このほどオーストラリアのカップルがモーテルに宿泊した際、部屋にゴキブリが現れたためフロントに苦情を伝えた。1匹のみならず6匹もいたそうで、あまりに不潔な環境のため返金を求めた。しかしモーテル側は非を認めず、スタッフが予想外の返答をしたという。当時の動画とともに豪ニュースメディア『news.com.au』などが伝えている。

注目の動画は今月18日、“キティ(Kitti)”と名乗る女性がTikTokに投稿したものだ。キティさんは先日、パートナーと一緒に豪ニューサウスウェールズ州ポート・マッコリーにあるモーテル「Koala Tree Motel」に宿泊した。ところがいざ眠ろうとベッドに向かうと、6匹の大きなゴキブリが動き回っているのを見つけた。

受付時間が過ぎていたため、キティさんは時間外専用の電話番号へすぐに連絡したが、「そんなこと信じられません」と素っ気ない対応をされた。仕方なくその部屋で過ごすしかなかったが、一睡もできなかったという。翌朝、宿泊代の返金を求めるため、キティさんはフロントに向かった。

フロントにいたスタッフは昨晩に電話で話した人物で、「部屋にはゴキブリがときどき出ます。私たちが部屋にゴキブリを入れているわけでも、部屋が汚れているわけでもありません」と述べた。これに対してキティさんは、「1、2匹だったら分かるのですが、6匹ですよ? 6匹も出るなんて、普通じゃないです」と返す。

するとスタッフは、「この地域の評議会を運営する女性に訴えてくださいよ。その人がこの問題を起こしているのだから」と驚きの返答をしたのだ。さらに、「うちの施設の部屋はキレイですし、意図的にゴキブリを部屋に入れていません」とモーテル側に責任はないと主張した。

キティさんはスタッフの対応に不満を覚え始め、「あのサイズの部屋にゴキブリが6匹もいるなんて、普通じゃあり得ません。昨晩は眠れなかったんですよ。宿泊代の返金をお願いします」と強い口調で訴えた。キティさんは予約後に部屋をアップグレードしたようで、スタッフは「アップグレードした差額分はモーテル側から出しますが、Booking.com(宿泊予約サイト)で予約した金額は返金できません」と話す。キティさんが「なぜですか?」と尋ねると、スタッフは「気が進まないから」と発言した。

まさかの言葉に、キティさんも「気が進まないですって!?」と声を荒らげており、「眠ることのできる清潔な部屋を提供してないのにもかかわらず、料金を請求するつもりなんですか?」と主張した。

スタッフは、「あなたはゴキブリを気にしすぎだと思います。あなたが感情的になろうと気にしません」と返し、さらに「あなたの部屋を歩いていた脚の生えた生き物に対して、私たちに何をしてほしいのですか?」と見下すような発言まで始めた。キティさんは「本気で言ってます?」と呆れながらも、「害虫駆除業者に依頼した方が良い」と提案したが、「既にやっています」とスタッフは一蹴した。

しばらくスタッフとのやり取りが続き、キティさんは「全額返金をお願いします」と静かに訴えた。スタッフが返金を断ろうとする素振りを見せると、キティさんは「今回のことを報告するため、公衆の健康サービスの監査を行う団体に連絡します」と強く出た。しかしそれでも予約料金の返金はなく、デポジットとして支払った補償金のみの返金が行われることになった。

キティさんは去り際に、「この件は然るべき場所に訴えるつもりです。返金されなかったお金に関しては、裁判やその他のあらゆる方法を考慮していきます。こんなサービスを提供しているなら、顧客からお金を取ることはできませんよ」と吐き捨てた。

キティさんとスタッフのやり取り捉えた動画に、ユーザーからは「酷すぎる。言葉も出ない」「こんな場所には今後、絶対に行きたくないね」「評議会に責任を押し付けるなんて、あり得ない」「まだ営業しているなんて信じられないよ」と批判の声が相次いだ。

一方で、「Koala Tree Motel」のグーグルマップ上での評価は星2.6と決して高い数字ではなかったため、「こんなレビューのモーテルに星5つのサービスを求めるの?」「ココは温暖な気候だし、ゴキブリはどこにでもいるよ」など、キティさんの訴えが見当違いであると指摘する声も寄せられている。

キティさんは旅行口コミサイト「トリップアドバイザー」にレビューを残しており、公正取引を管轄する機関に今回の件を訴えたと説明している。当時、スタッフはアップグレードした差額分を返金すると約束していたにもかかわらず、現在は「そんなことは言っていない」と主張しているそうで、キティさんはしばらくモーテル側とやり取りを続けなければならないようだ。

