共和党 は近年、反LGBT法案や強硬な ポルノ 規制などを掲げてさまざまな法案を提出しています。新たにオクラホマ州の 共和党 議員が、「あらゆる種類の性的な画像や動画、パフォーマンスなど」を違法とする法案を提出し、海外メディアのReasonがその問題点を指摘しています。Oklahoma Bill Would Ban Sending Sexy Selfies Unless You're Marriedhttps://reason.com/2024/01/22/oklahoma-bill-would-ban-sending-sexy-selfies-unless-youre-married/

An Oklahoma Anti-Porn Bill Could Ban Any Sort of Sexualized Photograph | PetaPixelhttps://petapixel.com/2024/01/23/an-oklahoma-anti-porn-bill-could-ban-any-sort-of-sexualized-photograph/ 共和党 のオクラホマ州上院議員であるダスティ・ディーバース氏は2024年2月5日付で、「Oklahoma Senate Bill 1976(オクラホマ州上院法案1976)」という新たな法案を提出する予定です。すでに公開されているオクラホマ州上院法案1976の条文について、Reasonは「これは『ハードコアな ポルノ 』だけでなく非常に広範な『 ポルノ 』の定義をターゲットにして、あらゆる種類の性的な表現を脅かす保守派の計画の一部です」と指摘しています。 アメリカ では憲法修正第1条において、政治的発言や ポルノ グラフィを含む「表現の自由」が認められています。もちろんここで保護されている ポルノ グラフィには例外もありますが、同意を持って作られた合法的な ポルノ のほとんどは保護されています。しかし、ディーバース氏の法案では違法な ポルノ の定義をかなり広げており、性行為だけでなく部分的なヌード、性的フェチを描写したあらゆる動画や画像、パフォーマンスなどが含まれます。違法な描写にはオーラルセックスやアナルセックス、マスターベーション、正常または変態チックなセックスが含まれるほか、性的に興奮させることを目的とした性器や臀部(でんぶ)、女性の乳房、性行為の文脈における拘束や足かせ、未定義の「サド・マゾヒスティックな虐待」なども違法だとのこと。Reasonは、「人々が『ハードコアな ポルノ 』と呼ぶものが禁止されるだけでも悪いことですが、法案の対象は『ハードコアな ポルノ 』に限りません。違法な ポルノ の定義は、パートナーや自分の ポルノ 写真や動画、場合によってはエロティックなイラスト、あるいはストリップクラブ、演劇、ドラッグ、支配的な描写を含むほど広いものです」と指摘。これらすべての違法な ポルノ は、「深遠な文学的・芸術的・教育的・政治的・科学的な目的あるいは価値」がない限り制作や配布が禁止され、違反した場合は損害賠償を命じられる可能性があります。また、違法な ポルノ コンテンツを購入・調達・所持・閲覧するだけでも刑事罰の対象になり、20年以下の懲役または2万5000ドル(約370万円)以下の罰金が科されるとのことです。この法案は、 ポルノ 制作会社やアダルトコンテンツ配信ウェブサイトに対し、告発や訴訟を起こすことを正当化します。対象となり得るのはPornhubやXvidoes、OnlyFansのようにアダルトコンテンツで知られるプラットフォームだけではありません。XやInstagramなどのSNS、YouTubeやTwitchをはじめとする動画・配信プラットフォームも、性的なコンテンツがオクラホマ州の人々の目に触れるのを阻止できなかった場合、訴訟の対象になる可能性があります。それだけでなく、成人向けコンテンツの俳優や女優、ストリッパーやバーレスクのダンサーなど性的なショーを行うパフォーマー、配偶者以外に性的画像を送った一般人にも訴訟が提起される危険性も秘めています。Reasonは、「オクラホマ州の反 ポルノ 法案は、婚姻関係にない人のセクスティングすら犯罪になりかねないほど極端です」と指摘しました。近年の 共和党 は一種の「 ポルノ パニック」に陥っており、未成年者の ポルノ 視聴を禁止する法案や、 ポルノ を「公衆衛生上の危機」とする決議案をさまざまな州で提出しています。しかし、その中でもディーバース氏の法案は際立って極端なものであり、Reasonは「これは言論の自由に対するひどい侮辱です」と主張しています。 共和党 による ポルノ 規制は州のレベルを超え、今や アメリカ 合衆国議会に議席を持つ 共和党 議員らも ポルノ を非難するようになっています。そのため、今回オクラホマ州で提出された法案がどうなるにせよ、「あらゆる種類の性的表現」を標的とした 共和党 の試みが終わるわけではないだろうとReasonは述べました。