クリスマスを迎えるこの季節に、愛のメッセージを込めて大切な人に指輪をプレゼントする人もいるのではないだろうか。あるアメリカ人女性は、そんな大切な思いが込められた結婚指輪を誤ってゴミ袋に落としてしまい意気消沈していたが、ゴミ処理場施設職員の真摯な対応により、無事に指輪が見つかるというラッキーな結末を迎えた。米日刊紙『New York Post』などが報じたが、テックインサイト編集部では指輪を発見した職員に取材を依頼したところ、快く応じてくれた。

【この記事の動画を見る】

この幸運な発見は、11月22日に米ニューハンプシャー州のウィンダム・ゴミ中継施設で起こった。ゴミ中継施設とは、清掃工場または最終処分場へゴミを運ぶ際に、ゴミを中間地点に集めて輸送を効率よく行うための施設である。

同施設の総合サービス部長であるデニス・セニバルディさん(Dennis Senibaldi)が米マサチューセッツ州ボストンのTV放送局『WHDH』に語ったところによると、結婚指輪がゴミ袋に捨てられているかもしれないという女性が、夫が施設にゴミを持ち込んだ時間やその際に乗っていた車の車種、ゴミ袋の色や袋の中身について電話で作業員に伝えたという。

女性からの連絡を受け取った中継施設の作業員たちはまず、監視カメラの助けを借りて作業に取りかかることにした。(毎年11月の第4木曜日に祝う)感謝祭の朝に職場へ行き、カメラの映像を見て彼女の夫を捜したという。デニスさんによると、それによりトレーラーのどのあたりにゴミがあったのかを正確に追跡することができたそうだ。捜していたゴミ袋は、トレーラーの中に最初にすくい入れられたゴミの中だった。

しかしトレーラー全体には20トンのゴミがあったと伝えられており、女性のゴミ袋を見つけるためには、トレーラーの上から約3.66メートル下まで掘り進めなければならなかったという。そして、デニスさんと他の作業員らは、2時間かけてトレーラーのゴミを掘り起こし、最終的にダイヤモンドの指輪を見つけることができた。指輪はゴミ袋の外に落ちて床に転がり、赤いペンキで部分的に覆われていたそうだ。

デニスさんがテックインサイト編集部に明かしてくれたところによると、過去にも指輪をゴミ山から捜したことがあるものの今回の指輪の発見で異なったのは、トレーラーからゴミを取り除く際に女性のゴミ袋が破れたことだった。そこで万が一、指輪が袋の外に落ちていた場合のために別のゴミ袋を取り、女性の袋の周りのすべてのゴミをゆっくりと丁寧に袋に入れたそうだ。この過程で、女性の袋のすぐ下に指輪があるのを見つけたという。

今回の指輪の発見は、作業員の努力と鋭い観察眼による成果であったが、タイミングも一役買った。というのもトレーラーのゴミは焼却炉に入れられる寸前であり、女性があと15分遅く電話で連絡をしていたら、手遅れになっていたという。

デニスさんによると、同施設で誤って捨てられてしまった指輪を発見したのは過去2年間で3度目だったそうだが、捜し出すのは大変な作業であり、「葉っぱの山から特定の葉っぱを見つけることと似ています」と表現した。また、指輪を無くした女性について「女性は11月22日には指輪を無くしたため心を痛めていましたが、24日に指輪を引き取りに来た時にはとても幸せそうで、私に大きなハグをして、とても感謝してくれました。感謝祭の物語にふさわしい結末でした」と語った。

また、デニスさんはテックインサイト編集部に「この作業について特別な措置と言う人もいるかもしれませんが、正直に言って、これは公務員としての私たちの仕事の一部だと感じています。一般的な日常業務の範疇を超えているかもしれませんが、結果的に住民にとって思い出のある大切なものをお返しできて、住民が感謝してくれる姿を見ると、そうするだけの価値があると感じます」とコメントした。

今回のニュースを見た人々からは、「素晴らしい! この作業員たちに祝福を!」といった声があがっている。

