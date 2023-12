英中部ウェスト・ミッドランズ州で今月16日午後、ベビーカーを押す母親の目の前で車が横転する事故が発生した。ベビーカーには2歳の娘が乗っていたが、母親の咄嗟の判断で親子ともども大事には至らなかった。当時の衝撃的な映像とともに英ネットメディア『The Mirror』などが伝えた。

英ウェスト・ミッドランズ州オルトンで16日午後4時過ぎ、コントロールを失った車が歩道に侵入し、ベビーカーを押していた母親の目の前で横転した。

監視カメラが捉えた映像では、車が歩道の親子に向かって突進し、母親がベビーカーの向きを変えているのが見て取れる。するとその直後、車は歩道脇の街灯に衝突し、歩道にいた親子に覆いかぶさるかのように横転した。

現場には次々と人が集まってくるのが分かるが、驚くことにカメラは、横転した車の背後で娘を抱っこする母親の姿を捉えていた。事故の衝撃でベビーカーは車に押し潰されてしまったものの、女児は母親に抱き上げられて九死に一生を得たそうで、近くで働いているという目撃者はこのように語った。

「あれほどの事故だったにもかかわらず、死者も重傷者も出なかったのは不思議だよ。女児は脚に怪我をして、母親は精神的にかなりの衝撃を受けていた…。でも母親はきっと、直感で体が動いたのだろうね。」

「ベビーカーが車両の下敷きになったのに、乗っていたはずの女児が助かったなんて本当に奇跡としか言いようがない。きっとほんの一瞬の差で、事態がさらに悪化するのを免れたのだろう。」

「事故を起こした車両は障がい者の送迎用だと聞いた。運転手は幸運だったけど、震えていたよ。まあ、死者が出ていた可能性もあったわけだからね。」

さらに近くの店の従業員は次のように語った。

「実はうちの店のスタッフの一人が女性運転手を助け出したんだ。彼女は顔から血を流し、呆然としていてね。車のトランクから脱出するしかなかったようだ…。この道路であんなことが起きたのは初めてのことだよ。」

ウェスト・ミッドランズ救急サービスのスポークスマンによると、運転手と女児はその場で怪我の手当てを受け、検査のためにハートランズ病院に搬送されたものの命に別状はないという。また母親は軽傷で病院に行く必要もなかったそうだ。

なお地元警察のスポークスマンはこの事故について「逮捕者はいない」と述べているが、このニュースには次のようなコメントが寄せられた。

「車は反対車線を走っていた。なぜあれが危険運転にならないのか。」

「かなりのスピードを出していたに違いない。」

「街灯がなかったら違う結末になっていたよね。」

「ラッキーとしか言いようがない。」

「彼らは宝くじを買うべきだね。」

「事故の原因はなんだったのだろう。携帯電話かな?」

「これはトラウマになるね。」

「とにかく怪我で済んでよかったよ。」

ちなみに昨年5月には米カリフォルニア州で、強風に煽られて車道に向かって動き出したベビーカーを、男性が危機一髪で止める様子が捉えられ注目を浴びた。

