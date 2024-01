【速報】2023年の映画興行収入トップは「THE FIRST SLAM DUNK」で158.7億円

映画配給大手でつくる日本映画製作者連盟は30日、2023年の映画興行収入は2214億8200万円だったと発表した。前の年より3.9%増えた。

映画館への入場者数は1億5553万5000人で、前年の102.3%と増加した。

邦画洋画を合わせた年間の公開本数は1232本と、前年より89本増えた。スクリーン数は前年より19増の3653スクリーンだった。

邦画と洋画を合わせた全体の興行収入1位は「THE FIRST SLAM DUNK」で158億7000万円だった。2位は「ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー」で140.2億円、3位は「名探偵コナン 黒鉄の魚影」で138.8億円だった。100億円を超えたのはこの上位3本で、全てがアニメ作品だった。

邦画の興行収入ランキングトップ10は以下の通り。

THE FIRST SLAM DUNK 158.7億円

名探偵コナン 黒鉄の魚影 138.8億円

君たちはどう生きるか 88.4億円

キングダム 運命の炎 56.0億円

ゴジラー1.0 55.9億円

ミステリと言う勿れ 48.0億円

劇場版「TOKYO MER〜走る救急救命室〜」 45.3億円

映画ドラえもん のび太と空の理想郷 43.4億円

「鬼滅の刃」上弦集結、そして刀鍛冶の里へ 41.6億円

劇場版アイドリッシュセブン LIVE 4bit BEYOND THE PERiOD 29.2億円

洋画の興行収入トップ10は以下の通り

ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー 140.2億円

ミッション:インポッシブル/デッドレコニング PART ONE 54.3億円

アバター:ウェイ・オブ・ウォーター 43.1億円

ワイルド・スピード/ファイヤーブースト 38.3億円

リトル・マーメイド 34.0億円

マイ・エレメント 27.0億円

インディ・ジョーンズと運命のダイヤル 26.0億円

BTS:Yet To Come in Cinema 25.6億円

ホーンテッドマンション 21.7億円

MEG ザ・モンスターズ2 14.6億円