¤È¡¢ÀÐÅÄ¤Ï¡Ö³Î¤«¤Ë¤½¤¦¤ä¤Ê¡×¡£ÌîÅÄ¤Ï¡Ö¿¿¶õ¥¸¥§¥·¥«¤È¥è¥Í¥À¡Ê£²£°£°£°¡Ë¡¢¤É¤Ã¤Á¤¬µÈËÜ¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£