¤Ê¤¹¤Ó¤¬Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢³èÆ°¤Ë»²²Ã¡¡¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¤ÇàÅìµþ¤«¤é»²²Ã¤·¤¿¿Íá¤È¾Ò²ð
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Ê¤¹¤Ó¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¤ËÆÍÁ³ÅÐ¾ì¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤¹¤Ó¤Ï£±£±Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¡Ö£Ø¡×¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£ÎáÏÂ£¶Ç¯Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÇÈïºÒ¤·¤¿ÉÙ»³¸©É¹¸«»Ô¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢³èÆ°¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î³èÆ°¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ»ÔÆâ¤ÎÌ±½É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Éü¶½¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢àÅìµþ¤«¤é»²²Ã¤·¤¿¿Íá¤È¤·¤Æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¤³¤ÎÍÍ»Ò¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤È¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö°ìÈÌ¤ÎÊý¤¬¤É¤¦¸«¤Æ¤â¡Ø¤Ê¤¹¤Ó¡Ù¤À¤Ã¤¿¡×¡ÖÅìµþ¤«¤é¤Î»²²Ã¼Ô¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¤Ê¤É¤ÈÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£
¡¡¼«¿È¤â¡ÖÌ±½É¤¢¤ª¤Þ¤µ¤µ¤ó¤ÎÉü¶½¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¼èºà¤Î¥«¥á¥é¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸«ÀÚ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬Í¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È½Ð±é¤òàÍ½¹ðá¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸æËÜ¿Í¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÉÙ»³¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£