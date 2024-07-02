タレントの鈴木紗理奈が２日、ＴＢＳ系「ゴゴスマ〜ＧＯＧＯ！Ｓｍｉｌｅ！〜」で、６月の放送でアニメ映画「ＴＨＥＦＩＲＳＴＳＬＡＭＤＵＮＫ」に言及したことを「すいません」と詫びた。この日は、サッカー日本代表の伊東純也が書類送検されたというニュースを速報で取り上げた。伊東を刑事告訴した女性２人も虚偽告訴の疑いで書類送検されたとも伝えた。また伊東のこれまでのサッカーの経歴も伝えた。石井亮次アナ